سفريات جيل زد في موسم العطلات والأعياد... إلى أين؟

- جيل زد يغير مفهوم العطلات والسفر، حيث يفضلون استكشاف الثقافات وتجربة الحياة المحلية بدلاً من الرحلات التقليدية، مستفيدين من معرفتهم الواسعة بالأماكن السياحية. - يعتمد جيل زد على التكنولوجيا في تخطيط السفر، مفضلين التطبيقات والمنصات الرقمية مثل iPlan.AI وWonderplan وViavii لتجارب محلية فريدة، مما يعكس رغبتهم في الابتعاد عن التجارب السياحية النمطية. - يفضل جيل زد وجهات تجمع بين الثقافة والمغامرة مثل طوكيو ودبي، ويسعون لتجارب شخصية تشمل الأنشطة المحلية والمغامرات، مع مشاركة هذه التجارب على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر دخل.

تشهد المفاهيم الخاصة بشباب جيل زد خلال العطلات الكثير من التبدلات، وتحديداً خلال عطلتي الميلاد ورأس السنة، ولم يعد ينظر الشباب اليوم وتحديداً الجيل زاد إلى عطلة الميلاد كموعد لشراء الهدايا أو لقضاء وقت مع العائلة وحسب، بل باتت العطلة أشبه بفرصة للهروب، للاستكشاف، ولعيش تجارب جديدة، خاصة وأن هذا الجيل بات منفتحاً على العالم بشكل كبير، وعلى دراية بكافة الأماكن السياحية، سواء التقليدية أو الحديثة.

في السنوات الأخيرة، تحول مفهوم السفر بشكل عام، والسفر خلال المناسبات والأعياد لدى الجيل زاد إلى تجربة رقمية بامتياز، ابتداء من طرق الحجز، والسفر، وآليات الوصول إلى الوجهات الجديدة، وحتى إلى تدوين كل شيء رقمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع المجتمعات والثقافات المتعددة.

وسنوياً يسعى ما لا يقل عن 40% من الجيل زاد إلى الانتقال والسفر خلال العطلات، وبحسب دراسات نشرت في صحف تعنى بالشأن السياحي على غرار ويذر تو ترافل (weather 2 travel) وغيرها، تبين بإنه في 2024، نحو 40.9% من مسافري جيل زد أفادوا بأن لديهم رحلة مخطّطاً لها بمناسبة عيد الميلاد.

التطبيقات الأساسية التي يعتمدها جيل زد

يقبل جيل زد على التخطيط لرحلات عطلة الميلاد ورأس السنة بطريقة مختلفة تمامًا عن الأجيال السابقة، إذ يعتمد بشكل شبه كامل على الأدوات الرقمية والهواتف الذكية التي أصبحت "حقيبة السفر الأولى" بالنسبة لهم.

وتشير تقارير حديثة إلى أن أكثر من 80% من الجيل زاد يخططون سفرهم عبر تطبيقات الحجز والمنصات الرقمية بدل المكاتب التقليدي، وتظهر العديد من الدراسات أن جيل زاد يستخدم التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها، يبرز كل من أي بلان.إيه آي (iPlan.AI) ووندربلان (Wonderplan) اللذين يقدمان خطط سفر مصممة بحسب اهتمامات السائح الشاب وميزانيته، بينما تساعد أدوات مثل بيترترافل (Bettertravel) وغايدغيك (GuideGeek) في اقتراح وجهات وأنشطة متكاملة للرحلة، وذلك بالنظر إلى ما يحبه السائح وماهية هواياته.

كذلك توفر منصات مثل فيفاي (Viavii) تجربة فريدة من نوعها عبر اقتراح أنشطة محلية ومغامرات ثقافية، مما يتوافق مع رغبة الجيل في السفر لتجربة الثقافة الحقيقية بدلاً من الرحلات التقليدية.

أبرز وجهات جيل زد

يفضل شباب جيل زد اليوم السفر إلى مناطق ومدن تجمع بين الثقافة والمغامرة والطبيعة، والابتعاد عن التجارب الكلاسيكية والتسوق، وزيارة المناطق الأثرية، وهو ما أظهره استطلاع للرأي نشر في موقع أليز (Atlys) من أبرز هذه الوجهات: طوكيو وكيوتو في اليابان، حيث ازدادت الحجوزات من شباب الجيل بقوة خلال السنوات الأخيرة، لما توفره من مزيج بين الحداثة في العاصمة والطابع التقليدي والثقافي في كيوتو، كما تحتل دبي مركزاً متقدماً بين اختيارات جيل زد، خصوصاً من دول الخليج، بفضل مزيج الفخامة المتاحة بأسعار تناسب مع ميزانياتهم.

كما أظهرت أيضاً الدراسات أن الكثير من جيل زاد يسعى إلى البحث عن أماكن متوسّطة التكلفة وذات طابع شبابي، وتأتي مدينة إسطنبول في أول الخيارات الشبابية. وأظهرت أيضاً بعض التقارير أن مصر باتت وجهة جاذبة لجيل زاد، خاصة بعد تسليط الضوء على الحضارة الفرعونية مؤخراً بعد افتتاح المتحف الكبير، والتركيز الإعلامي الكبير على مصر، تجذب الشباب للتعرف على التقاليد والثقافة والحضارة المصرية.

تجارب مختلفة

لا يسافر جيل زد لمجرد زيارة المعالم التقليدية أو التقاط الصور أمام المباني الشهيرة، بل يسعى إلى تجارب شخصية وفريدة تعكس شخصيته واهتماماته، وما يميز هذا الجيل أنه يسعى إلى الانخراط في التجارب اليومية، والقيام بورش عمل خلال السفر، وتجربة الأطعمة واستكشاف الأسواق المحلية والتعرف على العادات والتقاليد عن قرب.

كما ينجذب إلى الرحلات التي تحمل عنصر المغامرة والتحدي، سواء كانت رحلات في الطبيعة أو رياضات مائية أو تسلق جبال، أو رحلات برية أو حتى القفز فوق المباني الشاهقة، أو القيام بأي تجارب رياضية حيوية، أو الانخراط في المهرجانات الموسيقية، بما يعكس بحثهم عن تجارب غير نمطية.

وإضافة إلى ذلك، تعد مشاركة هذه التجارب على السوشال ميديا جزءاً أساسياً من تجربتهم خلال السفر، ولذا يفضلون الأماكن التي توفر خلفيات بصرية جذابة وتجارب يمكن توثيقها بالفيديو أو الصور ومشاركتها مع الأصدقاء والمتابعين.

فرصة لكسب المال

بات السفر لجيل زد وسيلةً لكسب المال، خاصة أنهم قادرون على إنشاء محتوى يشكل مصدراً للدخل، وتشير بيانات من دراسات 2025 إلى أن ما بين 80% إلى 90% من مسافري جيل زد يستخدمون وسائل التواصل مثل تيك توك (TikTok) وإنستغرام (Instagram) ويوتيوب (YouTube) كمصدر رئيسي للإلهام عند اختيار الوجهة، وأيضاً كمكان لمشاركة تجارب السفر.

وما يزيد من إمكانيّة تحويل السفر إلى عمل هو اعتماد كثير من الأفراد من هذا الجيل على محتوى السفر، الذي يجذب الكثير من المشاهدين. فبحسب تقرير عالمي، نحو 22% من جيل زد و32% من السياح أشاروا إلى أنهم حجزوا رحلات بعد مشاهدة محتوى مؤثرين من الجيل زاد على السوشيال ميديا.

ويسعى السياح من جيل زاد إلى كسب الأموال، من خلال نشر تفاصيل الرحلات، ونشر مقاطع فيديو عن أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في الوجهة السياحية، كما يمكن أيضاً كتابة تقارير سياحية، أو حتى بيع الصور الفوتوغرافية للوجهات السياحية وبيعها إلى وكالات الأخبار.