سعر برميل النفط الفوري يناهز 150 دولاراً.. ماذا عن الإنتاج؟

- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً بسبب التوترات الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وإغلاق مضيق هرمز الذي أدى إلى انقطاع 12% من الإمدادات العالمية، مما رفع العقود الآجلة لخام برنت. - المنافسة بين مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية لتعويض نقص تدفقات النفط من الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الخام البديل، حيث سجل خام فورتيس أعلى مستوى له. - تراجع إنتاج النفط في الشرق الأوسط بسبب النزاع، مما دفع المشترين العالميين للاتجاه إلى الولايات المتحدة لسد الفجوة، مع توقعات بزيادة صادرات النفط الأميركي.

إلى 150 دولاراً يسرّع برميل النفط خطاه مع اقتراب انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الممنوحة لإيران، إذ تدفع مصافي النفط الأوروبية والآسيوية أسعاراً قياسية مرتفعة تقترب من هذا المستوى في المعاملات الفورية مقابل بعض أنواع النفط الخام، وهو ما يتجاوز كثيراً أسعار العقود الآجلة، مما يسلط الضوء على تفاقم أزمة الإمدادات الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما تشير تقديرات الحكومة الأميركية إلى أنه من المتوقع توقف إنتاج أكثر من تسعة ملايين برميل يومياً في دول رئيسية بالشرق الأوسط خلال شهر إبريل/نيسان.

هذا الخبر أوردته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحرب على إيران تسببت في انقطاع تدفق ما لا يقل عن 12 مليون برميل يومياً، أي نحو 12% من الإمدادات العالمية، من الشرق الأوسط بعدما جعلت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق. ونتيجة لذلك، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 119.5 دولاراً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وإن كان لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2008 والبالغ 147.5 دولاراً. وسيكون عقد خام برنت الأقرب تسليم يونيو/حزيران.

وأدت المنافسة على توفير الإمدادات من مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية، لتعويض تدفقات النفط من الشرق الأوسط، إلى زيادة أسعار الخام البديل المخصص للتسليم الفوري، ولا سيما في أوروبا وأفريقيا. ونتيجة لذلك سجلت أسعار بعض أنواع النفط الخام أرقاماً قياسية مرتفعة. وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن السعر المباشر لخام فورتيس من بحر الشمال بلغ 146.09 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ويفوق المستوى الذي حققه عام 2008.

وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عن تاجر النفط آدي إمسيروفيتش قوله إن المحرك الرئيسي لأسعار النفط، مثل سعر خام فورتيس، هو "القلق" بشأن الإمدادات، مضيفاً أنه "عندما يكون هناك نقص حقيقي وملموس، لا يفكر الناس في تسليمات يوليو/تموز، بل يفكرون في سعر النفط الآن". كما قال محللو مورغان ستانلي في تقرير: "في الوقت الراهن تسابق السوق الزمن للحصول على براميل قابلة للاستخدام في المصافي فوراً".

تراجع إنتاج الشرق الأوسط من النفط

ووفقاً لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية قصيرة الأجل، خفض كل من العراق والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين مجتمعةً إنتاجها من النفط الخام بمقدار 7.5 ملايين برميل يومياً في مارس/آذار. وتتوقع الإدارة أن يصل هذا الرقم إلى 9.1 ملايين برميل يومياً في إبريل. وبحسب بلومبيرغ، تُعد هذه الأرقام أحدث مؤشر على أن الحرب في إيران أصبحت من أسوأ الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية في التاريخ، حيث انخفضت الشحنات عبر مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

وإذا انتهى النزاع بحلول نهاية إبريل، كما تفترض الإدارة، فإن عمليات التوقف ستنخفض إلى 6.7 ملايين برميل يومياً في مايو/أيار، وفقاً للتقرير. وبحلول نهاية عام 2026، من المتوقع أن يعود الإنتاج إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل النزاع. وقد حدد الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز قبل أن تبدأ الولايات المتحدة هجماتها على البنية التحتية الحيوية.

وقد اتجه المشترون العالميون بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة لسد الفجوة التي خلفتها دول الشرق الأوسط، مع توقعات بارتفاع صادرات النفط الخام الأميركي إلى مستويات قياسية. ومن المتوقع أيضاً أن يستجيب مُصدرو النفط الأميركيون لدعوة ترامب لزيادة إنتاج النفط مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية الآن أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأميركي أكثر في العام المقبل. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى ما يقرب من 14 مليون برميل يومياً في عام 2027، بزيادة قدرها 120 ألف برميل يومياً عن التقديرات الأخيرة في مارس.