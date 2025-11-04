- أعلنت ستاربكس عن شراكة مع "بويو كابيتال" لتأسيس مشروع مشترك في الصين، حيث ستستحوذ بويو على 60% من حصة ستاربكس بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تعزيز وجودها في السوق الصينية وسط منافسة محلية قوية. - تواجه ستاربكس تحديات في الصين بسبب تفضيل المستهلكين للخيارات الأسرع والأقل سعراً، مما أدى إلى تراجع حصتها في السوق لصالح الشركات المحلية، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع البطالة. - تسعى ستاربكس لتحقيق توازن بين السيولة والسمعة باستخدام العائدات للتوسع في أسواق جديدة، مع توقع زيادة السيولة التشغيلية بنسبة 18% بحلول 2025، مما يعكس تحولاً في استراتيجيتها نحو تحالفات محلية.

أعلنت شركة ستاربكس، أمس الاثنين، إبرام اتفاق مع شركة الاستثمار الصينية "بويو كابيتال" لتأسيس مشروع مشترك يتولى تشغيل فروع "ستاربكس" في الصين. وبموجب الاتفاق، ستستحوذ شركة بويو على 60% من حصة "ستاربكس" في عملياتها بالصين، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، فيما ستحتفظ "ستاربكس" بنسبة 40% من المشروع، إضافة إلى ملكيتها للعلامة التجارية وحق ترخيصها، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت شركة ستاربكس إنّ قيمة أعمالها في الصين ستتجاوز 13 مليار دولار، وتشمل عائدات بيع الحصة المسيطرة لشركة بویو، وقيمة حصتها البالغة 40%، بالإضافة إلى قيمة حقوق الامتياز التي ستحصل عليها. ودخلت شركة ستاربكس السوق الصينية قبل نحو ثلاثين عاماً، وينسب إليها الفضل في ترسيخ ثقافة القهوة في البلاد. والصين اليوم ثاني أكبر سوق لـ"ستاربكس" بعد الولايات المتحدة، إذ تدير الشركة نحو ثمانية آلاف فرع هناك.

لكن في السنوات الأخيرة، واجه عملاق القهوة القادم من سياتل صعوبات متزايدة في الصين، بسبب المنافسة الشرسة من شركات محلية ناشئة منخفضة الأسعار وسريعة النمو، مثل شركة لاكين كوفي. وتراجعت مبيعات "ستاربكس" في الفروع القائمة داخل الصين خلال العامين الماليين الماضيين. وبناءً على ذلك، بدأت "ستاربكس" تبحث عن شريك استراتيجي يساعدها على توسيع أعمالها في الصين، ولا سيما في المدن الصغيرة.

تحولات سوق القهوة في آسيا

تشير بيانات كلٍّ من Statista وEuromonitor إلى أنّ سوق القهوة في الصين بلغ حجمه أكثر من 20 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%، إلا أنّ السوق يشهد تحولاً هيكلياً لافتاً من المقاهي الفاخرة إلى القهوة الجاهزة والمحمولة. هذا التحوّل سمح لشركات محلية مثل Luckin Coffee بتجاوز "ستاربكس" في عدد الأكواب المبيعة لأول مرة عام 2023، ما يعكس تغيراً جذرياً في سلوك المستهلك الصيني نحو الخيارات الأسرع والأقل سعراً.

في المقابل، تواصل علامات آسيوية أخرى مثل Tim Hortons China وCotti Coffee، التي أسسها فريق من مسؤولي "لاكين" السابقين، توسيع حضورها في السوق، الأمر الذي جعل المشهد أكثر تجزؤاً وتنافسية. ووفقاً لتقديرات السوق، انخفضت حصة "ستاربكس" من أكثر من 50% قبل خمس سنوات إلى نحو 36% فقط من سوق المقاهي المتميزة في 2024، ما يعكس تراجع هيمنتها لصالح اللاعبين المحليين السريعين في الابتكار والتسعير.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، براين نيكول، إن الشركة تدرس نحو 20 عرضاً للاستثمار في حصتها داخل السوق الصينية. وأوضح نيكول، يوم الاثنين، أن شركة بویو كابيتال تشارك "ستاربكس" التزامها تقديم تجربة مميزة لكل من العملاء والموظفين، مضيفاً أن هذه الشراكة ستساعد الشركة على تحقيق هدفها المتمثل برفع عدد فروعها في الصين إلى 20 ألف فرع على المدى الطويل. وقال نيكول في بيان: "إن المعرفة المحلية العميقة والخبرة الواسعة التي تمتلكها بویو ستسهم في تسريع نمونا في الصين، خصوصاً مع توسعنا في المدن الصغيرة والمناطق الجديدة".

من جانبه، قال أليكس وونج، الشريك في شركة بویو كابيتال، إن ستاربكس نجحت خلال ما يقرب من ثلاثة عقود في بناء علاقة قوية مع المستهلكين الصينيين. وأضاف وونج في بيان: "تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بالقوة المستمرة لهذه العلامة التجارية، وبالفرص الكبيرة لتعزيز الابتكار والارتباط المحلي بالعملاء في مختلف أنحاء الصين".

وستبقى المقرات الرئيسية لستاربكس في الصين في مدينة شنغهاي. أما شركة بویو كابيتال، التي تأسست عام 2011، فلها مكاتب في شنغهاي وهونغ كونغ وسنغافورة وبكين. وأوضحت الشركتان أنهما تتوقعان استكمال الصفقة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2026 لشركة ستاربكس، التي بدأت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي. أما أسهم ستاربكس، فقد بقيت مستقرة دون تغيير يذكر في تعاملات ما بعد الإغلاق.

اقتصاد الصين يضغط على العلامات الغربية

في موازاة المنافسة الداخلية، تأتي الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الصين لتفاقم أزمة ستاربكس. فمع تباطؤ النمو إلى ما دون 5% في 2024، وارتفاع البطالة بين الشباب، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في المدن الكبرى، فيما تحولت الطبقات الوسطى إلى الإنفاق الحذر والتركيز على القيمة مقابل المال بدلاً من الرفاهية الرمزية.

هذا التحول انعكس على أداء الشركات الأجنبية كافة، من "آبل" إلى "ماكدونالدز"، التي بدأت تراجع خططها التوسعية في الصين أو تبحث عن شركاء محليين لتقاسم المخاطر التشغيلية. وفي حالة "ستاربكس"، كان الحل في اللجوء إلى نموذج الشراكة المحلية، عبر شركة Boyu Capital، التي تمتلك خبرة عميقة في السوق الصينية ولديها علاقات مؤسسية واسعة مع قطاع التجزئة والمطاعم المحلية، إضافة إلى وجود مكاتب لها في شنغهاي وهونغ كونغ وسنغافورة وبكين.

مقاطعة "ستاربكس" تترك أثرها المالي والمعنوي

بعيداً عن السوق الصينية، واجهت شركة ستاربكس واحدة من أكثر أزماتها سمعة في نهاية عام 2023، حين شُنَّت عليها حملة مقاطعة عالمية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد اتهامات وجهتها جماعات حقوقية للشركة باتخاذ موقف منحاز للاحتلال. ورغم نفيها الرسمي لأي علاقة سياسية، إلا أن الأثر المالي كان ملموساً: فقد خسرت الشركة نحو 11 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسابيع، بحسب شبكة فوكس.

في الأسواق العربية والآسيوية، انعكست المقاطعة على تراجع الحضور الاجتماعي للشركة وتزايد الحملات على وسائل التواصل. ورغم عدم صدور بيانات رسمية عن حجم الخسائر التشغيلية، إلا أن بعض التحليلات المالية تشير إلى انخفاض المبيعات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تراوح بين 5% و8% خلال الربع الأول من عام 2024. هذه الأزمة لم تكن مجرد ضربة مالية، بل ضربة لصورة العلامة بكونها شركة عالمية محايدة، وأثارت تساؤلات عن مدى قدرة "ستاربكس" على التعامل مع التوترات الجيوسياسية المتكررة في عالم تتقاطع فيه السياسة بالاقتصاد أكثر من أي وقت مضى.

وفي الصين تحديداً، ورغم غياب المقاطعة السياسية، شهدت "ستاربكس" تراجعاً في مبيعات الفروع المماثلة بنسبة 6% في أحد الفصول المالية الأخيرة، وهو تراجع يُعزى إلى التحول في سلوك المستهلكين الذين باتوا يفضلون الأسعار المنخفضة والخيارات المحلية، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية. وتحليل بيانات المبيعات يظهر أن المبيعات الرقمية لـ"ستاربكس" عبر تطبيقها الخاص نمت بنسبة أقل من 3%، مقابل أكثر من 20% لدى منافستها Luckin Coffee، ما يعكس فجوة تكنولوجية في التفاعل الرقمي مع المستهلك الصيني الشاب.

توازن بين الكاش والسمعة

من الناحية المالية، ستتيح الصفقة لـ"ستاربكس" تحقيق سيولة نقدية فورية بقيمة 4 مليارات دولار، يُتوقع أن تُستخدم في تمويل توسعها في أسواق جديدة مثل الهند وإندونيسيا وأميركا اللاتينية، حيث معدلات النمو الاستهلاكي أعلى. لكن في المقابل، سيؤدي نقل السيطرة إلى شريك محلي إلى تراجع نصيب الشركة من الأرباح التشغيلية في الصين بنسبة تقارب 50% مقارنة بالفترة السابقة.

ومع ذلك، فإن عائدات الترخيص المستقبلية ستعوض جزئياً هذا الانخفاض، خصوصاً أن الصين تبقى السوق الثانية من حيث العائدات بعد الولايات المتحدة. والقيمة السوقية لستاربكس حالياً تبلغ نحو 90 مليار دولار، مقارنة بـ101 مليار دولار قبل المقاطعة في أواخر 2023، ما يعكس استمرار الضغط على ثقة المستثمرين رغم التحسن النسبي في أسهم الشركة خلال الربع الأخير من 2024. وتوقّعت مؤسسة Goldman Sachs أن تساهم صفقة بيع الحصة في الصين في زيادة السيولة التشغيلية لستاربكس بنسبة 18% خلال عام 2025، ما يمنحها قدرة مالية أكبر لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.

وبحسب التقديرات نفسها، يُتوقَّع أن يرتفع العائد على السهم (EPS) من 3.55 دولارات في عام 2024 إلى نحو 3.80 دولارات في عام 2026، رغم الانخفاض الجزئي في الإيرادات الصينية. وفي المقابل، من المرجح أن تتراجع نسبة الأرباح التشغيلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 23% إلى 17%، نتيجة انتقال الشركة تدريجياً من نموذج المبيعات المباشرة إلى نموذج العائدات الترخيصية الذي يوفّر استقراراً أكبر على المدى الطويل.

ويرى محللون في بنك Morgan Stanley أنّ صفقة بيع الحصة في الصين تندرج ضمن سياسة أوسع لإعادة هيكلة التوزيع الجغرافي لأعمال ستاربكس، بهدف تقليص الاعتماد على الأسواق المشبعة مثل الصين والولايات المتحدة، والتركيز على الأسواق النامية ذات النمو الاستهلاكي المرتفع، ولا سيّما الهند وإندونيسيا والمكسيك.

وتخطط الشركة لافتتاح نحو 4000 فرع جديد عالمياً بحلول عام 2026، من بينها 1100 فرع في الهند وجنوب شرق آسيا و900 في أميركا اللاتينية، في محاولة لتعويض التباطؤ الملحوظ في السوق الصينية. كذلك تعمل ستاربكس على رقمنة تجربة العملاء عبر دمج برنامج الولاء Starbucks Rewards مع المحافظ الإلكترونية المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنفاق الفردي وزيادة متوسط الفاتورة بنسبة 12% وفقاً لبياناتها المالية للربع الثالث من عام 2024.

شراكة بين الواقعية والاضطرار

إن تحوّل ستاربكس إلى شريك محلي في الصين ببيع 60% من أعمالها يُعدّ إشارة واضحة إلى تغيير عميق في استراتيجيتها: الأسواق الناشئة لم تعد ساحة نموٍّ بلا مخاطرة، بل أصبحت تتطلب تحالفات محلية، وضغطاً تنافسياً أعلى، وتكيُّفاً أكثر مع المستهلكين. هذه الصفقة التي تقيّم أعمالها في الصين بنحو 13 مليار دولار، تحتّم على "ستاربكس" التزام تنفيذ التغييرات التشغيلية بسرعة، وبناء علامة تجمع بين القوة العالمية والخصوصية المحلية.

وبالرغم من أن المقاطعات أو الأزمات السمعة لم تكن المحرّك الوحيد لتراجع ستاربكس، إلا أن تأثيرها على القيمة السوقية وعلى جاذبية العلامة للمستهلكين كان ملموساً. هذا يذكّر بأن العلامات العالمية في الأسواق الحسّاسة لا يمكن أن تغضّ النظر عن البعد الثقافي، الاجتماعي، والتنافسي المحلي. في السياق العربي مثلاً، يمكن استخلاص درس بأن الشراكات المحلية أو التوزيع عبر شركاء على الأرض غالباً ما يكون حلّاً أكثر مرونة من الإدارة المباشرة، خصوصاً في بيئات تشهد تغيّرات في المستهلك أو في المنافسة.

صفقة "ستاربكس" و"بويو" ليست مجرد تحالف تجاري؛ إنها انعكاس لتحول هيكلي في العلاقة بين الشركات العالمية والأسواق الناشئة. الصين لم تعد سوقاً مفتوحة للنمو الأميركي، بل ساحة تتطلب تموضعاً محلياً، وفهماً أعمق للثقافة والاقتصاد والمستهلك. لقد أدركت "ستاربكس" أن العلامة القوية لا تكفي للبقاء، وأن المرونة في التكيف المحلي أصبحت شرطاً للبقاء في بيئة اقتصادية متغيرة. ورغم أن الشركة لم تنهَر تحت ضغط المقاطعات أو المنافسة، إلا أن خسارتها البطيئة للهيمنة الثقافية في الصين قد تكون الجرس التحذيري الأهم في تاريخها الحديث.