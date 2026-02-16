سفينة حفر من تركيا للتنقيب عن النفط في الصومال

قال وزير النفط الصومالي طاهر شري محمد، إن سفينة حفر أبحرت من تركيا لبدء أعمال استكشاف النفط في المياه البحرية التابعة للصومال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصومالية. وقال الوزير أمس الأحد: "إن السفينة المتجهة إلى المياه الصومالية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رمز وطني .. رمز للأمل والفرص وبداية جديدة قائمة على الشرعية والشفافية والمسؤولية".

كانت تركيا والصومال وقعتا في الثامن من فبراير/شباط 2024 بالعاصمة أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي . وتتضمن الاتفاقية إرسال عناصر من القوات المسلحة التركية إلى الصومال لمدة عامين . كما أن لتركيا قاعدة عسكرية كبيرة بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو كانت قد افتتحتها في سبتمبر/أيلول عام 2017. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقّعت تركيا والصومال على اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، تتضمن تعاوناً بين شركة النفط التركية "تباو" وهيئة البترول الصومالية، بهدف تنفيذ عمليات التنقيب في حقول برية في الصومال. في إطار هذه الاتفاقية، أرسلت تركيا سفينة الأبحاث السيزمية إلى السواحل الصومالية لبدء عمليات البحث عن النفط والغاز.

Honoured to attend the farewell of the drilling vessel Çağrı Bey as it departs for Somali waters — a powerful symbol of Somalia’s growing momentum in the energy sector and renewed international confidence in our framework.

Somalia’s energy journey continues to advance onshore… pic.twitter.com/w7FWuGinok — Dahir Shire (@DahaShire) February 15, 2026

ويُعد استكشاف النفط والغاز في الصومال أحد أهم الرهانات الاقتصادية التي تعوّل عليها الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد بعد عقود من الاضطرابات. ويمتاز الصومال بساحل طويل يتجاوز 3300 كيلومتر على المحيط الهندي وخليج عدن، ما يجعل مياهه الإقليمية من أبرز المناطق الواعدة بالثروات الباطنية في شرق أفريقيا. وتكشف الدراسات الجيولوجية والأبحاث الاستكشافية الأولية عن مؤشرات قوية لوجود احتياطيات مهمة من النفط والغاز، سواء في الحقول البحرية أو البرية، لا سيما في الأحواض الواقعة قبالة السواحل الجنوبية والغربية.

بدء عمليات التنقيب عن نفط الصومال في أبريل

من جانبه، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن سفينة (تشاغري باي) ستكون أول استكشاف بحري لأنقرة خارج منطقة الملاحة البحرية المعتادة لها. ووصف بيرقدار هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" في جهود تركيا لاستكشاف النفط والغاز، وقال إن السفينة ستبدأ الحفر في إبريل/ نيسان في بئر كوراد-1 قبالة سواحل الصومال. وقال بيرقدار في مراسم أقيمت في ميناء طاش أوجو في ولاية مرسين بجنوب البلاد أمس الأحد،، "للمرة الأولى، تنطلق سفينتنا للحفر في المياه العميقة في مهمة خارج" منطقتنا البحرية.

وأضاف أن من المتوقع أن تصل تشاغري بي، التي انضمت إلى أسطول التنقيب التركي في الآونة الأخيرة، إلى الصومال في غضون 45 يوما تقريبا، مشيرا إلى أن ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية التركية سترافقها. وأوضح بيرقدار أن تركيا تهدف إلى إنتاج 500 ألف برميل يوميا من النفط أو ما يعادله من المواد الهيدروكربونية بحلول 2028، مضيفا أن أنقرة تتوقع زيادة هذه الكمية إلى المثلين من خلال الاكتشافات واتفاقيات تقاسم الإنتاج في الخارج.

وأفاد بيرقدار بأن عدد سفن الحفر في أسطول السفن التركي، ارتفع إلى 6 سفن مع انضمام سفينتي "تشاغري باي" و"يلدريم". ومضى قائلا: "بذلك أصبحت تركيا ضمن الدول الـ 4 التي تمتلك أكبر أسطول للبحث في البحار على مستوى العالم". وقال إن سفينة الأبحاث السيزمية التركية "عروج ريس" التي أبحرت إلى الصومال في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أجرت دراسات سيزمية في ثلاث مناطق بحرية مرخصة قبالة السواحل الصومالية. ولفت إلى أن "عروج ريس" عادت إلى تركيا في يوليو/تموز الفائت، مستكملة بذلك أول مهمة عابرة للقارات بنجاح.

#Canlı 📡



Çağrı Bey Sondaj Gemisi’ni Somali'ye Uğurlama Töreni



📍 Mersin

https://t.co/8lmWJK1bLu — T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 15, 2026

ووفقا لوكالة الأناضول، فإن طول سفينة تشاغري باي يبلغ 228 مترا، وعرضها 42 مترا، وارتفاعها 114 مترا، وهي قادرة على تنفيذ عمليات حفر حتى عمق 12 ألف متر. وبسبب ارتفاع برج الحفر لن تتمكن السفينة من الإبحار عبر قناة السويس، لذلك ستعبر البحر المتوسط من أوله إلى آخره، ثم تخرج إلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، لتتابع الإبحار بمحاذاة سواحل غرب أفريقيا، ثم تجتاز رأس الرجاء الصالح وصولا إلى الصومال.

وسترافق السفينة وفقا للاناضول، وحدات تابعة للقوات البحرية التركية، تضم السفن الحربية "تي جي غي سنجقدار" و"تي جي غي غوكوفا" و"تي جي غي بافرا". كما ستشارك في المهمة سفن الدعم التابعة لأسطول الطاقة، وهي ألتان وكوركوت وسانجار، بهدف ضمان تنفيذ عمليات الحفر بشكل متواصل وآمن وفعّال. ووقعت تركيا والصومال عدة اتفاقيات تغطي قضايا مختلفة، من بينها التعاون في مجالي النفط والطاقة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

تركيا تزيد من اتفاقات التنقيب في الخارج

في السياق، أشار بيرقدار إلى أن تركيا ستجري في وقت لاحق من العام الجاري، أنشطة مسح زلزالي في سواحل باكستان بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأوضح أن هذه الأنشطة ستجري عبر سفينة المسح السيزمية "الريس عروج" أو "بربروس خير الدين باشا". وذكر أن تركيا تبحث أيضا فرص التعاون في ليبيا سواء في حقول جديدة أو في المشاريع القائمة حاليا، من خلال التشغيل المباشر أو الشراكات.

وأضاف: "حصلنا يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، في إطار مناقصة تراخيص جديدة نُظمت في ليبيا، على حقوق البحث عن النفط والغاز في حقلين، أحدهما بحري والآخر بري". وقال إن شركة البترول التركية ستقوم بأنشطة الاستكشاف في ليبيا مع شريكتها الإسبانية ريبسول. وأردف: "نشارك في كلا الحقلين بنسبة 40%، وتشكل كل هذه الخطوات جزءا من استراتيجيتنا للنمو في الخارج". ولفت إلى أن تركيا وقعت اتفاقيات استراتيجية بالغة الأهمية مع شركة إكسون موبيل في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومع شركة شيفرون في 5 فبراير/ شباط الجاري، ومع شركة بي بي الخميس الماضي، وأنها تخطط لتوقيع اتفاق آخر مع شركة دولية أيضا، الأسبوع المقبل، لعقد شراكة في مناطق بحرية خارج البلاد.

(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)