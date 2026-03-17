- تحديات التمويل المحلي: وكالة ستاندرد آند بورز تحذر من أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران قد يستنزف التمويل المحلي للبنوك الخليجية حتى 307 مليارات دولار، مما قد يدفعها للبحث عن ملاذات آمنة. - استعداد البنوك الخليجية: تمتلك البنوك احتياطيات نقدية كبيرة تصل إلى 312 مليار دولار، مع دعم قوي من دول مجلس التعاون الخليجي والرقابة المكثفة، مما يجعل المخاطر قابلة للإدارة. - تأثير الصراع على الأصول والأسهم: تراجعت أسهم البنوك الكبرى في الإمارات، مع توقع خسائر تصل إلى 37 مليار دولار في حال زيادة القروض المعدومة، لكن البنوك تدخل هذه المرحلة من موقع قوة نسبية.

رغم تجنب البنوك الخليجية حتى الآن أي نزوح كبير للودائع، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية إن التمويل المحلي لهذه البنوك مهدد باستنزاف يصل إلى 307 مليارات دولار إذا ازداد الصراع تفاقما. وأضافت ستاندرد آند بورز أنها لم تجد حتى الآن أي دليل على خروج أموال أجنبية أو محلية بكميات كبيرة، لكنها حذرت من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى لجوء البنوك داخل النظام المصرفي نفسه إلى البحث عن ملاذ آمن، فضلا عن خروج أموال أجنبية ومحلية على نطاق أوسع.

وقالت الوكالة، في تقرير يحمل تاريخ 16 مارس/ آذار، إنها تفترض في احتمال أساسي أن تستمر المرحلة الأشد ضراوة من الحرب ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع، لكنها أقرّت بأن التداعيات قد تمتد لما بعد هذه الفترة مع حوادث أمنية ستقع على فترات متقطعة.

ودخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، ولا توجد أي بوادر على أنها ستنتهي. وذكرت الوكالة أن التصور الافتراضي لديها يشير إلى خروج ودائع محلية من الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي الستة بقيمة قد تصل إلى 307 مليارات دولار، استنادا إلى أرقام أواخر 2025. وأضافت أن البنوك لديها حاليا نحو 312 مليار دولار نقدا أو عند البنوك المركزية لاستيعاب تدفقات خروج هذه الأموال، مع احتياطي إضافي بلغ حوالي 630 مليار دولار بعد تصفية محافظ استثمار باقتطاع 20%.

وتابعت: "بشكل عام، يبدو أن المخاطر قابلة للإدارة"، مضيفة أن أربعا من دول مجلس التعاون الخليجي الست تعتبر داعمة جدا لأنظمتها المصرفية، وأن الجهات التنظيمية في المنطقة كثفت الرقابة منذ بدء الأعمال القتالية، وقالت إن البنوك البحرينية التي تقدم خدمات مصرفية للأفراد تبدو أكثر عرضة للخطر بالنظر إلى زيادة الدين الخارجي في الآونة الأخيرة. واتخذ مصرف الإمارات المركزي إجراءات لطمأنة الأسواق. وقال محافظ البنك المركزي خالد محمد بلامة في وقت سابق من هذا الشهر إن القطاع المصرفي يواصل العمل بشكل طبيعي.

واستفادت البنوك الإماراتية في الآونة الأخيرة من ارتفاع الطلب على الائتمان مع ضخ حكومات إقليمية مليارات الدولارات في قطاعات، مثل السياحة والبنية التحتية. غير أن أسهم البنوك، ومن بينها أسهم كل المصارف الكبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، تراجعت بشكل حاد منذ بدء الحرب.

وفي ما يتعلق بجودة الأصول، قالت الوكالة إن التأثير الكامل على محافظ قروض البنوك سيظهر بعد فترة. وقطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والعقارات والبيع بالتجزئة والفندقة من القطاعات الأكثر عرضة للخطر. وشددت الوكالة على أن الخسائر التراكمية في أكبر 45 بنكا بالمنطقة قد تصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وفقا للاحتمال الافتراضي الذي تفترض فيه زيادة القروض المعدومة بنسبة 50% أو وصول نسبتها إلى سبعة بالمئة من إجمالي القروض.

وأشارت إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تدخل هذه المرحلة الصعبة من موقع قوة نسبية. وأجرت الوكالة مقارنة مع صدمة جائحة كوفيد-19 في 2020، وأشارت إلى أن الجهات التنظيمية اتخذت آنذاك تدابير لتمكين البنوك من استيعاب خسائر القروض، وقالت إنها تتوقع استجابة مماثلة في حال تدهور الأوضاع.

(رويترز، العربي الجديد)