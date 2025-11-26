سلام محتمل يربك أسواق الطاقة... ضربة مزدوجة للنفط والغاز يهبط 

- تشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابًا مع توقعات هدنة بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، حيث استقر خام برنت عند 63 دولارًا وخام غرب تكساس عند 58 دولارًا، مع توقعات بتخفيف القيود على النفط الروسي. - زيادة الإمدادات العالمية من داخل وخارج أوبك+، مع توقعات فائض قياسي يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2026، تساهم في هبوط الأسعار، حيث خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر البرميل. - انخفضت أسعار الغاز الأوروبية إلى ما دون 30 يورو/ميغاواط ساعة، مع تحسن المزاج الجيوسياسي وارتفاع درجات الحرارة، بينما تبحث أرامكو السعودية بيع أصول لتعويض ضغط الأسعار.

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة اضطراب غير مسبوقة مع تسارع التوقعات بشأن قرب إعلان هدنة أو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ما يدفع المتعاملين إلى إعادة تسعير علاوة المخاطر الجيوسياسية التي رافقت السوق منذ بداية الحرب في 2022. واستقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها خلال شهر بعد إغلاق جلسة أمس الثلاثاء، مع وصول خام برنت إلى نحو 63 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس إلى 58 دولاراً، في استجابة مباشرة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بضع نقاط خلافية فقط لا تزال بحاجة إلى حسم، وأن المفاوضين الأميركيين مستمرون في اجتماعاتهم. وباتت السوق، بحسب "بلومبيرغ"، تتعامل مع هدنة محتملة يمكن أن تؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على النفط الروسي، وهو عامل من شأنه إطاحة جزء من علاوة السعر التي دعمت الأسعار خلال العامين الماضيين.

ضربة مزدوجة لأسعار النفط

وشهدت الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء هبوطاً ملحوظاً في أسعار الخامات القياسية، إذ تراجع خام غرب تكساس بنسبة 2.67% إلى 57.27 دولاراً، بينما فقد خام برنت 2.59% ليستقر عند 61.74 دولاراً، وتراجع خام مربان إلى 63.42 دولاراً. وقالت "بلومبيرغ" إن انخفاض النفط جاء مع استمرار الضغوط الناتجة من عودة كميات كبيرة من الإمدادات العالمية، سواء من داخل أوبك+ أو من المنتجين خارج المنظمة، الذين رفعوا إنتاجهم تدريجياً منذ منتصف 2024. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجه العالم نحو فائض قياسي في الإمدادات قد يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً خلال 2026، وهو فائض كفيل بتغيير قواعد اللعبة في سوق النفط إذا تزامن مع هدنة فعلية في أوكرانيا.

وقال محللون إن تراجع المخاطر الجيوسياسية ترافق هذه المرة مع وفرة ملحوظة في المعروض، ما يفسر تسارع الهبوط. ويأتي ذلك في وقت حافظت فيه هوامش التكرير العالمية على مستويات داعمة، لكنها لم تكن كافية لمنع موجة البيع، خصوصاً مع تزايد الحديث عن احتمالات نزول الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل إذا استمرت المعطيات السياسية والاقتصادية الحالية على وتيرتها، وفق تقديرات "بلومبيرغ". وخفض بنك غولدمان ساكس رؤيته المستقبلية لسوق النفط، وقال المحلل دان ستروفن إن التوصل إلى اتفاق سلام قد يقتطع نحو 5 دولارات من سعر البرميل مقارنة بتوقعات البنك الأساسية. وبمعنى آخر، إذا كانت رؤية البنك تشير إلى 56 دولاراً للبرميل العام المقبل، فإن سيناريو السلام قد يدفع الأسعار إلى مستويات في أوائل الـ50 دولاراً بحلول 2026.

الغاز الأوروبي يهبط

وفي موازاة الاضطرابات في سوق النفط، سجلت أسعار الغاز الأوروبية هبوطاً حاداً إلى ما دون 30 يورو/ ميغاواط ساعة للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2024، بحسب بيانات منصة ICE. ويعزى هذا الهبوط إلى ثلاثة متغيرات رئيسية، أولها التحسن المفاجئ في المزاج الجيوسياسي نتيجة اقتراب الاتفاق الروسي - الأوكراني، وثانيها ارتفاع درجات الحرارة في مراكز الاستهلاك إلى 8 - 9 درجات مئوية، وثالثها امتلاء المخزونات بنسبة 78%، مع بقاء ألمانيا عند 70% مقابل 88% في فرنسا و89% في إيطاليا. كذلك تستعد أوروبا لاستقبال 12 مليون طن من واردات الغاز المسال خلال نوفمبر، 60% منها من الولايات المتحدة، ما يعزز قدرة السوق على استيعاب أي اختناقات محتملة.

وعلى خلاف توقعات التراجع، أظهرت بيانات بيكر هيوز ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 5 حفارات خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليصل الإجمالي إلى 554 حفاراً مقارنة بـ583 حفاراً في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد منصات النفط باثنتين، كذلك ارتفع عدد منصات الغاز بالعدد نفسه. وسُجلت زيادات لافتة في أحواض غرانيت واش بعدد منصتين، وفي حوض مارسيلاس بمنصة واحدة، وفي حوض البرميان بمنصة إضافية. وفي المقابل، تراجع النشاط في كانا وودفورد ومنطقة دي جي - نيوبارا وحوض ويلستون، حيث فقد كل منها منصة واحدة.

تطورات عالمية تزيد تعقيد الصورة

وتزامن الاضطراب في الأسعار مع سلسلة تحركات دولية واسعة، أبرزها بحث أرامكو السعودية بيع أصول بمليارات الدولارات لتعويض ضغط الأسعار، وفق ما نقلته بلومبيرغ، إلى جانب تسجيل صناديق التحوط الأميركية أول مركز صافي بيع في خام غرب تكساس منذ بدء السجلات عام 2007، بحسب لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية. كذلك عززت الصين وروسيا مباحثاتهما لتوسيع تدفقات النفط عبر كازاخستان، فيما فتحت سورينام 60% من مياهها البحرية أمام الاستكشاف، وأعلنت أدنوك في الإمارات زيادة احتياطياتها إلى 120 مليار برميل اعتماداً على تقييمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، ارتفع الجدل حول تدفق نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط "الإندونيسي" إلى الصين، رغم أن الإحصاءات الرسمية الإندونيسية لا تسجل سوى 25 ألف طن فقط، ما يعزز فرضية إعادة تصنيف النفط الإيراني عبر قنوات وسيطة. وتشير تقارير محلية إلى أن الحكومة الإيرانية تدرس رفع أسعار البنزين المدعوم من 0.27 إلى 0.44 دولار للتر في ظل محاولات تخفيف الضغط المالي دون التسبب باحتجاجات شعبية. وفي كولومبيا، حذرت "إيكوبترول" من نقص محتمل في الغاز بعد احتجاجات من مجتمع "كارابينابولي" هددت سلامة العاملين في حقل "غواخير". أما في الولايات المتحدة، فقد أعادت سلطات لويزيانا إصدار التصريح البيئي لمشروع كومنولث للغاز المسال بطاقة 9.5 ملايين طن سنوياً بعد إلغائه سابقاً، رغم استمرار الانتقادات بشأن تقييم الأثر المناخي.