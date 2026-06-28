سفينة حاويات فرنسية تغادر مضيق هرمز رغم استمرار التوترات

- غادرت سفينة الحاويات "غالاباغوس" التابعة لشركة CMA CGM مضيق هرمز وسط توترات إقليمية معقدة، حيث أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء حربهما، لكن الهجمات والاتهامات المتبادلة استؤنفت لاحقاً. - تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز، بينما تصر إيران على امتثال السفن لأوامرها وفرض رسوم مرور، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة والدول الخليجية. - مع بدء خروج السفن من الخليج، انخفضت أسعار النفط، لكن التصعيد استمر بعد استهداف ناقلة نفط، مما يعكس التوتر المستمر رغم الاتفاق المؤقت.

قالت شركة الشحن العملاقة (سي.إم.إيه سي.جي.إم ‏‎CMA CGM‎‏) إن سفينة الحاويات "غالاباغوس" التابعة لها غادرت مضيق هرمز صباح اليوم الأحد. وأبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء حربهما التي اندلعت منذ أربعة أشهر، مع الاستعداد لإعادة فتح الممر المائي. لكن واشنطن وطهران استأنفتا بعد ذلك الهجمات وتبادلتا الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقالت شركة الشحن الفرنسية في بيان وفقاً لوكالة رويترز، إن "هذا المرور يمثل علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقداً ويتطلب يقظة مستمرة". وأحجمت الشركة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات حول ظروف خروج السفينة من المضيق. وأشارت إلى أن لديها عشر سفن لا تزال عالقة في الخليج منذ بداية الحرب. وأظهرت بيانات التتبُّع تراجعاً في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سُجلت الأربعاء الماضي، فيما لا تزال بعض السفن تستخدم ممرّاً غير معتمد من جانب إيران، رغم وقوع هجوم استهدف سفناً منذ الخميس الماضي.

في الوقت الذي أكّد فيه مركز المعلومات البحرية المشترك وهي هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأميركية، أمس السبت، إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عُمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج. وتصر إيران على أن السفن يجب أن تمتثل لأوامرها وتحذر أنها سوف تبدأ فرض رسوم على المرور عبر المضيق الذي كان يمر عبره في السابق خُمس إجمالي شحنات النفط والغاز الطبيعي. ورفضت الولايات المتحدة والدول العربية الخليجية المطالب الإيرانية.

وحوصرت مئات السفن، بما في ذلك ناقلات محملة بالنفط، داخل الخليج منذ اندلاع الحرب. ومع بدء خروجها عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين، تراجعت أسعار النفط إلى قرب مستويات ما قبل الحرب بسبب زيادة المعروض. وقال الجيش الأميركي في وقت متأخر من يوم السبت، إنه استهدف إيران مجدداً بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق سلام مؤقت. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أشهر. وتعرضت الناقلة يوم السبت للاستهداف في المضيق في أعقاب هجوم على سفينة شحن يوم الخميس، وهو ما أدى إلى أحدث تصعيد للموقف.

وبذلت إيران محاولة جديدة لتأكيد سيطرتها على أهم ممر مائي لشحنات الطاقة في العالم، والذي أعيد فتحه خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعطيله شهوراً. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحرس الثوري أطلق "طلقات تحذيرية" باتجاه سفن لم يحددها حاولت المرور عبر مسارات لم توافق عليها إيران. وأضاف أن هذا الأمر دفع الآن سفناً أخرى إلى طلب تصاريح إيرانية قبل محاولة عبور المضيق.

(رويترز، العربي الجديد)