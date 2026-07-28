سبايس إكس تفقد 1.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية

- تراجعت أسهم سبايس إكس بأكثر من 20% منذ إدراجها في البورصة، مما أدى إلى فقدان الشركة 1.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وسط تغير في شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا مرتفعة المخاطر. - تواجه شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ضغوطًا متزايدة بسبب التشكيك في جدوى الإنفاق الضخم، مع اقتراب موعد تداول 911.5 مليون سهم إضافي، مما يزيد من احتمالات استمرار التقلبات. - رغم نجاح اختبار صاروخ ستارشيب، لا تزال التحديات التقنية قائمة، مما يثير تساؤلات حول سرعة تحويل المشاريع إلى أرباح مستدامة، مع توقعات بانخفاض السهم إلى 100 دولار.

تلقت أسهم سبايس إكس (SpaceX) ضربة قوية بعد أسابيع قليلة من إدراجها التاريخي في البورصة، إذ هبطت بأكثر من 20% مقارنة بسعر الاكتتاب، لتفقد الشركة ما يزيد على 1.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ الذروة التي بلغتها في 16 يونيو/حزيران، في واحدة من أكبر عمليات تبخر القيمة السوقية في تاريخ الأسواق المالية. وتراجع سهم الشركة، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، بنسبة 5% خلال تعاملات الثلاثاء ليصل إلى 107.8 دولارات، مواصلاً موجة خسائر متسارعة تعكس تغيراً واضحاً في شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا مرتفعة المخاطر، ولا سيما الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وجاءت الضغوط على السهم في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية موجة متزايدة من التشكيك في جدوى الإنفاق الضخم الذي غذّى ارتفاع تقييماتها خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وتتزايد المخاوف مع اقتراب 6 أغسطس/آب، الموعد الذي سيصبح فيه نحو 911.5 مليون سهم قابلاً للتداول بعد انتهاء جزء من قيود الاكتتاب، ما يفتح الباب أمام موجة بيع قد تضغط على السهم بصورة أكبر. وبحلول نهاية العام، سيرتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول إلى 5.33 مليارات سهم، مقارنة بنحو 639 مليون سهم فقط حالياً، ما يعزز احتمالات استمرار التقلبات.

وأدى هذا السيناريو إلى جذب المستثمرين الذين يراهنون على هبوط السهم، إذ تشير بيانات إس 3 بارتنرز (S3 Partners) إلى أن نحو 30% من الأسهم المتاحة للتداول أصبحت في مراكز بيع على المكشوف، وهو مستوى مرتفع يعكس تنامي الرهانات على استمرار التراجع. وقد حقق هؤلاء المستثمرون مكاسب ورقية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بعدما انخفض السهم بنحو 47% عن أعلى مستوى إغلاق سجله في يونيو.

ويأتي ذلك رغم نجاح سبايس إكس في تنفيذ اختبار مهم لصاروخ ستارشيب (Starship) الأسبوع الماضي، تضمن إطلاق أقمار صناعية مطورة لشبكة ستارلينك (Starlink) وعودة الصاروخ إلى الأرض من دون أضرار كبيرة. ويُعد المشروع حجر الأساس في خطط الشركة لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائية، وإرسال بعثات مأهولة إلى القمر وما بعده، فضلاً عن إنشاء مراكز بيانات في الفضاء لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاتصالات.

لكن هذه الإنجازات التقنية لم تكن كافية لطمأنة المستثمرين، إذ لا يزال برنامج ستارشيب يواجه تحديات كبيرة بعد سلسلة من الانفجارات والأعطال والتأخيرات التي رافقت تطويره خلال السنوات الماضية، ما يثير تساؤلات حول سرعة تحويل هذه المشاريع إلى أرباح مستدامة.

ويرى محللون أن مستوى 100 دولار للسهم قد يمثل المحطة التالية في حال استمرار الضغوط البيعية. وفي هذا السياق، أشار آدم جوناس، المحلل لدى مورغان ستانلي (Morgan Stanley)، إلى أن هبوط السهم إلى هذا المستوى قد يعني أن السوق بات يمنح نشاط الذكاء الاصطناعي لدى سبايس إكس قيمة تقترب من الصفر، أو حتى قيمة سلبية. وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه التدقيق في تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى، مع مطالبة المستثمرين بإثبات أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق عوائد فعلية، وليس مجرد رفع القيم السوقية.