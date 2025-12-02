سرقات المتاجر في الدنمارك: أزمة تكلف المليارات

- تشهد الدنمارك تصاعداً في سرقات المتاجر، خاصة الغذائية، مما يفرض ضغوطاً اقتصادية كبيرة على قطاع التجزئة ويؤثر على حياة المستهلكين، حيث تُقدر الخسائر السنوية بنحو ملياري كرونة دنماركية. - السرقات تشمل عصابات منظمة، وارتفع عدد السرقات المبلغ عنها من 15 ألف حالة في 2021 إلى أكثر من 27 ألف حالة في 2024، مما يدفع المتاجر لاتخاذ إجراءات صارمة مثل زيادة الموظفين وتركيب كاميرات المراقبة. - الأرقام الرسمية تعطي صورة جزئية عن حجم السرقات، حيث أن العديد من المتاجر لا تبلغ عنها، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل جودة الخدمات، وتبقى مواجهة هذه الظاهرة تحدياً مستمراً للسلطات.

تشهد الدنمارك تصاعداً ملحوظاً في سرقات المتاجر، وخصوصا الغذائية منها، ما يفرض ضغوطاً اقتصادية كبيرة على قطاع التجزئة ويؤثر في حياة المستهلكين اليومية. تُقدّر الخسائر السنوية بنحو ملياري كرونة دنماركية (حوالي 268 مليون يورو)، وهو عبء مالي واجتماعي يدفع المتاجر إلى اتخاذ إجراءات صارمة، مثل الإغلاق على منتجات أساسية كاللحوم المفرومة، ما يثير استياء العملاء ويعقد تجربة التسوق.

ويشهد البلد الإسكندنافي الصغير (نحو 6 ملايين نسمة) ارتفاعاً في الأسعار الاستهلاكية والمعيشية، ما يؤثر على قدرة الناس في مواجهة ذلك مع التضخم المتزايد الذي سجل على سبيل المثال، في يوليو/تموز الماضي 2.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، والإسكان والمرافق، والاتصالات والترفيه، وأحيانا بنسبة تصل إلى 30 و50% لبعض السلع.

والسرقات لا تقتصر على حالات فردية، بل تشمل عصابات منظمة تسعى لإعادة بيع البضائع، ما يزيد تعقيد المشكلة. وارتفع عدد السرقات المبلغ عنها من 15 ألف حالة عام 2021 إلى أكثر من 27 ألف حالة عام 2024، أي نحو 75 سرقة يومياً، بينما تظل العديد من السرقات غير المعلنة خارج الإحصاءات الرسمية.

الأسباب متعددة بحسب الخبراء الدنماركيين: الغلاء المستمر للسلع الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة يجعل بعضها هدفاً مغرياً، في حين ينخرط آخرون في السرقة لأغراض إعادة البيع أو ضمن نشاطات منظمة، ما يحوّل بعض هذه الظاهرة إلى جريمة شبه محترفة. من الجانب الاجتماعي، يرى بعض الدنماركيين أن السرقة قد تكون مبررة في ظروف معينة، بينما يحذر آخرون من تهديدها للاقتصاد وثقة المواطنين ببعضهم البعض، ما يعكس تغيراً في القيم الاجتماعية يصب في تزايد الظاهرة.

المتاجر تحاول المواجهة

المتاجر حاولت مواجهة التحدي عبر زيادة الموظفين، وتركيب كاميرات المراقبة، وأنظمة الدفع الذاتي، لكن الحلول لم تكن دائماً فعّالة. إغلاق بعض المنتجات أثار استياء العملاء، ما دفع الجهات المعنية إلى التفكير في تقنيات متطورة مثل التعرف على الوجوه للقبض على اللصوص المتكررين، مع استمرار الجدل حول الخصوصية والحريات المدنية.

يظل التأكيد في البلد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني، بل تتطلب مقاربة متكاملة تشمل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوعية المواطنين، وتعزيز المراقبة وملاحقة العصابات المنظمة. بدون هذا النهج يرون أن سرقات المتاجر ستظل عبئاً على الأسعار والمستهلكين، وتضعف الثقة بين التجار والمجتمع، وتهدد استقرار قطاع التجزئة في الدنمارك.

ماذا تقول الأرقام؟

الأرقام تعتمد غالباً على بلاغات المتاجر أو بيانات من جمعيات التجار، وليس دائماً على قضايا معلّنة لدى الشرطة. هذا يعني أن هناك ما يُعرف بـ "المُظلّل" (dark figure)سرقات كثيرة لا تُسجّل رسميا.

بحسب مسح تجاري، كثير من المتاجر لا تبلغ عن السرقات إن لم تستطع تحديد السارق أو الحصول على أدلّة كافية (كاميرات، اسم، عنوان)، لأن متابعة القضية لا تُعتبر"مجدية"، بالتالي، الإحصاءات المتاحة تمثّل جزءاً فقط من الواقع، ويجب التعامل مع الأرقام على أنها حد أدنى فعلي للخسائر.

بحسب تقرير حديث لجمعية التجار التعاونيين (De Samvirkende Købmænd)، من المتوقع أن تتجاوز خسائر المتاجر في قطاع البقالة بسبب السرقة ملياري كرونة دنماركية سنوياً (حوالي 268 مليون يورو)

في عام 2023، سجّلت الجهات المعنية في التجزئة نحو 28 ألف حالة سرقة متجر (shoplifting) بزيادة حوالي 13٪ مقارنة بالعام السابق. التقرير يشير أيضاً إلى أن سرقات المتاجر ارتفعت بنحو 60٪ خلال عامين، ما يعكس تسارعاً واضحاً في الظاهرة. رغم ذلك، هناك نسبة كبيرة من السرقات لا تُبلغ للشرطة. وفقاً لمسح لـ Dansk Erhverv (غرفه التجارة/تجار التجزئة)، نحو 49٪ من المتاجر الأعضاء لا تبلغ عن كل حالات السرقة التي تتعرض لها، غالباً لأن التحقيق أو متابعة القضايا لا تُعتبر جديرة بالعناء.

هذا يعني أن الأرقام الرسمية تعطي صورة جزئية فقط ، وقد تكون الخسائر الحقيقية والسّرقة الحقيقية أعلى بكثير مما يُعلن.

جيوب المستهلكين تدفع ثمن السرقات. هذه الخسائر بملياري كرونة سنوياً تشكّل عبئاً كبيراً على قطاع التجزئة، هذا العبء غالباً يُنقل إلى المستهلك عبر زيادة الأسعار أو تقليل جودة الخدمات.

وارتفاع حوادث السرقة يُزيد الضغوط على المتاجر الصغيرة والمتوسطة، وقد يؤدي إلى تراخي في توظيف عمال إضافيين أو خفض ساعات العمل، ما ينعكس على سوق العمل المحلي. كذلك فإن انتشار سرقات غير معلنة يضعف ثقة التجار بالشرطة والإجراءات القضائية، خاصة عندما لا تُتابع القضايا بشكل فعّال.

ومن ناحية اجتماعية، تبيّن بعض استطلاعات الرأي أن جزءاً من المواطنين لا يرى السرقة دائماً كخطأ أخلاقي، بل بعض الدنماركيين هناك من يعتبرها مبرّرة "ظرفياً" في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

العقوبة ليست مشددة

في الدنمارك، تُعد سرقة المتاجر جريمة يعاقب عليها القانون سواء بالغرامة أو بالسجن، وتعتمد شدة العقوبة على قيمة البضاعة وطبيعة السرقة وتكرارها. السرقات البسيطة غالباً ما تنتهي بغرامة مالية، بينما السرقات الكبيرة أو المنظمة أو المتكررة قد تصل عقوبتها إلى السجن.

الحد الأدنى للغرامة لأول مخالفة يصل حالياً إلى حوالي 1000 كرونة دنماركية (أقل من 150 يورو تقريبا)، لكن إذا كانت السرقة مصحوبة بعوامل مشددة، مثل الانخراط في شبكة منظمة أو محاولة إعادة بيع البضاعة، يُمكن أن تُفرض عقوبات أشد.

يعتمد القانون أيضاً على سوابق السارق وطبيعة الجريمة، ما يجعل مواجهة هذه الظاهرة تحدياً مستمراً للسلطات، خصوصاً في ظل ارتفاع سرقات المتاجر وانتشارها بشكل يومي.