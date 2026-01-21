سلام: صندوق النقد يطالب لبنان بتعديل مشروع قانون الودائع

21 يناير 2026   |  آخر تحديث: 22:15 (توقيت القدس)
نواف سلام في القصر الرئاسي في بعبدا، 14 يناير 2025 (فرانس برس)
نواف سلام في بعبدا، 14 يناير 2025 (فرانس برس)
- طلب صندوق النقد الدولي تعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية اللبناني، الذي يهدف إلى تمكين المودعين من استعادة أموالهم المحتجزة، كجزء من المحادثات الجارية للتوصل إلى برنامج إنقاذ مالي للبنان.
- أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع القانون، الذي يسمح للمودعين باسترداد ما يصل إلى 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات، مما انعكس إيجابياً على السندات اللبنانية، رغم تحفظات صندوق النقد.
- يُعتبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شرطاً أساسياً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، في ظل القيود المستمرة منذ الأزمة المالية في 2019.

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن صندوق النقد الدولي طلب إدخال تعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية الهادف إلى تمكين أصحاب الودائع من استعادة أموالهم المحتجزة في النظام المصرفي، في إطار المحادثات الجارية للتوصل إلى برنامج إنقاذ مالي للبنان.

وأوضح سلام، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد "لا يمكنه المصادقة على الصيغة الحالية للمشروع كما هي"، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية اقترحت بعض التعديلات عليه. وأضاف: "كان النقاش إيجابياً وسيتواصل"، مؤكداً أن حكومته "تسعى بوضوح إلى التوصل لبرنامج مع صندوق النقد، كما ورد في البيان الوزاري لحكومة الطوارئ".

أمام مقر مصرف لبنان في بيروت، 21 يوليو 2023 (Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

مفاوضات جديدة بين صندوق النقد ولبنان بعد مسار من التعثّر

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مشروع القانون الشهر الماضي، على أن يتيح للمودعين استرداد ما يصل إلى 100 ألف دولار من ودائعهم على مدى أربع سنوات، في خطوة اعتُبرت جزءاً من مساعي معالجة واحدة من أعمق الأزمات المالية في تاريخ البلاد الحديث.

وقد انعكس الإعلان عن مشروع القانون إيجاباً على السندات اللبنانية، التي سجلت في وقت سابق من الشهر الحالي أعلى مستوياتها منذ ما قبل مارس/آذار 2020، عندما تخلف لبنان عن سداد نحو 30 مليار دولار من ديونه الدولية. إلا أن هذه المكاسب تراجعت لاحقاً بعدما أفادت شركة "أوكتوس" (Octus) بوجود تحفظات لدى صندوق النقد الدولي على الصيغة الحالية للقانون.

ويُنظر إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على أساس أنه شرط أساسي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، في ظل استمرار القيود غير الرسمية على السحوبات والتحويلات منذ اندلاع الأزمة المالية في 2019.

