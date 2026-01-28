ستارمر يزور الصين لأول مرة... لندن تتجه لأسواق آسيا

- تعزيز العلاقات الاقتصادية: زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين تهدف إلى تعزيز الحوار الاقتصادي وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على فتح أسواق جديدة للصادرات البريطانية في آسيا وتعزيز حضور بريطانيا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية. - التوازن بين الأمن والمصالح: تسعى بريطانيا للحفاظ على توازن بين حماية الأمن القومي وفتح الأسواق، مع إحياء قنوات التعاون الاقتصادي مثل مجلس الرؤساء التنفيذيين البريطاني - الصيني، رغم الجدل الأمني. - رهانات متبادلة: تسعى بكين لاستمالة بريطانيا كحليف اقتصادي، بينما تتحرك لندن لاستئناف التعاون مع بكين دون المساس بالتحالف مع واشنطن، مع بقاء التقارب الاقتصادي مشروطاً بسبب التحولات الدولية وهواجس الأمن.

تبدأ الصين والمملكة المتحدة جولة جديدة من الانخراط الاقتصادي، مع وصول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تمتد من 28 إلى 31 يناير، هي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية. وتأتي الزيارة في ظل مساعٍ متبادلة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأعادت الزيارة العلاقات الاقتصادية بين لندن وبكين إلى الواجهة، بعد سنوات من الفتور السياسي. ستارمر، الذي يرافقه وفد اقتصادي يضم وزيرة الخزانة رايتشل ريفز ووزير الأعمال بيتر كايل، يسعى إلى فتح أسواق جديدة للصادرات البريطانية في آسيا وتعزيز حضور بلاده في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية، في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ عام 2018.

تقدم الزيارة في لندن بوصفها محاولة لإعادة وصل اقتصاد يتلمّس طريقه نحو التعافي بأسواق آسيوية واعدة، من دون الإضرار بالتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أو تجاوز خطاب تقليل المخاطر الذي تتبنّاه بروكسل وواشنطن تجاه بكين. وبين متطلبات الأمن القومي وضغط النمو الاقتصادي، تبدو بريطانيا أمام معادلة دقيقة في التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في لحظة يتزايد فيها التنافس الدولي على النفوذ وسلاسل التوريد الحساسة.

الأمن مقابل السوق

وفي موازاة التحضيرات الاقتصادية للزيارة، عادت الصين إلى واجهة الجدل في لندن على خلفية تقارير أمنية نُشرت هذا الأسبوع، من بينها ما ورد في صحيفة ذا تايمز، حول شبكات تأثير صينية داخل مؤسسات بريطانية. ورغم الضجيج السياسي الذي أثاره الملف، تشير خطوات الحكومة إلى اتجاه مغاير يقوم على إعادة تفعيل قنوات التعاون الاقتصادي، من بينها إحياء مجلس الرؤساء التنفيذيين البريطاني - الصيني الذي تأسس عام 2018، في محاولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً محورياً في إعادة الانخراط مع بكين. هذا التباين بين الخطاب الأمني والصياغات الاقتصادية يعكس رغبة لندن في الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الأمن القومي من جهة، وفتح أسواق واستقطاب استثمارات وتحديث سلاسل التوريد من جهة أخرى.

أصوات من القطاع والخبراء

وسط هذا التوازن الحرج بين متطلبات الأمن ومصالح السوق، يبرز رأي الخبراء للدلالة على أنّ العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والصين مرشحة لإعادة التموضع أكثر من الانكماش. ففي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، يرى البروفيسور شون بريسْلين، المتخصص في الشؤون الصينية في جامعة ووريك، أنّ جزءاً واسعاً من الباحثين والخبراء الأوروبيين في الشأن الصيني باتوا يعتقدون أنّ التحول الجاري في العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة سيجبر العواصم الأوروبية على إعادة التفكير في مقاربتها تجاه بكين. وبرغم التدهور الواضح في المزاج الأوروبي تجاه الصين خلال السنوات الست أو السبع الماضية، سواء على مستوى الخطاب أو الإعلام أو النقاشات البرلمانية، فإن العلاقات التجارية والاستثمارية بقيت متماسكة، ولم تشهد التراجع الذي توقعه كثيرون خلال ذروة التوتر الصيني - الغربي.

وبحسب بريسلين، لا يقتصر الأمر على الجانب الأوروبي فحسب، إذ تراهن بكين بدورها على أنّ أوروبا ستظل أكثر انفتاحاً على الصين مقارنة بالولايات المتحدة، وربما لا نتحدث هنا عن مجرد "رهان" بل عن توقع واسع داخل الدوائر الاقتصادية والسياسية الصينية. بل إنّ هناك اعتقاداً في بكين بأن بعض الخلافات الاقتصادية القائمة حالياً يمكن احتواؤها، مثل التوتر في قطاع السيارات الكهربائية، فضلاً عن استمرار وجود "أمل" لدى الصين بأن تعود معاهدة الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي جرى تعليقها أو تجميدها، إلى جدول الأعمال في مرحلة لاحقة.

وفي موازاة ذلك، يشير بريسْلين إلى أنّ الصين تعيش قلقاً داخلياً متزايداً من الاعتماد الاقتصادي المفرط على شركاء تتردد بكين في الاعتماد عليهم، وبالتالي ظهرت سياسات "تقليل المخاطر" داخل الصين نفسها، من خلال السعي إلى تخفيف الاعتماد على الأسواق الغربية في المجالات الصناعية الحساسة وسلاسل التوريد الدقيقة، ولا سيما في الصناعات المرتبطة بشرائح المعالجات والرقائق الإلكترونية. غير أنّ هذا المسار لا يعني انغلاقاً على الذات؛ فالتطور المتسارع فيما تسميه بكين "قوى إنتاج جديدة عالية الجودة" في التكنولوجيا والابتكار، يجعل الصين بحاجة إلى أسواق خارجية لتصريف جزء من منتجاتها ذات القيمة التكنولوجية العالية، لأن السوق المحلية وحدها لن تكون قادرة على استيعاب كل الإنتاج.

ويضرب بريسْلين مثالاً بقطاع السيارات الكهربائية، حيث تتقدم الصين بفارق كبير، لا سيما في مجال بطاريات السيارات. كما يشير إلى أنّ الصين أصبحت خلال العام الماضي مُصدّراً صافياً للروبوتات الصناعية لأول مرة، وهو تحول يراه دليلاً على أنّ بكين لا تتجه فقط لتعميق حضورها في الصناعات الاستراتيجية، بل إلى لعب دور قيادي في تصنيع التكنولوجيا المتقدمة. ويضيف أنّه لا يمكن معرفة ما هي المحطة التالية في هذا المسار، بيد أنّه "متأكد" أنّ الروبوتات ليست نهاية القصة، وأن الصين تنظر إلى المستقبل كمساحة لتوسيع القيادة التقنية وليس مجرد تقليص الفجوات مع الغرب.

ومن الجانب البريطاني، يعكس موقف قطاع الصناعة صورة أكثر براغماتية. إذ يشير مارك سويفت، رئيس الاتصالات في اتحاد الصناعات البريطانية (ميك يو كي)، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الصين ما تزال "سوقاً مهمة للمصنّعين البريطانيين"، إذ تُعد حالياً سابع أكبر سوق تصديرية بحجم سنوي يقارب 17 مليار جنيه إسترليني. ويلفت إلى أنّ مؤشرات حديثة تشير إلى أنّ شركات بريطانية بدأت "تتجه بعيداً عن السوق الأميركية لأسباب متعددة"، ما يجعل السوق الصينية مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، وإن كانت الصورة التفصيلية لسلاسل التوريد تحتاج إلى بيانات أعمق.

رهانات متبادلة

وترى بكين في الزيارة فرصة لاستمالة أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة اقتصادياً، في لحظة تتباين فيها المقاربات الغربية تجاه الصين بين نهج أميركي أكثر صداماً ومحاولات أوروبية لإعادة الانخراط. وفي المقابل، تتحرك لندن لاستئناف التعاون التجاري والمالي مع بكين من دون المساس بالتحالف مع واشنطن، ما يكشف حساسية المشهد داخلياً، حيث تتهم أوساط محافظة ستارمر بـ"الانحناء أمام بكين" وسط شكوك شعبية بشأن المكاسب المتبادلة.

وعلى الأرض، تظهر التحضيرات منحى اقتصادياً واضحاً: وفود من كبريات الشركات البريطانية تستعد لمرافقة ستارمر، ومجلس رؤساء الشركات البريطاني - الصيني يجري تفعيله من جديد، فيما وافقت الحكومة على إنشاء سفارة صينية ضخمة في لندن رغم الاعتراضات الأمنية. وتأتي هذه الخطوات في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد البريطاني على الواردات الصينية التي مثّلت نحو 9 في المئة من إجمالي الواردات، وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني في 21 كانون الأول/ديسمبر 2025، وبلوغ حجم التبادل التجاري نحو 100 مليار جنيه إسترليني خلال 12 شهراً حتى منتصف 2025 بحسب ما اوردت رويترز في 23 كانون الثاني/يناير 2026.

ورغم تباطؤ الاستثمارات الأجنبية داخل الصين العام الماضي، أظهرت البيانات الرسمية الصينية ارتفاع الاستثمار البريطاني في الصين بنحو 15.9% خلال 2025، ما يعكس رهان الشركات البريطانية على السوق الصينية كمنصة توسع متوسطة وطويلة الأجل. في ضوء ذلك، تبدو الزيارة محملة برهانات اقتصادية وسياسية متبادلة: لندن تبحث عن أسواق للنمو خارج أوروبا وأميركا الشمالية، وبكين ترى في بريطانيا منفذاً اقتصادياً داخل الغرب وبوابة لإصلاح روابطها مع أوروبا.

غير أنّ هذه المصالح المتوازية تتحرك ضمن بيئة دولية مشحونة بتحولات التحالفات وهواجس الأمن القومي، ما يجعل التقارب الاقتصادي مشروطاً ومحدوداً. بهذا المعنى، لا تبدو زيارة ستارمر إلى بكين حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل محاولة لإعادة ضبط علاقة مركّبة تجمع بين الحذر والاعتماد المتبادل. أما مستقبلها فسيتوقف على قدرة الطرفين على تحويل الانفتاح الاقتصادي إلى إطار مستدام لا يصطدم بالتحالفات ولا يستنزفه الأمن.