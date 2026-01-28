"سبايس إكس" تدرس اكتتاباً في يونيو مع تقييمها عند 1.5 تريليون دولار

- تخطط شركة "سبايس إكس" لطرح عام أولي في يونيو لجمع 50 مليار دولار، مما يجعلها أكبر طرح في التاريخ بعد أرامكو، مع تقييم يصل إلى 1.5 تريليون دولار. - يجري المدير المالي محادثات مع المستثمرين لاستكشاف فرص الطرح في 2026، بينما تستعد الشركة للاستعانة ببنوك وول ستريت لقيادة الطرح. - تأسست "سبايس إكس" في 2002، وتعتبر رائدة في قطاع الفضاء، مع خطط لإرسال مركبات إلى القمر والمريخ، وتقديم خدمات الإنترنت عبر "ستارلينك".

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن شركة سبايس إكس "SpaceX"، التابعة لإيلون ماسك، تدرس إجراء طرح عام أولي في منتصف يونيو/حزيران القادم، بهدف جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار، بناء على تقييمها بنحو 1.5 تريليون دولار. ولم يتسن لوكالة رويترز بعد التحقق من صحة التقرير. ولم ترد "سبايس إكس" على طلب من الوكالة للتعليق.

وهذا المبلغ الذي ذكرت الصحيفة أن الشركة تستهدف جمعه هو ضعف ما ورد في تقارير سابقة ويجعل إدراج الشركة المتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية هو الأكبر في التاريخ بعد الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية بقيمة 29 مليار دولار في عام 2019. وأضافت الصحيفة أن بريت جونسن، المدير المالي لسبايس إكس، يجري محادثات واتصالات عبر زوم مع المستثمرين المباشرين الحاليين منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول لاستكشاف فرص إجراء الطرح العام الأولي في منتصف عام 2026.

وكانت "رويترز" قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن "سبايس إكس" تستعد للاستعانة بأربعة من بنوك "وول ستريت" للقيام بأدوار قيادية في طرحها الأول في السوق. وسيساهم نجاح الطرح في زيادة ثروة إيلون ماسك الذي يمتلك نحو 42% من رأسمال الشركة، إضافة إلى ملكيته في شركات أخرى مثل تسلا (Tesla) وإكس إيه آي (xAi) والعديد من صناديق الاستثمار. وقدرت "بلومبيرغ" الشهر الماضي، أن حصة ماسك في الشركة ستزيد إلى 625 مليار دولار، إذا نجحت في طرحها بحسب التقييم بـ1.5 تريليون دولار. وتقدر ثروة ماسك في الوقت الراهن بنحو 775 مليار دولار وفق أحدث تقييم لمجلة فوربس.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قدرت قيمة الشركة بنحو 750 إلى 800 مليار دولار من نحو 400 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، مما يعني أن قيمة الشركة في يونيو المقبل ستكون أعلى بنحو 1.1 تريليون دولار عن تقييم يوليو ونحو ضعف تقييم ديسمبر. وذكرت صحيفة ذا إنفورميشن "The Information"، نقلاً عن مصادر في ديسمبر الماضي، أن "سبايس إكس" أبلغت المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية أنها تهدف إلى طرح عام أولي للشركة بأكملها في النصف الثاني من عام 2026. ومن المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تبلغ حوالي 15 مليار دولار في عام 2025، وترتفع إلى ما بين 22 مليار دولار و24 مليار دولار في عام 2026، بحسب ما قال أحد المصادر للصحيفة ذاتها.

وأسس إيلون ماسك شركة سبايس إكس عام 2002، وفرضت نفسها فاعلاً أساسياً في قطاع الفضاء، ولا سيما مع صواريخها "فالكون 9" التي أطلقت حتى الآن مهمات عدة إلى الفضاء، سواء لوضع أقمار اصطناعية في مدار الأرض أو لنقل معدات للرواد المقيمين في محطة الفضاء الدولية. وتنوي "سبايس إكس" إرسال مركباتها ستار شيب "Starship" إلى القمر والمريخ خلال العامين المقبلين. كما تعد "سبايس إكس" رائدة في توفير خدمات الإنترنت من مدار أرضي منخفض عبر ستارلينك، وهو نظام يضم أكثر من 9000 قمر صناعي، ويتفوق بفارق كبير على منافسيه، بما في ذلك "أمازون ليو" التابعة لشركة أمازون.

(رويترز، العربي الجديد)