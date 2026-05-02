- تواجه شركة سبيريت إيرلاينز الأميركية أزمة مالية حادة، حيث تستعد لإيقاف عملياتها بعد فشلها في الحصول على خطة إنقاذ حكومية، مما يهدد بفقدان آلاف الوظائف ويشكل ضربة للرئيس ترامب الذي اقترح تخصيص 500 مليون دولار لإنقاذها. - لم تتعرض أي شركة طيران أميركية بحجم سبيريت للتصفية منذ عقدين، حيث كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، وساهمت في إبقاء أسعار التذاكر منخفضة. - تسعى شركات طيران أخرى مثل يونايتد وأميركان إيرلاينز لتقديم الدعم لعملاء سبيريت، بينما لم تجد الحكومة مشترين للشركة المتعثرة.

كشف مصدر مطلع لوكالة أسوشييتد برس، عن استعدادات اليوم السبت، لإغلاق شركة طيران سبيريت إيرلاينز الأميركية، التي تعاني من ضائقة مالية، بعد مرور يوم الجمعة دون الحصول على خطة إنقاذ حكومية ضرورية لها. وتحدث المصدر شرط عدم الكشف عن هويته نظراً لأنه غير مخول له الكشف عن معلومات سرية. ولم تصدر شركة سبيريت إيرلاينز ولا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي تصريح فوري. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن الشركة التي أعلنت إفلاسها تستعد لوقف عملياتها عند نحو الساعة 3 صباح اليوم السبت (07 بتوقيت غرينتش).

وقال أحد المصدرين إن اجتماع مجلس إدارة سبيريت إيرلاينز انتهى الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق لإنقاذ الشركة. وسيؤدي انهيار سبيريت إيرلاينز إلى فقدان آلاف الوظائف، لتصبح بذلك أول شركة طيران تفشل جزئياً بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. كذلك يشكل ذلك ضربة للرئيس ترامب، الذي كان قد اقترح تخصيص 500 مليون دولار لإنقاذ سبيريت إيرلاينز، رغم معارضة بعض أقرب مستشاريه وكثير من الجمهوريين في الكونغرس. ولم تتعرض أي شركة طيران أميركية بحجم سبيريت للتصفية منذ عقدين، إذ كانت تستحوذ في مرحلة ما على 5% من الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وساعدت سبيريت إيرلاينز في إبقاء أسعار تذاكر الطيران منخفضة في الأسواق التي تنافست فيها مع شركات طيران كبرى. واتصل البيت الأبيض بشركات طيران أخرى لمناقشة كيفية استيعاب الركاب الحاملين لتذاكر سبيريت. وأعلنت شركات يونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز وفرونتير إيرلاينز وجيت بلو أمس الجمعة، أنها تستعد لتقديم الدعم لعملاء سبيريت. وقال وزير النقل شون دافي لرويترز إنه حاول إقناع عدد من شركات الطيران بشراء سبيريت، لكنه لم يجد من يرغب في ذلك. وأضاف: "ما الذي يمكن أن يشتريه أحدهم؟... إذا لم يرغب أحد آخر في شرائها، فلماذا نشتريها نحن؟".

وقال ترامب يوم الجمعة، إن إدارته قدمت إلى شركة الطيران منخفضة التكاليف "اقتراحاً نهائياً" للاستحواذ عليها بتمويل من دافعي الضرائب لتجنب إفلاسها، لكن عدم التوصل إلى اتفاق وضع مستقبل شركة الطيران موضع شك. وكان ترامب قد قال إنه لا يزال يدرس إمكانية استحواذ الحكومة الأميركية على شركة طيران سبيريت أيرلاينز المتعثرة بتمويل من دافعي الضرائب. ولم يفصح الرئيس الأميركي عن أي تفاصيل بشأن المقترح الذي يدرسه، لكنه قال إنه يرغب في إنقاذ الوظائف في شركة الطيران، التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال عامين.

(أسوشييتد برس، ورويترز، العربي الجديد)