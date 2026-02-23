- في عام 2025، انخفضت حوادث سرقة المركبات في فرنسا بنسبة 9%، مع تسجيل 64,088 حادثة، لكن التكلفة لشركات التأمين بلغت 600 مليون يورو سنويًا، مما يزيد من أقساط التأمين. - تصدرت السيارات قائمة السرقات، تليها الدراجات النارية والشاحنات، وكانت المناطق الأكثر تضررًا "بوش دو رون"، "نور"، و"رون"، مع استهداف طرازات مثل "تويوتا راف4" و"فيات دوكاتو". - تم استرجاع 37.9% من السيارات المسروقة، وتكلفة سرقة مركبة حديثة تتراوح بين 4000 و5000 يورو، مع دفع 300-400 يورو للسارقين الشباب.

سُجِّلت 64 ألفاً و88 حادثة سرقة مركبات في فرنسا خلال 2025، وفق تقرير اتحاد شركات التأمين الفرنسية "فرانس أسورور" (France Assureurs) الصادر بالتعاون مع الهيئة المتخصصة في البحث والتعرّف واسترجاع المركبات المسروقة في فرنسا "أرغوس" (Argos)، وهو رقم يعكس انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالسنة السابقة، رغم أن الظاهرة لا تزال واسعة التأثير على قطاع التأمين.

ويُقدّر التقرير الصادر هذا الأسبوع أن سرقة المركبات تُكلّف شركات التأمين قرابة 600 مليون يورو سنوياً، ويؤكد أن هذه الخسائر تنعكس على ارتفاع أقساط التأمين بحكم مبدأ تقاسم المخاطر بين المؤمنين، بحسب ما نُقل عن المدير العام لـ"فرانس أسورور".

ويشرح التقرير سبب الفارق بين أرقام شركات التأمين وأرقام وزارة الداخلية، إذ يشير إلى أن حصيلة 64 ألفاً تقريباً تقلّ كثيرا عن 125.2 ألف حالة أعلنتها وزارة الداخلية: من بين الأسباب أن نحو 75% من أسطول السيارات في فرنسا مؤمَّن ضد السرقة (قرابة 34 مليون مركبة)، كما يستبعد التقرير ما يسميه "السرقات الوهمية" (بلاغات يتبيّن لاحقاً أن السيارة كانت مركونة في مكان آخر أو نُقلت للمحجوزات)، ولا يحتسب المركبات التي تُستعاد في اليوم نفسه.

64,088 حادثة سرقة مركبات في فرنسا خلال 2025 (تقرير أراغوس)

وبحسب تصنيف التقرير حسب فئات المركبات، جاءت السيارات في الصدارة بـ44.1 ألف سرقة خلال 2025 (-6%)، تليها الدراجات النارية وذات العجلتين بـ15.9 ألفاً (-17%)، ثم الشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات بـ2480 (-9%)، بينما سُجّلت 1529 سرقة تخص الآلات الزراعية ومعدات الورش والبستنة وأشغال الحفر مع ارتفاع بنسبة 14%.

وعلى مستوى المناطق الأكثر تضرراً، يضع التقرير في المقدمة "بوش دو رون" بنسبة 7.6% من السرقات، ثم نور بنسبة 6%، ثم رون بنسبة 4.5%، مع إشارة إلى دور الشبكات المنظمة وعوامل اللوجستيك (مثل المنافذ والطرق السريعة) في تسهيل نقل المركبات وإخراجها.

وفي ترتيب الطرازات الأكثر استهدافاً بالنسبة إلى حجم وجودها في الأسطول، يذكر التقرير أن "تويوتا راف4" (Toyota RAV4) بقيت الأكثر جذباً للسارقين في 2025، تليها "هيونداي توكسان" (Hyundai Tucson) ثم "تويوتا سي إتش آر" (Toyota C-HR).

فرنسا تعرف إنخفاضاً في نسبة سرقة المركبات من عام لآخر (تقرير أراغوس)

أما في فئة المركبات النفعية، فيورد التقرير أن الثلاثي الأكثر استهدافاً هو "فيات دوكاتو" (Fiat Ducato) و"بيجو بوكسر" (Peugeot Boxer) و"سيتروين جامبر" (Citroën Jumper).

وفي ما يخص الاسترجاع، يذكر التقرير أن 37.9% من السيارات المسروقة عُثر عليها في 2025، أي ما يعادل 16 ألفاً و737 سيارة، مع تراجع طفيف عن السنوات السابقة. ويضيف أن معدلات الاسترجاع أقل في فئات أخرى: إذ لم يُسترجع من ذوات العجلتين سوى 24.3%، بينما بلغت النسبة 10% للشاحنات الثقيلة، و18.1% للآلات الزراعية ومعدات الورش خلال 2025، مع تحسن نسبي في بعض هذه الفئات مقارنة بسنوات مضت.

ويشير التقرير كذلك إلى عامل الزمن: ثلث السيارات المسترجعة يُعثر عليه خلال أسبوع، والباقي خلال أقل من شهر، وبعد ذلك تصبح فرص الاسترجاع ضعيفة جداً بسبب عبور الحدود بسرعة.

نسبة العثور على المركبات المسروقة في فرنسا بلغت 40% (تقرير أراغوس)

كما يورد تقديراً بأن تكلفة المعدات اللازمة لسرقة مركبة حديثة تتراوح بين 4000 و5000 يورو، وأن شبكات منظمة قد تدفع لمنفّذ السرقة المباشر، وغالباً يكون صغير السن، ما بين 300 و400 يورو قبل انتقال المركبة إلى حلقات أخرى للنقل وإعادة الترقيم ثم البيع.