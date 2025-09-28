سكة غارا جبيلات في نهاية أشغالها بين رفض الجزائر وتمسك المغرب

- مشروع السكة الحديدية المنجمي في الجزائر: يربط محافظة بشار بمنجم غارا جبيلات في تندوف، ويهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب الغربي الجزائري، مع إنشاء أكبر جسر للسكك الحديدية في أفريقيا و1431 منشأة فنية. - التوترات الجزائرية المغربية: تتعلق باستغلال منجم غارا جبيلات، حيث ترى المغرب المشروع إقليميًا، بينما تؤكد الجزائر أن المنجم ضمن أراضيها، وتخطط لاستغلاله مع شركات صينية بتكلفة 15 مليار دولار. - الأهداف الاقتصادية: يهدف المشروع لتعزيز التصدير وتحويل المنطقة لقطب صناعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، واستحداث فرص عمل، مما يعزز الاقتصاد الوطني الجزائري.

اقترب مشروع خط السكة الحديدية المنجمي (950 كيلومتراً) الذي يربط محافظة بشار الجزائرية (جنوب غرب العاصمة) بمنجم الحديد غارا جبيلات بمحافظة تندوف (على الحدود المغربية) من انتهاء الأشغال فيه وتسليمه نهاية عام 2025.

وظل منجم غارا جبيلات محل تباين في المواقف بين الجزائر والمغرب منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين سنة 1972، فالاتفاقية تضمنت إشارة إلى إمكانية الاستغلال المشترك للموارد المنجمية القريبة من الحدود، وهو ما جعل المغرب يتمسك بمطلب المشاركة في استغلال هذا المنجم العملاق، معتبراً أنه مشروع ذو بعد إقليمي تتجاوز منافعه حدود الجزائر. في المقابل، تؤكد الجزائر أن غارا جبيلات يقع كلياً ضمن أراضيها وأن استغلاله يدخل في صميم سيادتها الوطنية، وهو ما حال دون تجسيد بند الاستغلال المشترك على أرض الواقع. ولا تزال الرؤى متضاربة بين البلدين بخصوص المنجم حتى قبل اندلاع الأزمة السياسية بينهما.

وستستغل الجزائر منجم الحديد غارا جبيلات، الذي تصل قدرات مخزونه إلى أكثر من ثلاثة مليارات طن من الحديد، بالشراكة مع ائتلاف شركات صينية تضم ثلاث مؤسسات صينية كبرى.

وبدأت الجزائر أولى عمليات التفجير لإجراء الاختبارات اللازمة للاستغلال في المنجم في يونيو/حزيران 2023، وقدرت تكلفة المشروع بحدود 15 مليار دولار، ويجرى تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى أوشكت على الانتهاء وتعنى بإنجاز البنية التحتية لمشروع ووحدة نموذجية للإنتاج، لتبدأ المرحلة الثانية حتى 2027، التي سيجرى خلالها إنتاج ما بين مليونين وأربعة ملايين طن من خام الحديد، على أن يرتفع الإنتاج في المرحلة الثالثة بعد ذلك إلى ما بين 40 مليون طن و50 مليوناً.

خط السكة الحديدية

وأكد وزير الأشغال العمومية الجزائرية عبد القادر جلاوي للصحافيين، خلال زيارته الميدانية التي قام بها يوم السبت 27 سبتمبر/أيلول إلى المشروع في خطه المنجمي الغربي الذي يبلغ طوله 201 كلم ويربط بين العبادلة بمحافظة بشار وحماقير في المحافظة نفسها، أن المشروع ككل يعرف تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى أن مقطع "بشار - حاسي خبي" على طول 441 كلم يسير وفق الرزنامة المسطرة، فيما بلغت أشغال مقطع "بشار - حما غير" على طول 231 كلم مراحله النهائية. وحدّد نهاية 2025 لتسليم المشروع.

وشدد جلاوي على أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يولي أهمية قصوى لهذا الخط باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب الغربي الجزائري، مثمناً الجهود التي تبذلها الشركات الجزائرية صاحبة المشروع والتي أثبتت، رغم صعوبة الظروف المناخية، مهنية عالية وقدرة معتبرة في إنجاز منشآت السكك الحديدية.

أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى تثمين منجم الحديد بغارا جبيلات واستغلاله من خلال ثلاثة مقاطع رئيسية: "بشار - حما غير" (231 كلم)، و "تندوف - أم لعسل" (175 كلم)، و"حما غير - أم لعسل - تندوف - غارا جبيلات" (575 كلم). وإلى جانب هذه المسارات، يضم المشروع إنجاز أكبر جسر للسكك الحديدية في الجزائر وأفريقيا بطول 4,111 كيلومتراً، يعبر وادي "الدورة" ببشار، والمتوقع استكماله قبل نهاية أكتوبر/تشرين الثاني المقبل. كما يشمل الخط 1431 منشأة فنية، بينها 45 جسراً للسكة الحديدية، و48 جسراً للطرقات، و1338 منشأة مائية، أُنجز جزء كبير منها على أن تُستكمل البقية قبل نهاية أكتوبر 2025.

وحسب الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بالجزائر، فإن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية بالغة على التنمية الاقتصادية في المنطقة، إذ سيسمح باستغلال أمثل لموارد غارا جبيلات وربطها بشبكة النقل الجزائرية، ما يعزز فرص التصدير ويحوّل المنطقة إلى قطب استراتيجي للصناعات المنجمية.

ووصف الرئيس الجزائري في وقت سابق هذا المشروع بـ"الاستراتيجي والذي سيساهم في عمليات الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية، والمساهمة في استحداث فرص عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية".