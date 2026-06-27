- شهد مضيق هرمز تراجعاً في حركة الملاحة مع عبور 42 سفينة يوم الخميس مقارنة بـ57 في اليوم السابق، واستخدام بعض السفن ممرّاً غير معتمد من إيران، بينما تم توسيع طريق بالقرب من سلطنة عُمان لتسهيل الحركة. - أعلنت تركيا عن مغادرة 15 سفينة تركية المضيق بأمان، وتعمل الأمم المتحدة على استئناف إجلاء السفن والبحارة العالقين بعد تعليق الجهود بسبب هجوم على سفينة حاويات. - تأثرت سوق الألمنيوم بشدة بسبب تعليق التجارة عبر المضيق، مع ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها في أربع سنوات، واستئناف الصادرات الإقليمية قد يؤثر بشكل كبير على السوق قريباً.

أظهرت بيانات التتبُّع تراجعاً في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سُجلت الأربعاء، فيما لا تزال بعض السفن تستخدم ممرّاً غير معتمد من جانب إيران، رغم وقوع هجوم استهدف سفينة الخميس. في الوقت الذي أكّد فيه مركز المعلومات البحرية المشترك وهي هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأميركية، اليوم السبت، إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عُمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج. وأفادت منصّة كبلر، أمس الجمعة، بأن نحو 42 سفينة بضائع عبرت المضيق الخميس، علماً أنّ 57 كانت عبرت في اليوم السابق. ودخلت عشر سفن إلى الخليج، فيما غادرته 32. واستخدم نصفها الممرّ الجنوبي القريب من ساحل عمان.

وبحلول بعد ظهر الجمعة، كانت 29 سفينة قد عبرت المضيق، بينها 10 متجهة إلى الخليج و19 خارجة منه، وفق "كبلر". ومن بين تلك السفن، استخدمت 17 المسار العماني رغم أنّ سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة أفادت بتعرّضها لهجوم في أثناء عبورها الخميس، بحسب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني "يو كاي إم تي أو". وقال الحرس الثوري الإيراني إن عمان والمنظمة البحرية الدولية أعلنتا هذا الممر الجديد من دون التشاور مع طهران، محذّراً السفن من استخدامه. وأكد أن "المسارات الوحيدة المصرّح بها لعبور مضيق هرمز هي تلك التي تحدّدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جانبه، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أمس الجمعة، مغادرة السفن التركية الـ15 التي تقدّمت بطلبات مغادرة مضيق هرمز والخليج العربي بأمان. وأشار الوزير أورال أوغلو، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، إلى أنهم كانوا يراقبون لحظة بلحظة منذ البداية التطورات في مضيق هرمز والخليج العربي.

وقال الوزير التركي: "حتى تاريخ 26 يونيو/ حزيران 2026، غادرت جميع سفننا التي كانت تنتظر في المنطقة بأمان". وأضاف أن ما مجموعه 15 سفينة غادرت المنطقة بشكل آمن، مشيراً إلى أن 3 سفن مملوكة لتركيا كانت موجودة داخل الخليج تواصل أنشطتها التجارية، ولم تطلب المغادرة. ولفت إلى أن إجمالي عدد الطواقم التركية الموجودة على السفن التي كانت تنتظر يبلغ 99 شخصاً. وأكد عدم وجود أي طلب في الوقت الراهن لأي سفينة تركية من أجل مغادرة الخليج العربي.

أكثر من 500 سفينة بحاجة إلى الإخلاء من هرمز

في السياق، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، إن الأمم المتحدة تعمل مع الدول على استئناف عملية إخراج مئات السفن وإجلاء آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز، بعد أن توقفت هذه الجهود في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت، الخميس، أنها أوقفت مؤقتاً مبادرتها للإجلاء بعد تعرّض سفينة حاويات تشغلها شركة إيفرغرين التايوانية لهجوم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز، أمس الجمعة، أن نحو 115 سفينة وقرابة 2500 من البحارة تمكنوا من الإبحار عبر المضيق قبل تعليق عمليات الإجلاء. وأضاف أنه يعمل بحذر شديد مع أطراف عدة، ويجري محادثات مع دول، ولا سيما سلطنة عمان والولايات المتحدة وإيران، من أجل الحصول على تلك الضمانات التي قُدمت في البداية، بأن السفن لن تكون هدفاً. وقال: "بمجرد حصولي على تأكيدات إضافية بذلك، سنكون مستعدين لاستئناف عملية الإجلاء"، لكنه أضاف أنه لا يمكنه تحديد إطار زمني لاستئناف العملية.

ونصت خطة الإجلاء على مسارين للإبحار عبر المضيق، إما عبر المياه الإيرانية في الشمال أو المياه العمانية في الجنوب. وحدد ما يعرف بنظام فصل حركة الملاحة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية في 1968، مسارات ملاحية عبر المياه الإيرانية والعمانية في المضيق. غير أن هذا الجزء الرئيسي غير صالح للاستخدام حالياً بسبب وجود ما قدره دومينغيز بنحو 80 لغماً متفجراً. وقال: "سيستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن نتمكن من إجلاء ما يزيد قليلاً على 500 سفينة لا تزال بحاجة إلى الإجلاء". وأضاف: "كلما أسرعنا في استئناف العمليات، أسرعنا بالطبع في زيادة الأعداد حتى نتمكن من إتمام عملية الإجلاء تلك".

وأدى الهجوم على سفينة الشحن إلى تعليق برنامج لإجلاء نحو 11 ألف بحّار عالقين في الخليج بسبب الحرب، بحسب المنظمة البحرية الدولية. وأعلنت المنظمة، الجمعة، أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها، أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. ومنذ 15 يونيو/ حزيران، انتعشت حركة الملاحة في المضيق تدريجياً، إذ سُجلت مثلاً 70 عملية عبور الأربعاء مقارنة بنحو 125 عبوراً في أوقات السلم، وفق "كبلر". لكن خبراء لفتوا إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد، في ظل استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

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وقال رئيس تحرير مجلة "لويدز ليست" ريتشارد ميد، إنّ "الزيادة المفاجئة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز فُسّرت لدى البعض بأنها عودة إلى الوضع الطبيعي، لكنها ليست كذلك". وأضاف لوكالة فرانس برس، أنّ "ما نشهده انفراجة مؤقتة في الطلب المتراكم بسبب وقف إطلاق النار، وهو أشبه بتدفّق مفاجئ كما يحدث عند فتح علبة كاتشب". وتابع: "قد يكون المضيق أكثر ازدحاماً الآن، لكنه ليس أكثر أماناً. وإلى حين اتضاح شروط مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والالتزام بها، تبقى العودة إلى الوضع الطبيعي أقرب إلى التمنّي منها إلى الواقع".

شحنة ألمنيوم عالقة تعبر مضيق هرمز

في الاتجاه ذاته، أظهرت بيانات شحن أن شحنة ألمنيوم عالقة عبرت من مضيق هرمز، في مؤشر مبكر على تحسن الإمدادات للمشترين الذين عانوا من نقص حاد منذ بداية حرب إيران. ونجحت شركة فيتول، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، في إبحار ناقلة البضائع السائبة "لولاندز كورسو" عبر جنوب المضيق، في وقت متأخر من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي. وتحمل الناقلة حوالى 35 ألف طن من الألمنيوم من إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتُظهر بيانات تتبُّع السفن أن السفينة حمّلت شحنتها في أبوظبي أواخر فبراير/شباط الماضي. ومنذ بدء الحرب، رست السفينة في مواقع مختلفة حاملة شحنة كبيرة غير معتادة من الألمنيوم تُقدّر قيمتها بحوالى 110 ملايين دولار بالأسعار الفورية الحالية. وتُعدّ سفينة "لولاندز كورسو" أول سفينة معروفة تنقل الألمنيوم بكميات كبيرة عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" عن مصدر مُطّلع على الرحلة، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأمر. وأكد المصدر أن سفينة الشحن "لوولاندز كورسو" ستفرغ حمولتها في نيو أورليانز. ويدفع المصنّعون الأميركيون أعلى أسعار للألمنيوم في العالم بسبب الرسوم الجمركية والنقص الإقليمي الذي تفاقم جراء الحرب.

تأثر سوق الألمنيوم بشدة من جراء تعليق التجارة عبر المضيق، حيث سارع المشترون في جميع أنحاء العالم إلى تأمين شحنات بديلة. وسعت مصاهر الألمنيوم إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها لنقل المعادن عبر موانئ بديلة. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في أربع سنوات مطلع يونيو/ حزيران الجاري، وسيكون لاستئناف الصادرات الإقليمية تأثيرٌ كبير بمسار السوق خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً للوكالة ذاتها.