س/ج | هل نجح الاستثمار الأميركي في مصر بتحقيق أرباح لدافعي الضرائب؟

- يسلط التحليل الضوء على نجاح الصندوق المصري الأميركي للمشروعات في مضاعفة أموال دافعي الضرائب الأميركيين بمصر، عبر استثمارات مثل "فوري" للمدفوعات الرقمية، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. - يعتمد نجاح الصندوق على استراتيجية شراكة مع خبراء محليين مثل "لوراكس كابيتال بارتنرز"، مما ساهم في توفير التمويل وخلق فرص عمل وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة. - تقدم تجربة الصندوق دروسًا حول دعم التنمية الاقتصادية في الدول الاستراتيجية، مشددة على أهمية الإدارة الرشيدة والشركاء المحليين كأداة للدبلوماسية الاقتصادية الأميركية.

يقول الخبيران الاقتصاديان، جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة "صندوق المشروعات المصري الأميركي"، وكورنيليوس كوين، نائب الرئيس الأول بالصندوق، في تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، إنه بعد صراع استمر قرابة أربعة أشهر وأدى إلى زعزعة استقرار المنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، وجدت واشنطن نفسها مجددا أمام حقيقة مألوفة: القوة العسكرية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكنها لا تستطيع بمفردها تحقيق نجاح استراتيجي دائم.

ماذا بعد؟

في معرض ردهما على هذا السؤال، يرى هارمون وكوين أن إحدى الإجابات قد تكمن في قصة نجاح أميركية هادئة في مصر، قامت على الاستثمار لا على التدخل. ويشيران إلى الصندوق المصري الأميركي للمشروعات، الذي أنشأه الكونغرس بهدف دعم القطاع الخاص في مصر عقب ثورة 25 يناير عام 2011، والذي تحول إلى قصة نجاح غير متوقعة.

فرغم ثورتين، وعدة صدمات ضربت الاقتصاد الكلي، لدرجة الاقتراب من إلغاء الصندوق خلال فترة إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تمكن هذا الكيان الاستثماري المدعوم من الحكومة الأميركية من تحقيق إنجاز نادر في مجال المساعدات الخارجية، إذ كاد أن يضاعف قيمة أموال دافعي الضرائب الأميركيين، وذلك في دولة فقدت عملتها المحلية أكثر من 80% من قيمتها منذ عام 2016.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح الصندوق المصري الأميركي للمشروعات في تحقيق عوائد مالية كبيرة؟ كيف يمكن تطبيق نموذج صناديق المشروعات الناجح في مصر على دول أخرى ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كيف تحقق ذلك النجاح؟

بعد عام 2011، كان الاقتصاد المصري يمر بأزمة حادة، تراجعت الاستثمارات الأجنبية، وانهارت السياحة، وتصاعدت المشاعر المعادية للولايات المتحدة. وللتعامل مع هذا الواقع المتغير، اتُّخذ قرار مبكر ومهم يقضي بعدم الاعتماد على خبراء أميركيين لإدارة الاستثمارات، بل على شركاء مصريين، اعتمادا على المواهب المحلية.

وبدأ الصندوق في عام 2014 التعاون مع شركة "لوراكس كابيتال بارتنرز"، وهي شركة مصرية حديثة العهد آنذاك في مجال الاستثمار المباشر، أسهمت في وضع استراتيجية الاستثمار الأولى للصندوق. وفي عام 2015، ساعدت الشركة في تنفيذ أول استثمار في شركة "فوري"، أكبر منصة للمدفوعات الرقمية في مصر، والتي تقدّم اليوم خدمات الدفع الإلكتروني لنحو 55 مليون مصري، أي نحو نصف سكان البلاد.

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ما حجم العوائد التي تحققت؟

حقق استثمار الصندوق في "فوري"، من الناحية المالية، أكثر من 93 مليون دولار عائدات لصالح دافعي الضرائب الأميركيين، أي نحو خمسة أمثال قيمة الاستثمار الأصلي، مع احتفاظ الصندوق بحصة في الشركة حتى الآن.

كما استثمر الصندوق في إحدى أكبر منصات التمويل الاستهلاكي في مصر، التي وفّرت التمويل لمئات الآلاف من المواطنين الذين لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية. وحققت الشركتان معا أكثر من 150 مليون دولار من العوائد لصالح دافعي الضرائب الأميركيين، في إطار استراتيجية تستهدف الاستثمار في شركات واعدة قادرة على الوصول إلى ملايين العملاء وتحقيق النمو رغم التقلبات الاقتصادية. ولا يمثل ذلك سوى عينة صغيرة من سجل إنجازات الصندوق.

ويُعد "الصندوق المصري الأميركي للمشروعات" حالياً أحد أكبر المستثمرين المدعومين من الولايات المتحدة في مصر، إذ يعمل مع سبعة مديرين مصريين لصناديق الاستثمار المباشر، ويدعم نحو 70 ألف فرصة عمل، وتُقدَّر القيمة السوقية لأصوله بأكثر من 500 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف التمويل الذي تلقاه من الكونغرس الأميركي والبالغ 300 مليون دولار.

ما الدروس المستفادة؟

يرى هارمون وكوين أن الدروس المستفادة من هذه التجربة لا تقتصر على قدرة صناديق المشروعات على تحقيق الأرباح، بل تؤكد أن دعم تنمية القطاع الخاص في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية يمكن أن يخدم المصالح الأميركية، وفي الوقت نفسه يحقق عائدات لدافعي الضرائب. وإذا كان هذا النموذج قد نجح في مصر رغم تكرار خفض قيمة العملة وما تشهده المنطقة من عدم استقرار، فإنه يمكن تكراره وتطبيقه في دول أخرى.

وقد بدأت الإدارة الاميركية بالفعل الالتفات إلى هذا النموذج، إذ يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2027 والطلب التكميلي الجديد منح سلطات واسعة للكونغرس لإنشاء صناديق مشروعات جديدة. ومن شأن النجاح في تنفيذ هذه الخطوة أن يمنح واشنطن أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية، أما إذا أُسيء استخدامها فقد تتحول إلى برنامج مساعدات مسيّس يفقد النموذج الاستثماري نجاحه.

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ما شروط نجاح هذا النموذج مستقبلا؟

يؤكد هارمون وكوين أن الإدارة الرشيدة هي بداية النجاح، إذ ينبغي أن تتمتع صناديق المشروعات بمجالس إدارة مستقلة تضم خبراء استثمار من الولايات المتحدة والدولة المضيفة، يمتلكون الخبرة اللازمة لحماية أموال دافعي الضرائب وتعظيم العوائد. كما أن الاعتماد على الشركاء المحليين لا يقل أهمية، فخبراء الاستثمار الموجودون على الأرض هم الأقدر على فهم الأسواق الناشئة وتوظيف رأس المال بكفاءة.

ويسهم الاستثمار المباشر أيضا في مواءمة الحوافز، إذ ترتبط مكافآت مديري الصناديق بأداء الاستثمارات، بما يشجعهم على اختيار الشركات الواعدة ومساعدتها على النمو، وهو ما يؤدي إلى شركات أقوى وعوائد أفضل وتعزيز العلاقات التجارية بين المستثمرين المحليين والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تبقى الضوابط المؤسسية عنصرا جوهرياً، إذ من شأن القواعد الصارمة لتجنب تضارب المصالح، ومتطلبات الإفصاح، وإطلاع الكونغرس على الأداء، أن تسهم في حماية أموال دافعي الضرائب دون الحد من مرونة نموذج صناديق المشروعات. ويعود نجاح هذه الصناديق إلى قدرتها على دعم أهداف السياسة الخارجية الأميركية، مع العمل بسرعة وانضباط على غرار القطاع الخاص.

في ختام التحليل، يؤكد هارمون وكوين أنه في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول تكلفة الاعتماد على القوة العسكرية الأميركية، تطرح صناديق المشروعات نموذجا استثماريا يوسّع أدوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فهذه الصناديق، التي يقودها القطاع الخاص، قادرة على تعزيز المصالح الاستراتيجية الأميركية من خلال بناء شراكات طويلة الأجل قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة، مع تحقيق أرباح في الوقت نفسه. وإذا ما تمت إدارة هذه الصناديق بكفاءة، يمكن أن تصبح إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط وخارجه.

(أسوشييتد برس)