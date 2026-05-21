ستيلانتيس تقلص طاقتها الإنتاجية في أوروبا وتطمئن عن الوظائف

- إعادة هيكلة الإنتاج والشراكات الاستراتيجية: ستيلانتيس تخطط لخفض طاقتها الإنتاجية في أوروبا بأكثر من 800 ألف وحدة عبر إعادة توظيف مواقع وتطوير شراكات جديدة، بهدف رفع استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 80% بحلول 2030 مع الحفاظ على الوظائف. - خطة استثمارية طموحة وتوسع في الأسواق: تتضمن خطة استثمارية بقيمة 60 مليار يورو لإطلاق سيارات كهربائية وزيادة الإيرادات بنسبة 15% في أوروبا و25% في أمريكا الشمالية، مع توجيه 60% من الاستثمارات نحو أمريكا الشمالية. - تركيز على العلامات التجارية والتقنيات المتقدمة: تركز على أربع علامات رئيسية وتخطط لإطلاق أكثر من 60 مركبة جديدة، منها 29 كهربائية بالكامل، مع توحيد البرمجيات وزيادة تجهيز المركبات بتقنيات متطورة إلى 70% بحلول 2035.

أعلنت المجموعة الفرنسية الإيطالية الأميركية ستيلانتيس أنها تتوقع خفض طاقتها الإنتاجية في أوروبا بأكثر من 800 ألف وحدة، من خلال إعادة توظيف بعض المواقع، كما هو الحال في بويسي بفرنسا، وتطوير شراكات جديدة، بينها اتفاقيات مشاركة المصانع مع الشركة الصينية "ليبموتور" في مدريد وسرقسطة بإسبانيا، ومع الشركة الصينية "دونغفنغ" في رين الفرنسية.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في مصانع المجموعة من 60% إلى 80% بحلول عام 2030. وتفاعلت الأسواق سلباً مع الإعلان، إذ تراجع سعر سهم المجموعة بأكثر من 6%، قبل تعليق التداول لفترة وجيزة. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر داخل الشركة، أن القرار يمثل انخفاضاً بنحو 20% في الطاقة الإنتاجية، المقدرة إجمالاً في أوروبا بنحو 4 ملايين وحدة. في المقابل، أكدت ستيلانتيس، في بيانها الصادر اليوم الخميس بشأن خطتها الاستثمارية الخمسية، أنها ستضمن الحفاظ على الوظائف في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنطونيو فيلوزا، في بيان الشركة، إن "خطة الاستثمار الخمسية، البالغة قيمتها 60 مليار يورو، تهدف إلى توفير أسعار معقولة وترشيد التكاليف، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة في عام 2025".

سيارات كهربائية بأسعار تنافسية

وتستهدف ستيلانتيس، بموجب خطتها الخمسية، تحقيق نمو في الإيرادات داخل أوروبا بنسبة 15%، مع هامش ربح تشغيلي يتراوح بين 3% و5%، مدفوعة خصوصاً بإطلاق سيارات كهربائية صغيرة بأسعار معقولة.

أما في أميركا الشمالية، فتتوقع المجموعة زيادة الإيرادات بنسبة 25%، وتحقيق هامش ربح يتراوح بين 8% و10%، إلى جانب رفع حجم المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 35%. وستطلق الشركة هناك سبعة منتجات جديدة بسعر يقل عن 40 ألف دولار، من بينها منتجان بسعر أقل من 30 ألف دولار. وبشكل عام، ستوجه ستيلانتيس نسبة 60% من الاستثمار، البالغة 36 مليار يورو، والمخصصة للعلامات التجارية والمنتجات، نحو أميركا الشمالية.

كما تسعى المجموعة إلى تسريع وتيرة إطلاق طرازاتها، بهدف تقليص المدة إلى 24 شهراً، مقارنة بما يصل حالياً إلى 40 شهراً، إلى جانب تبسيط إنتاجها بالاعتماد على ثلاث منصات تقنية. وأعلنت أنه بحلول عام 2030، ستُنتج 50% من الحجم العالمي السنوي على ثلاث منصات، بينها منصة "ستيلا وان" الجديدة كلياً. وتُعد هذه المنصة، في قطاع السيارات، نوعاً من المواصفات التي توحد الخيارات التقنية.

التركيز على العلامات الأجنبية

أعطت الخطة الاستراتيجية لستيلانتيس الأولوية لأربع علامات تجارية، هي "جيب"، و"رام"، و"بيجو"، و"فيات". وستحظى هذه العلامات الأربع بتوجه عالمي، لتكون المحرك الأساسي لجميع البرامج والتقنيات الجديدة، من خلال تركيز 70% من الاستثمارات على العلامات التجارية والمنتجات، إلى جانب وحدة المركبات التجارية "برو ون".وسيُخصص من هذه الاستثمارات 24 مليار دولار للتقنيات العالمية، و36 مليار دولار للعلامات التجارية والمنتجات، مع إطلاق أكثر من 60 مركبة جديدة و50 عملية تحديث رئيسية.

وتشمل الخطة تحديداً 29 مركبة كهربائية بالكامل، و15 مركبة هجينة قابلة للشحن أو كهربائية ذات مدى موسع، و24 مركبة هجينة، و39 مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي أو هجينة خفيفة. وستحصل خمس علامات تجارية أخرى على وضع إقليمي، وهي "كرايسلر"، و"دودج"، و"سيتروين"، و"أوبل"، و"ألفا روميو". أما علامتا "دي إس أوتوموبيلز" و"لانشيا"، فستداران من قبل "سيتروين" و"فيات" على التوالي، وستُصنَّفان علامتين متخصصتين. وستعمل المجموعة أيضاً على توحيد البرمجيات المركزية والبنية الإلكترونية لمركباتها، وأنماط تفاعل السائق، ونظام القيادة الذاتية المتطور. واعتباراً من عام 2030، سيُجهَّز ما نسبته 35% من حجم مبيعات المركبات العالمية السنوية بواحدة على الأقل من هذه التقنيات، على أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 70% بحلول عام 2035.

وبخصوص الشراكات، ستتعاون ستيلانتيس و"ليبموتور" في مجال المشتريات. وينص الاتفاق، المعلن في أوائل مايو/أيار، على أن تصنع "ليبموتور" طرازين من سياراتها في مصنعي مدريد وسرقسطة، مع توقع بيع مصنع مدريد إلى مشروعهما المشترك. كما ستتعاون ستيلانتيس مع "دونغفنغ" لإنتاج سيارتين من طراز "بيجو" وسيارتين من طراز "جيب" في الصين للأسواق الصينية والعالمية، فيما ستوزع ستيلانتيس طرازات "دونغفنغ" في أوروبا. وستنتج المجموعة الصينية أيضاً سيارات "دونغفنغ" في مصنع ستيلانتيس بمدينة رين، غربي فرنسا.