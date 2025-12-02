"ستاربكس" تدفع 39 مليون دولار في تسوية تاريخية لقانون العمل

- أعلنت مدينة نيويورك عن تسوية بقيمة 38.9 مليون دولار مع ستاربكس بسبب انتهاكها لقانون "أسبوع العمل العادل"، حيث ستدفع تعويضات لأكثر من 15 ألف عامل تضرروا من ممارساتها غير القانونية. - سيحصل الموظفون الذين عملوا بنظام الساعة في ستاربكس من يوليو 2021 إلى يوليو 2024 على تعويضات مالية تصل إلى 4000 دولار، بعد احتجاجات وإضرابات دعمها زهران ممداني، العمدة المنتخب. - أقرّ قانون "أسبوع العمل العادل" في 2017 لضمان حقوق العمال، وانتقد إريك آدامز، عمدة نيويورك المنتهية ولايته، ستاربكس لدورها في انتهاك هذه الحقوق.

أعلن عمدة نيويورك المنتهية ولايته إريك أدامز ومفوضة إدارة حماية المستهلك والعمال في مدينة نيويورك، فيلدا فيرا مايوغا، أمس الاثنين إجراء تسوية تاريخية بقيمة 38.9 مليون دولار مع ستاربكس لانتهاكها الواسع لقانون "أسبوع العمل العادل" في المدينة، وهي أكبر تسوية لحماية العمال في تاريخ مدينة نيويورك.

وتُلزم التسوية المعلنة اليوم ستاربكس بدفع أكثر من 35.5 مليون دولار تعويضاتٍ لأكثر من 15 ألف عامل تضرروا من ممارساتها غير القانونية، بالإضافة إلى أي عمال إضافيين يتقدمون بشكاوى. وتلزم التسوية أيضاً ستاربكس بدفع غرامات مدنية وتكاليف قدرها 3.4 ملايين دولار، وتلزمها أيضاً بالامتثال للقانون من الآن فصاعداً.

وقالت ستاربكس في بيان لها إن القانون "يُشكل تحدياً كبيراً للشركات"، وأضافت أن الانتهاكات تتعلق "بالامتثال" و"ليست بحجب الأجور أو عدم دفع أجور الشركاء".

4000 دولار للمتضررين

وبموجب هذه التسوية، سيحصل معظم الموظفين الذين عملوا في ستاربكس بنظام الساعة من يوليو/ تموز 2021 إلى يوليو 2024 على 50 دولاراً عن كل أسبوع عمل. أما الموظف الذي عمل في المتجر لمدة عام ونصف، فقد يحصل على ما يقرب من 4000 دولار أميركي.

ووافقت ستاربكس على التسوية بعد فشلها في توفير جداول عمل مستقرة للعمال. في وقت انضم فيه زهران ممداني، عمدة المدينة المنتخب، إلى عمال ستاربكس المضربين في بروكلين.

وصوّت اتحاد عمال ستاربكس، الذي يُمثل أكثر من 12 ألف مُعد قهوة في أكثر من 600 فرع، على السماح بإضراب في بعض الفروع استمر 19 يوماً، في وقت سابق من هذا العام، بينما استعانت ستاربكس والنقابة بوسيط، في محاولة لإحياء محادثات العقود التي تعثرت بسبب طريق مسدود بشأن زيادات الأجور.

وخلص تحقيق أجرته مدينة نيويورك ونشرته صحيفة نيويورك تايمز أول أمس الأحد إلى أن معظم موظفي ستاربكس لم يحصلوا على جداول عمل منتظمة، ما صعب عليهم إدارة رعاية الأطفال أو وظائف إضافية. كذلك وجدت المدينة أن الشركة "خفضت ساعات عمل الموظفين بشكل روتيني وغير قانوني بأكثر من 15%"، ما صعّب عليهم تدبير أمورهم المعيشية.

بينما كشف تحقيق أجرته إدارة حماية المستهلك والعمال على مدار سنوات أن ستاربكس ارتكبت أكثر من نصف مليون انتهاك للقانون منذ عام 2021، حيث حرمت آلاف العمال في أكثر من 300 فرع، بشكل غير قانوني، الحق في جداول عمل مستقرة وقابلة للتنبؤ، بالإضافة إلى الحق في الحصول على ساعات عمل إضافية وكسب المزيد من المال، وبدلاً من ذلك، خفضت ستاربكس جداول العمل بشكل تعسفي، وأعطت الأولوية بشكل غير قانوني لأرباحها على حقوق عمالها.

وظل العمال يشتكون لسنوات من أن عملاق القهوة كان يخفض ساعات عملهم ويرفض منحهم جداول عمل منتظمة. ووجدت المدينة أن الشركة "خفضت جداول العمل بشكل تعسفي، وأعطت الأولوية بشكل غير قانوني لأرباحها على حقوق عمالها" في أكثر من 300 موقع. فلأكثر من عقد من الزمان، وهم يعربون عن مخاوفهم بشأن ظروف العمل القاسية. ولم تغير الشركة إلا بعضاً من ممارساتها في عام 2014.

أسبوع العمل العادل

وأقرّ مجلس المدينة قانون أسبوع العمل العادل في المدينة عام 2017 . يُلزم القانون أصحاب مطاعم الوجبات السريعة بمنح عمالهم جداول عمل منتظمة أسبوعياً، وتقديم الجداول قبل 14 يوماً من الموعد المحدد، ولا يجوز لهم تخفيض ساعات العمل بأكثر من 15% دون "سبب وجيه أو مبرر تجاري مشروع".

وانتقد إريك آدامز ستاربكس بشدة، وساند العمال، ونشر صوراً قبل عامين من اجتماع معهم. وقال في بيان له: "من خلال هذه التسوية التاريخية، سنعيد عشرات الملايين من الدولارات إلى جيوب سكان نيويورك المجتهدين، ونعزز حق كل مواطن نيويوركي في جدول زمني موثوق به وساعات عمل كاملة والكرامة الأساسية".

ممداني على الخط

وظهر أمس ممداني برفقة السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، إلى جانب العمال المضربين في أحد فروع ستاربكس في بروكلين. وقال العمدة المنتخب إن على سكان نيويورك أن يتوقعوا منه دعم العمال المضربين حتى بعد توليه منصبه. وأضاف: "عندما أصبح عمدة هذه المدينة، سأواصل الوقوف في صفوف الاعتصام مع العمال في جميع أنحاء الأحياء الخمسة". وأضاف: "نريد بناء إدارة تتميز بدعم العمال في كل خطوة على الطريق".

وهاجم ساندرز، الذي أيد ممداني في ترشحه لمنصب عمدة المدينة، ما وصفه بـ"جشع الشركات" لدى ستاربكس. وقال: "نعيش في اقتصاد لم ينعم فيه أصحاب المناصب العليا بمثل هذه الرفاهية من قبل".

واحتفلت جولي مينين، عضوة مجلس المدينة من مانهاتن، التي أعلنت أخيراً أنها تحظى بدعمٍ كافٍ لتصبح رئيسة المجلس القادمة، بالتسوية. وكتبت في منشور لها على منصة إكس: "يُعدّ فوز اليوم رسالة للشركات: ستحمي مدينة نيويورك عمالها وستحاسب المخالفين".

ومن المتوقع أن يتبنى ممداني سياسات أكثر ملاءمة للعمال من آدامز، ما قد يزيد من نفور قادة الأعمال الذين أعربوا بالفعل عن شكوكهم بشأن أجندته المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف. واقترح رفع الحد الأقصى لمعدل ضريبة الشركات من 7.25% إلى 11.5%، وإضافة ضريبة بنسبة 2% على من يكسبون أكثر من مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض مقترحاته.