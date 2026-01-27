ستارمر في الصين على رأس وفد اقتصادي بريطاني لتوقيع اتفاق تجاري

- يقود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفداً يضم أكثر من 50 شركة بريطانية لزيارة الصين، بهدف توقيع وثائق تجارية واستثمارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل بيئة أعمال عادلة وشفافة. - ستارمر سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء بريطاني منذ 2018، مما يعكس تقارباً حذراً رغم التوترات السابقة حول قضايا مثل هونغ كونغ وحقوق الإنسان. - تأتي الزيارة في سياق سعي بريطانيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وسط تحديات اقتصادية تواجهها بريطانيا.

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقود وفداً يضم أكثر من 50 شركة ومؤسسة بريطانية من قطاعات تشمل الخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات التحويلية. وأضافت الوزارة وفقاً لوكالة رويترز، أنه من المتوقع توقيع وثائق بشأن التجارة والاستثمار خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني.

وأضافت وزارة التجارة أنها ترغب في "تعزيز التواصل بشأن السياسات التجارية والاقتصادية لخلق بيئة أعمال للتعاون بين الشركات من الجانبين تتسم بالعدالة والشفافية وقائمة على سيادة القانون". بينما قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة لتعزيز الثقة مع بريطانيا وتعميق التعاون بصورة فعلية مع مجموعة السبع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في مؤتمر صحافي دوري أن ستارمر سيلتقي خلال زيارته التي تبدأ غداً الأربعاء وتستمر إلى السبت بالرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ وكبير المشرعين الصينيين تشاو لي جي.

وزيارة ستارمر إلى الصين هي أول زيارة رسمية لرئيس وزراء بريطاني منذ 2018، ليؤكد بذلك التقارب الحذر بين الطرفين ولا سيما على الصعيد الاقتصادي بالرغم من استمرار المواضيع الخلافية. وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، الاثنين، إن ستارمر "سيغادر مساء الثلاثاء متوجهاً إلى الصين واليابان". وتأتي الزيارة في وقت تطرح الصين نفسها كشريك موثوق ومتمسك بالنظام العالمي، بمواجهة تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لا يمكن التكهن بها وتصل إلى حد العدائية تجاه حلفاء بلاده التقليديين، وبينهم المملكة المتحدة.

وسيكون ستامر ثالث مسؤول غربي بارز يزور الصين في الآونة الأخيرة، بعدما استقبل الرئيس شي جين بينغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ويعمل ستارمر منذ تسلمه السلطة في يوليو/تموز 2024 على الدفع بالعلاقات مع الصين سعياً لاغتنام الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يقدمها العملاق الآسيوي للاقتصاد البريطاني الذي يعاني ركوداً. وسبق أن زارت وزيرة المالية رايتشل ريفز الصين قبل عام.

والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي جمالي بلغ نحو 20 تريليون دولار خلال عام 2025، ومعدل نمو نحو 5%، وفائض تجاري مع دول العالم بلغ نحو 1.2 تريليون دولار. بينما تحتل بريطانيا المرتبة السادسة بين اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي بلغت قيمته نحو 3.96 تريليونات دولار، ومعدل نمو نحو 1.4% في 2025 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، بينما يتوقع بنك إنكلترا تباطؤ في وتيرته في أواخر عام 2025.

وبعد "العصر الذهبي" المبني على المبادلات التجارية، الذي روج له رئيس الوزراء المحافظ السابق ديفيد كاميرون في مطلع العقد الثاني من القرن، شهدت العلاقات الثنائية توتراً. ومن الأسباب خلف تدهور العلاقات انتقادات لندن للسياسة التي تعتمدها بكين في هونغ كونغ للحد من حرية الصحافة وقمع التظاهرات. كما يتبادل البلدان الاتهامات بالتجسس، فضلاً عن اتهام السلطات البريطانية الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً تجاه الإيغور في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين. وبعد زيارة الصين، يتوجه رئيس الوزراء السبت إلى اليابان حيث يلتقي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وفق ما أوردت وزارة الخارجية اليابانية.

