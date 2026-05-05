- تحديات الذكاء الاصطناعي: رغم الأداء المالي القوي لتومسون رويترز، تراجعت أسهمها بسبب مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إعلان أنثروبيك عن وكلاء ذكاء اصطناعي جدد قادرين على تنفيذ مهام مالية واسعة. - تذبذب الأسهم: شهدت أسهم تومسون رويترز تذبذبًا ملحوظًا، حيث تراجعت بنسبة 5.1% قبل تقليص الخسائر، مما يعكس حساسية المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. - استراتيجية الشركة: رغم الضغوط، تواصل الشركة تطوير أدواتها الذكية مثل كوكاونسيل، مع تأكيدها على توقعات الإيرادات السنوية واستمرار الاحتفاظ بالعملاء، وسط منافسة شديدة مع بلومبيرغ.

رغم أداء مالي فاق التوقعات، لم تنجُ تومسون رويترز (Thomson Reuters) من موجة القلق التي تضرب أسهم شركات البيانات والخدمات المهنية، مع تصاعد تأثير الذكاء الاصطناعي. فالإعلان عن أدوات جديدة من أنثروبيك (Anthropic) أعاد إشعال المخاوف من تحولات عميقة قد تعيد رسم ملامح القطاع بالكامل. وفي تفاصيل أوردتها بلومبيرغ، تراجعت أسهم شركة تومسون رويترز رغم إعلانها نتائج فصلية قوية، بعدما كشفت أنثروبيك عن جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ طيف أوسع من مهام الخدمات المالية.

فبعد ارتفاع السهم في بداية جلسة الثلاثاء عقب صدور النتائج، انعكس الاتجاه سريعاً ليتراجع بنسبة وصلت إلى 5.1%، قبل أن يقلص خسائره إلى نحو 2% عند مستوى 127.94 دولاراً كندياً في تداولات بورصة تورونتو. وهذا التذبذب، بحسب الوكالة، يعكس حساسية المستثمرين المتزايدة تجاه المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً على الشركات التي تعتمد على تقديم قواعد بيانات وبرمجيات للمحامين والمحاسبين، وهي المجالات التي باتت هدفاً مباشراً لأدوات الأتمتة الذكية.

وكان السهم قد تكبد أكبر خسارة في تاريخه في الثالث من فبراير/شباط، بعدما أعلنت أنثروبيك عن أداة إنتاجية لأتمتة العمل القانوني، ما أثار مخاوف من فقدان تومسون رويترز حصتها السوقية لمصلحة منافسين جدد يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، ليتراجع حينها بنحو 16%. لكن الشركة استعادت بعض الزخم لاحقاً، مع الترويج لأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها كوكاونسيل (CoCounsel) خلال فعالية نظمتها أنثروبيك بحضور الرئيس التنفيذي ستيف هاسكر (Steve Hasker)، حيث أعلنت في 24 فبراير أن الأداة تجاوزت مليون مستخدم.

ورغم الضغوط، أكدت الشركة تمسكها بتوقعاتها للإيرادات السنوية، مشيرة إلى وجود مؤشرات إيجابية واسعة على صعيد الاحتفاظ بالعملاء، بحسب تصريحات هاسكر للمحللين، الذي شدد على عدم وجود دلائل مقلقة بشأن تراجع الطلب على منتجاتها المعتمدة على المحتوى. كما كشفت الشركة أنها تختبر نسخة مطوّرة من كوكاونسيل تعتمد على وكلاء ذكيين، مع خطط لإطلاقها في الربع الثالث من العام.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت تومسون رويترز أرباحاً معدلة بلغت 1.27 دولار للسهم في الربع الأول، متجاوزة توقعات المحللين عند 1.21 دولار، فيما بلغت الإيرادات 2.09 مليار دولار، أيضاً أعلى من التقديرات. ورغم هذه النتائج، أقرّ هاسكر بأن استعادة ثقة المستثمرين قد تستغرق بضعة أرباع، في إشارة إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد في الأداء المالي الحالي، بل في قدرة الشركة على الصمود أمام التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك فيما تبرز أيضاً منافسة مباشرة مع بلومبيرغ التي تنشط في تقديم البيانات والخدمات المالية، بما يزيد من حدة السباق في قطاع يشهد إعادة تشكيل سريعة بفعل التقنيات الجديدة.