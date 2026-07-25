سحب جديد أم حماية الاحتياطيات... ما هي سيناريوهات أوروبا النفطية؟

تدرس الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية احتمال تنفيذ عملية إفراج منسقة جديدة عن المخزونات النفطية الاستراتيجية بحلول سبتمبر/أيلول، إذا استمر تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز أو تعرضت البنية التحتية الإقليمية للطاقة لأضرار مؤثرة. إلا أن التدخل ليس محسوماً، في ظل توجه محتمل لدى بعض الحكومات إلى الاحتفاظ باحتياطياتها لمواجهة اضطرابات أطول.

وجاء هذا التقدير في مذكرة أصدرها محللو سيتي بنك يوم الثلاثاء الماضي، عرضت مسارين محتملين لتعامل الدول المستهلكة مع تطورات السوق. ويتمثل الأول في سحب إضافي قد تقوده أوروبا واليابان، مع تركيز المساهمة الأوروبية على المنتجات المكررة، وخصوصاً الديزل. أما الثاني فيقوم على الاحتفاظ بالمخزونات المتبقية، ودعم أسعار الوقود محلياً أو السماح بانتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأسواق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تدفع الحكومات الأوروبية إلى تفضيل الاحتفاظ باحتياطياتها بدلاً من سحبها؟ ما هي نسبة المنتجات النفطية المكررة التي تمتلكها أوروبا في مخزوناتها الاستراتيجية مقارنة بالنفط الخام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويرى المحللون أن القرار سيعتمد على وضع الملاحة في مضيق هرمز وسلامة منشآت الطاقة خلال الأسابيع المقبلة. فإذا استمرت الاضطرابات حتى سبتمبر/أيلول، ستزداد احتمالات السحب الجديد، بينما قد يؤدي تحسن التدفقات أو استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيل التدخل والمحافظة على الاحتياطيات.

تدخل جديد غير مضمون

حذر محللو سيتي بنك من أن تنفيذ عملية سحب ثانية ليس مضموناً، إذ قد تفضل الحكومات الأوروبية الحفاظ على ما تبقى من احتياطياتها لمواجهة اضطرابات أطول، أو دعم أسعار الوقود محلياً لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وقد تختار أوروبا أيضاً السماح ببقاء أسعار الطاقة مرتفعة، بما يزيد الضغوط الاقتصادية والمالية على واشنطن ويدفعها إلى استئناف المفاوضات مع إيران. وسيؤدي ضخ كميات إضافية من المخزونات إلى تخفيف أسعار النفط والتضخم والضغوط على أسواق الأسهم والسندات، لكنه قد يقلص الضغط السياسي الذي يدفع نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

ويرى محللو البنك أن وكالة الطاقة الدولية لن تتجه على الأرجح إلى عملية سحب جديدة قبل سبتمبر/أيلول. وسيعتمد القرار على استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز وضيق أسواق المشتقات النفطية. وفي حال التدخل، يتوقع أن تقوده أوروبا واليابان وأن يركز بصورة أكبر على المنتجات المكررة.

الأسعار تقترب من ذروة مارس

جاءت التوقعات بعد ارتفاع حاد في أسعار المنتجات النفطية إثر انهيار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وتجدد المواجهة العسكرية خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق مذكرة سيتي بنك، أصبحت أسعار المنتجات النفطية أقل بنحو 10% إلى 15% فقط من مستوياتها القياسية المسجلة في نهاية مارس/آذار 2026. وتزامن ذلك مع تعطل عدد من المصافي وانخفاض تشغيل المصافي الصينية وفرض بعض الدول قيوداً على صادرات الوقود.

ويزيد تضرر منشآت التكرير من أهمية مخزونات الديزل والبنزين ووقود الطائرات مقارنة بالنفط الخام. فقد تكون كميات الخام متاحة، فيما تعجز المصافي عن تحويلها بالسرعة المطلوبة إلى منتجات جاهزة للاستهلاك.

400 مليون برميل في السحب الأول

كانت الدول الـ32 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد وافقت بالإجماع في 11 مارس/آذار الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة من احتياطيات الطوارئ، في أكبر عملية سحب منسقة في تاريخ الوكالة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيانها الصادر حينها، إن "القرار جاء لمواجهة الاضطرابات التي أصابت أسواق النفط نتيجة الحرب في المنطقة وتعطل التدفقات عبر مضيق هرمز".

وكان أعضاء الوكالة يمتلكون عند إعلان البرنامج أكثر من 1.2 مليار برميل من المخزونات الحكومية، إلى جانب 600 مليون برميل تحتفظ بها الشركات بموجب التزامات حكومية، ليبلغ الإجمالي نحو 1.8 مليار برميل.

ووفق مذكرة سيتي بنك، خُصص 280 مليون برميل من المخزونات الحكومية للسحب، إضافة إلى 119 مليون برميل من المخزونات التي تحتفظ بها الشركات تحت الالتزام الحكومي. وتوجد الفئة الثانية داخل منشآت تخزين تجارية، إلا أن الشركات لم تكن تستطيع استخدامها بحرية قبل تخفيف المتطلبات الحكومية.

290 مليون برميل وصلت إلى السوق

أعلنت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء الماضي، أن الدول الأعضاء أفرجت عن نحو 290 مليون برميل منذ إطلاق البرنامج في مارس/آذار، مع بقاء أكثر من مليار برميل من مخزونات الطوارئ.

وقدر محللو سيتي بنك أن المخزونات الحكومية سجلت سحباً فعلياً يقارب 170 مليون برميل حتى يوليو/تموز، بمتوسط بلغ نحو 1.1 مليون برميل يومياً، بينما تجاوزت وتيرة السحب 2.7 مليون برميل يومياً في إبريل/نيسان. ويرتبط الفرق بين الكميات المعلنة والسحب الفعلي بطبيعة المخزونات التي تحتفظ بها الشركات. فتخفيف الالتزامات الحكومية يجعل هذه البراميل متاحة للاستخدام ويمنح الشركات مرونة أكبر، لكنه لا يعني بالضرورة إخراجها فعلياً من منشآت التخزين.

طاقة مخاوف من صدمة في أسواق النفط مع استنزاف المخزونات العالمية

الولايات المتحدة واليابان في مقدمة المساهمين

أشارت مذكرة سيتي بنك إلى أن الولايات المتحدة أفرجت عن نحو 100 مليون برميل من التزامها البالغ 172 مليوناً، فيما سحبت اليابان قرابة 70 مليون برميل من أصل نحو 80 مليوناً تعهدت بها. أما مساهمة أوروبا، فجاء جزء كبير منها عبر تخفيف متطلبات الاحتفاظ الإلزامي بالمخزونات، مع سحب محدود من مساهمتها المقدرة بنحو 30 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وتشير تقديرات البنك إلى أن الدول الأعضاء ما زالت تمتلك نحو 740 مليون برميل من النفط الخام في المخزونات الحكومية الاستراتيجية، توجد قرابة 40% منها في الولايات المتحدة، وأكثر من 20% في أوروبا ونحو 35% في آسيا.

كما تملك الدول الأعضاء أكثر من 300 مليون برميل من المنتجات النفطية داخل المخزونات الحكومية، وتستحوذ أوروبا على أكثر من 80% منها. وتفسر هذه الحصة الكبيرة توقعات قيادة أوروبا لأي عملية سحب جديدة تركز على الديزل والمشتقات.