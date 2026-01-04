سطو مثير على بنك ألماني... المسروقات قد تتجاوز 100 مليون يورو

- كشفت عملية سطو مثيرة على بنك "شباركاس" في غليسنكيرشن بألمانيا عن سرقة محتويات صناديق أمانات بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو، مع شكوك حول مصادر بعض الأموال المسروقة. - البنك يعمل على تسجيل المقتنيات المتبقية بعد إغلاق الفتحة التي أحدثها الجناة، ويطلب من العملاء تقديم قوائم بالمحتويات المفقودة، بينما يبقى الفرع مغلقًا لإصلاح الأضرار. - الشرطة نشرت صورًا للمشتبه بهم والمركبات المستخدمة في العملية، وتشتبه في استخدام لوحات تسجيل مزورة للفرار، مع استمرار التحقيقات لتحديد حجم الخسائر بدقة.

كشفت مصادر أمنية في ألمانيا مساء اليوم الأحد أن قيمة المسروقات في عملية السطو المثيرة على فرع بنك "شباركاس" بمدينة غليسنكيرشن غربي البلاد قد تتجاوز 100 مليون يورو.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن بعض العملاء أبلغوا عن فقدانهم لمبالغ نقدية كانت مودعة في صناديق الأمانات الخاصة بهم تتجاوز 500 ألف يورو لكل منهم، وهو ما أكده تقرير سابق للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وذكر موقع الصحيفة أن المحققين تساورهم الشكوك حول مصادر بعض هذه الأموال، إذ يُعتقد أنها قد تكون "أموالا غير قانونية" أو تابعة لعشائر إجرامية، في وقت يصر فيه العديد من المتضررين على أن أموالهم رسمية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "تحديد حجم الخسائر بدقة لا يزال غير ممكن في الوقت الراهن"، بينما امتنع بنك "شباركاس" عن الإدلاء بتقدير محدد، حيث قال متحدث باسم البنك: "نحن لا نعرف ما الذي كان موجودًا داخل صناديق الأمانات".

إغلاق البنك

وأفاد البنك بأن إزالة الأضرار الناجمة عن الاقتحام لم تكتمل بعد، مشيرا إلى أن العملاء سيُبلَّغون فور إعادة فتح الفرع، لافتا إلى أن فرع البنك سيبقى مغلقًا لبعض أيام أخرى.

وقام مختصون بإغلاق الفتحة التي أحدثها الجناة في غرفة الخزانة. كما يعمل موظفو البنك، وتحت إشراف موثق رسمي، على تسجيل المقتنيات الثمينة والوثائق التي لم يتمكن الجناة من سرقتها، وقالت إدارة البنك إن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، وأعربت عن أسفها الشديد للحادث، مؤكدة أنها على تواصل وثيق مع الشرطة.

ويقوم البنك حاليًا بإرسال رسائل إلى أصحاب صناديق الأمانات، طالبًا منهم تقديم قوائم بالمحتويات وأدلة تثبتها مثل الصور. ووفقا لإدارة البنك فقد جرى التواصل بالفعل عبر خط ساخن مع أكثر من ألف متضرر.

كيف تمت العملية؟

وكانت قوات الطوارئ اكتشفت عملية الاقتحام صباح يوم الاثنين الماضي عقب دوي إنذار نظام كشف الحريق. وتمكن الجناة من فتح معظم صناديق الأمانات البالغ عددها 3250 صندوقا في فرع "شباركاس" بحي بور. كما تسللوا إلى غرفة الأرشيف، حيث قاموا بحفر فتحة كبيرة أدت إلى غرفة الخزانة. ويُعتقد أن عملية السرقة ربما استمرت لعدة أيام.

ونشرت الشرطة في نهاية الأسبوع صورا للمشتبه بهم المقنَّعين، وهي لقطات التُقطت بواسطة كاميرات المراقبة. ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة، صُوّرت هذه اللقطات في 29 ديسمبر/كانون الأول داخل مرأب السيارات المجاور، الذي استخدمه اللصوص للوصول إلى البنك. وتُظهر الصور ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة سوداء، أحدهم يرتدي قفازات حمراء، وآخر قفازات خضراء. كما نُشرت صور لسيارة سوداء من طراز "أودي RS 6" وشاحنة صغيرة بيضاء طراز "مرسيدس سيتان". ويشتبه المحققون في أن الجناة استخدموا هاتين المركبتين للفرار. ووفقًا للشرطة، فإن لوحتي تسجيل السيارتين مزوّرتان، إذ تحمل السيارة "أودي" لوحة مزيفة من هانوفر، بينما كانت شاحنة مرسيدس تحمل لوحة مزيفة من مدينة بيكوم.