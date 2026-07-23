سر عزوف العمالة العربية عن بعض الوظائف

- تعاني الدول العربية من أزمة بطالة تتعلق بجانبي الطلب والعرض في سوق العمل، حيث يتطلب حلها تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين نوعية الوظائف وشروطها. - تشير التقارير إلى أن ظروف العمل غير الملائمة تدفع العاملين لترك وظائفهم، خاصة في القطاع الخاص، مع انتشار العمالة في القطاعات غير الرسمية التي تفتقر للحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم استقرار مهني. - لمعالجة البطالة، يجب تبني إصلاحات مزدوجة تشمل خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الوظائف، مع التركيز على الأجر اللائق والحماية الاجتماعية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

لطالما شغل المحللون نقاش متكرر حول أسباب ارتفاع نسب البطالة وسلوك المتعطلين عن العمل؛ هل الأزمة في جوهرها أزمة طلب، أي عجز الاقتصاد عن خلق ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل عاماً بعد عام؟ أم أنها أزمة عرض، بمعنى أن الوظائف قد تكون متوفرة فعلاً، لكن الباحثين عن عمل يعزفون عنها لأسباب تتعلق بتدني الأجور، أو قسوة شروط العمل وعدم توافقها مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم؟

هذا السؤال ليس نقاشاً نظرياً، فالإجابة عنه تحدد شكل السياسات التي ينبغي اتباعها، فإن كانت المشكلة في جانب الطلب، فالحل يكمن في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، أما إن كانت المشكلة في جانب العرض، أي في نوعية الوظائف المتاحة وشروطها، فإن خلق مزيد من الفرص لن يحل الأزمة، بل قد يكرس دورة من التوظيف المؤقت والانتقالات المتكررة التي لا تراكم خبرة أو استقراراً.

وحين يترك العامل وظيفته طواعية دون بديل جاهز، فإن ذلك يشير الى أن المعروض من فرص العمل ليس بالضرورة قليلا بقدر ما هو غير لائق، فيما يعكس كذلك فقدان التوازن في سوق العمل، وهشاشة القدرات التفاوضية عند العمال قياسا بأصحاب العمل وضعف تطبيق تشريعات سوق العمل.

ضمن هذا السياق، يظهر تقرير موجز أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني أخيرا أن عدد العاملين الذين تركوا وظائفهم في الأردن ارتفع أكثر من الضعف خلال أقل من عقدين، والأخطر من الرقم المطلق هو الأسباب؛ إذ ارتفعت نسبة من تركوا العمل بسبب ظروفهم وطبيعتها من 35% عام 2008 إلى 62.2% عام 2024، واستمرت تلك النسبة بالارتفاع خلال العام 2025. كذلك فإن النسبة الأكبر ممن تركوا وظائفهم والتي تبلغ 83.8% يعملون في القطاع الخاص، وهو ما يكشف فجوة حقيقية في بيئة العمل التي ترافق الوظائف العامة في العديد من الدول العربية.

يضاف الي ذلك أن نسبة كبيرة من العاملين في دول مثل مصر والأردن وتونس والمغرب يعملون في قطاعات غير رسمية، ومعلوم أن هذا القطاع يعاني من غياب ظروف العمل اللائق كما تعرفها منظمة العمل الدولية، ولا يوجد منظومة حماية اجتماعية تساعدهم أو تحفزهم على الاستمرار بالعمل ضمن الظروف غير المواتية.

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هذه الديناميكية حصيلتها وجود عمالة تتركز في القطاع غير المنظم بأجور متدنية وأيد عاملة تنتقل بين وظائف قصيرة الأمد في القطاع الخاص بعيدا عن أي استقرار أو مسار مهني محدد. ولمنح بعد آخر في التحليل، بالإضافة إلى معدل البطالة، يستخدم الاقتصاديون مؤشر حصة العمل أو الأجور من القيمة المضافة من الناتج المحلي التي تذهب إلى العاملين على شكل أجور ودخل من العمل الذاتي مقابل ما يذهب إلى رأس المال من أرباح وريع، وكلما ارتفعت هذه الحصة فإن ذلك يدل على أن نمو الاقتصاد يترجم فعليا إلى مداخيل للعاملين، وليس فقط أرباحاً للشركات وأصحاب رأس المال.

وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، تتصدر هولندا قائمة الدولة الأوروبية بحصة أجور بلغت 62.5%، تليها ألمانيا بنسبة 61.4%، وهو من أعلى النسب بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا وأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ النسبة فيه 57%، في المقابل تنخفض النسبة إلى 32% في تركيا، وهي أقرب جغرافيا وهيكليا إلى المنطقة العربية من بين الدول التي تتوافر حولها بيانات.

وهذا المستوى المتدني نسبيا هو على الأرجح السائد في عدد من الاقتصادات العربية، ولا تنشر منظمة العمل الدولية بيانات منتظمة وشاملة عن حصة الأجور من الناتج لمعظم الدول العربية، وهي فجوة إحصائية تستحق الإشارة إليها، إلا أن هناك مؤشرات غير مباشرة ترسم صورة مقلقة، فقد أظهر التقرير العالمي للأجور الصادر عن المنظمة أن حصة العمل في الناتج في مجموعة من 16 اقتصاد ناميا في حالة تراجع منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهو اتجاه هبوطي عالمي طاول المنطقة العربية. ومع الزيادات المتوقعة في معدلات التضخم وتباطؤ نسبة الأجور في المنطقة العربية، فإن هذا يعني تآكلا في القوة الشرائية الفعلية لأجور العامين التي تعتبر متدنية آصلا وفقا للبيانات المتاحة.

يضاف إلى كل ذلك أن جانبا مهما من العمالة في الدول العربية يتركز في الاقتصاد غير الرسمي الذي يصعب تتبع مسارات أجوره الحقيقية وتضمينها ضمن التقارير الرسمية المتعلقة بحصة الأجور من الناتج المحلي والتي تعتبر مؤشرات ضرورية لفهم الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. لكن الواقع في الكثير من الدول العربية التي تنتشر فيها العمالة غير الرسمية هو أن الحكومات والجهات الرسمية تتجاهل تلك القطاعات حتى لا تتحمل مسؤوليتها تجاهها، لان إخضاعها للترتيبات الرسمية قد يتضمن توفير مظلات حماية اجتماعية لا تريد تلك الحكومات تضمينها في موازناتها التي تعاني من عجوزات وضعف في كفاءة الإنفاق العام.

وعودة إلى السؤال الذي بدأنا به؛ هل نحن أمام أزمة طلب أم أزمة عرض؟ تبدو الإجابة غير واحدة لكل الدول العربية، ففي اقتصادات تعاني من نزاعات وتفكك مثل فلسطين والسودان وليبيا واليمن، تبدو أزمة الطلب، أي عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل هي الغالبة، أما في بعض الحالات الأخرى مثل الأردن ومصر والمغرب تحديداً، فإن البيانات تشير إلى أن جزءاً كبيراً من الأزمة هو أزمة عرض بمعناها النوعي؛ وظائف موجودة، لكن شروطها وأجورها لا تجعلها خياراً يستحق البقاء فيه، فيفضل العامل تركها والمخاطرة بالبحث عن غيرها .

من الواضح أن معالجة البطالة العربية تتطلب إصلاحاً مزدوجاً يجمع بين جانبي الطلب والعرض معاً؛ خلق فرص عمل جديدة من جهة، وضمان أن يحصل من يشغلها على أجر لائق وحماية اجتماعية حقيقية من جهة أخرى من خلال تعزيز مؤسسات سوق العمل؛ والسؤال الذي يجب أن يقود السياسات المقبلة مرتبط بنوعية الوظائف وعائدها وليس فقط بعددها.