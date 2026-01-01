ستاربكس تدخل 2026 بتوقعات قاتمة وإغلاق 400 فرع

- تراجع مكانة ستاربكس العالمية: انخفض ترتيب ستاربكس في تقرير Brand Finance Global 500 لعام 2025 من المرتبة 15 إلى 45، مع انخفاض قيمة علامتها التجارية بأكثر من 36%، مما يعكس ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين. - تغير الاستراتيجية وتقليص الفروع: بدأت ستاربكس في تقليص عدد فروعها في المدن الكبرى بسبب ضعف حركة العملاء واشتداد المنافسة، وأعلنت عن خطة إعادة هيكلة بتكلفة مليار دولار تشمل إغلاق 400 فرع. - تراجع الأرباح وتأثيره على الأسهم: رغم نمو الإيرادات بنسبة 5%، تراجعت الأرباح الصافية بأكثر من 50%، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 28% وفقدانها صدارة أكبر سلسلة مقاهٍ في مانهاتن.

أمضت ستاربكس سنوات طويلة في محاولة ترسيخ حضورها بوصفها علامة تجارية مهيمنة في شوارع نيويورك ولوس أنجليس وغيرها من المدن الكبرى حول العالم، غير أن هذا النموذج يقترب من نهايته مع دخول عام 2026، وفق تقارير اقتصادية أميركية حديثة. وتأسست ستاربكس عام 1971 في مدينة سياتل بولاية واشنطن على يد ثلاثة شركاء، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكبر سلاسل المقاهي في العالم، مع أكثر من 40 ألف فرع في 84 دولة، من بينها نحو 16 ألف فرع داخل الولايات المتحدة، ويعمل لديها أكثر من 383 ألف موظف.

غير أن تقرير Brand Finance Global 500 لعام 2025 كشف تراجعًا حادًا في مكانة العلامة التجارية، إذ هبط ترتيب ستاربكس عالميًا من المرتبة 15 في عام 2024 إلى المرتبة 45 في عام 2025، فيما انخفضت قيمة علامتها التجارية بأكثر من 36% لتصل إلى نحو 38.8 مليار دولار، وخرجت من صدارة قطاع المطاعم والمقاهي. ويعكس هذا التراجع ضعف قوة العلامة وتأثيره المباشر على ثقة المستهلكين والمستثمرين.

تقليص الفروع وتغير الاستراتيجية

وذكرت شبكة سي أن أن الأميركية، في تقرير نشرته بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن هذه الخسائر دفعت ستاربكس خلال عام 2025 إلى التراجع عن سياسة التوسع المكثف في المدن الأميركية الكبرى، وبدأت فعليًا تقليص عدد فروعها، في تحول لافت عن نهج توسعي استمر لعقود. وأرجعت التقارير هذا التراجع إلى مجموعة عوامل، أبرزها ضعف حركة العملاء في بعض الأسواق، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، واشتداد المنافسة مع سلاسل قهوة أقل تكلفة أو تقدم تجارب بديلة، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، ولا سيما الأجور والمواد الخام، فضلًا عن تشبع السوق في عدد من المدن الكبرى.

كما أُشير إلى تأثير المقاطعة في بعض دول المنطقة العربية، حيث تعمل ستاربكس منذ عام 1999 عبر اتفاقية امتياز حصرية مع مجموعة الشايع الكويتية، وهو عامل زاد من الضغوط على أداء الفروع خارج الولايات المتحدة. وأوضحت الشبكة أن ستاربكس سعت لسنوات إلى الوجود في كل زاوية تقريبًا داخل المراكز الحضرية الكبرى، إلا أن هذه المرحلة باتت تقترب من نهايتها في ظل تحديات تشغيلية وسوقية متزايدة.

خسائر وتراجع في الأرباح

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، حققت ستاربكس حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 نموًا في الإيرادات العالمية بنسبة 5% خلال الربع الرابع من سنتها المالية، لتصل المبيعات إلى نحو 9.6 مليارات دولار، غير أن الطلب في السوق الأميركية ظل شبه ثابت. وتشير البيانات المالية إلى أن إيرادات الشركة بلغت نحو 36 مليار دولار في عام 2023، مع أرباح صافية قاربت 401 مليار دولار، أي بهامش ربح صافي يقارب 11%.

غير أن الأرباح تقلصت في عام 2024 إلى 208 مليارات، ثم انخفضت مجددًا في عام 2025، حين بلغت الإيرادات نحو 37 مليار دولار، بينما تراجعت الأرباح الصافية إلى 109 مليارات دولار فقط، أي هامش ربح يقارب 5%. ويعني ذلك أن أرباح ستاربكس انخفضت فعليًا بأكثر من 50% رغم بقاء مستوى الإيرادات شبه ثابت.

وأعلنت الشركة عن خطة إعادة هيكلة تحت عنوان "العودة إلى ستاربكس"، بتكلفة تُقدَّر بنحو مليار دولار، تتضمن إغلاق 400 فرع في مدن كبرى مثل نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو. غير أن التراجع استمر، وسط مخاوف من تقلص النمو بشكل أكبر خلال عام 2026، واستمرار إغلاق الفروع، خاصة في الأسواق العربية والإسلامية، إلى جانب صعوبات تشغيلية تتعلق بالمنافسة مع المقاهي المتخصصة والسلاسل الأصغر.

أسهم ستاربكس تحت الضغط

انعكس هذا الأداء المتراجع على أسهم الشركة، إذ أنهت ستاربكس عام 2025 داخل سوق ضعيف نسبيًا مقارنة بمنافسيها، وتراجع السهم بنحو 28% عن أعلى مستوياته خلال العام. وخلال جلسات التداول الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول، سجل السهم خسائر متتالية مع انخفاض في حجم التداول، ما يعكس مزاجًا سلبيًا لدى المستثمرين. وبحسب بيانات السوق، تم تداول سهم ستاربكس (SBUX) دون مستوياته المرتفعة بنهاية 2025، مع نطاق تذبذب أقل من ذروته خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في مؤشر على توقعات متحفظة تجاه أداء الشركة في عام 2026. وأشار تقرير بحثي إلى أن السهم انخفض بنحو 6.4% منذ بداية العام، ورغم استمرار بعض محللي وول ستريت في تبني نظرة متفائلة، لا يزال آخرون يتعاملون بحذر في انتظار نتائج عملية التعافي.

إغلاق واسع للفروع… وتجديد محدود

وجاء قرار إغلاق 400 فرع بعد مراجعة أكثر من 18 ألف متجر في الولايات المتحدة وكندا، حيث قررت الشركة إغلاق الفروع التي لم تحقق الأداء المطلوب أو لم تستوفِ معايير العلامة التجارية، بحسب متحدث باسمها. وخلال عام 2025 وحده، أغلقت ستاربكس مئات الفروع داخل الولايات المتحدة، من بينها 42 فرعًا في مدينة نيويورك، أي ما يعادل نحو 12% من إجمالي فروعها هناك، ما أدى إلى فقدانها صدارة أكبر سلسلة مقاهٍ في مانهاتن لصالح دانكن. كما أغلقت أكثر من 20 فرعًا في لوس أنجليس، و15 في شيكاغو، وسبعة في سان فرانسيسكو، وستة في مينيابوليس، وخمسة في بالتيمور، إضافة إلى عشرات الفروع الأخرى في مدن مختلفة.