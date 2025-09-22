- أعلنت اللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة عن شطب بنك "بي أن بي باريبا" من قائمة المؤسسات المعتمدة كحافظي حسابات الأوراق المالية، بناءً على طلب البنك، مما يعكس تراجع اهتمامه بالسوق الجزائرية. - تم تحويل أرصدة المستثمرين مؤقتاً إلى مؤسسة المودع المركزي للأوراق المالية لضمان استمرار الخدمات دون انقطاع، في ظل ضعف جاذبية السوق الجزائرية للمؤسسات المالية الدولية. - تعاني بورصة الجزائر من ضعف السيولة وقلة الإدراجات، مما يجعلها غير مربحة للبنوك الكبرى، ويعكس انسحاب "بي أن بي باريبا" تحديات اقتصادية وقانونية في السوق المحلية.

أعلنت اللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) عن شطب بنك "بي أن بي باريبا" (BNP Paribas) الفرنسي من قائمة المؤسسات المعتمدة كحافظي حسابات الأوراق المالية، ابتداء من يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول. واتُخذ القرار بناء على طلب من البنك نفسه، ما يضع حداً لواحد من آخر أنشطته في السوق المالية الجزائرية.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها صدر يوم الأحد 21 سبتمبر/ أيلول، أن الأرصدة الخاصة بالمستثمرين الذين كانت لهم حسابات لدى البنك ولم يبادروا بعد إلى تحويلها، قد أُسندت مؤقتاً إلى مؤسسة المودع المركزي للأوراق المالية، التي ستتولّى إدارتها مؤقتاً إلى حين نقلها نهائياً إلى مؤسسات مالية أخرى معتمدة. وبهذا الإجراء، سعت لجنة تنظيم عمليات البورصة إلى طمأنة المستثمرين وضمان استمرار خدماتهم من دون أي انقطاع أو ضياع لحقوقهم.

الخطوة تعكس في جوهرها استمرار التراجع التدريجي لمجموعة "بي أن بي باريبا" من الجزائر، إذ لم يعد هذا السوق يشكل أولوية ضمن استراتيجيتها العالمية. ورغم أن البنك لم يغادر نهائياً البلاد، فإن توقفه عن نشاط حفظ الأوراق المالية يأتي ليؤكّد محدودية جاذبية السوق الجزائرية بالنسبة إلى المؤسسات المالية الدولية.

خمول البورصة

وتبقى بورصة الجزائر، التي يُفترض أن تكون أداةً رئيسيةً لتمويل الاقتصاد الجزائري وتنويع مصادر الاستثمار بعيداً عن المحروقات، واحدة من أصغر البورصات الإقليمية. فعدد الشركات المدرجة فيها لم يتجاوز الثماني، وأحجام المبادلات اليومية ضئيلة جداً، ما يجعل النشاط غير مربح للبنوك الكبرى، ففي شهر أغسطس/ آب الماضي لم يُتداول سوى 420327 سهماً، بنسبة أقل بـ 61.67% عن شهر يوليو/ تموز، بحسب تقرير اللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

كذلك أشار التقرير السنوي للجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لعام 2022 بوضوح إلى أن السوق المالي الجزائري يعاني من "ضعف السيولة" وقلة الإدراجات، إضافة إلى ذلك، يعاني المناخ التنظيمي في الجزائر من تعقيدات واضحة تتعلق بتحويل الأرباح والتعامل مع معايير الامتثال الدولية، وهو ما يزيد من صعوبة استقطاب بنوك ومؤسسات استثمارية عالمية. ومن هنا يمكن فهم انسحاب "بي أن بي باريبا" باعتباره انعكاساً لمعادلة اقتصادية وقانونية لا تخدم مصالحه التجارية في السوق المحلية.