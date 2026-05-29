"سبايس إكس" تخفض تقييم اكتتابها إلى 1.8 تريليون دولار

- تستعد شركة سبايس إكس لطرح عام أولي ضخم، حيث تسعى لجمع 75 مليار دولار، مع تقييم مستهدف لا يقل عن 1.8 تريليون دولار، مما يعكس إعادة ضبط للطموحات بعد مشاورات مع المستثمرين. - تعيد سبايس إكس تقديم نفسها كعملاق في خدمات الذكاء الاصطناعي، مع خطط طموحة تشمل مراكز بيانات مدارية في الفضاء، مستهدفة سوقاً إجمالية تقدر بـ 28.5 تريليون دولار. - يقود الاكتتاب تحالف مصرفي ضخم، ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك، مما قد يعيد تشكيل خريطة شركات التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي عالمياً.

تستعد شركة سبايس إكس التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك لاقتحام أسواق المال في واحد من أكثر الاكتتابات المرتقبة في العالم، بعدما خفّضت الشركة مستهدف تقييمها إلى ما لا يقل عن 1.8 تريليون دولار، في خطوة تعكس إعادة ضبط للطموحات قبل الطرح العام الأولي الذي قد يصبح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية. ونقلت بلومبيرغ، اليوم الجمعة، عن أشخاص مطلعين على الملف، سعي الشركة إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من الاكتتاب، وهو رقم قياسي من شأنه أن يتجاوز جميع الطروحات السابقة عالمياً. ومن المتوقع أن تبدأ "سبايس إكس" الترويج الرسمي للاكتتاب اعتباراً من الرابع من يونيو/حزيران (الخميس المقبل)، على أن يتم تسعير الأسهم في وقت مبكر قد يكون في 11 يونيو المقبل، رغم أن الجدول الزمني قد يتأخر بضعة أيام.

وكانت الوكالة قد أفادت في إبريل/نيسان الفائت بأن الشركة تستهدف تقييماً يتجاوز تريليوني دولار، إلا أن المشاورات مع المستثمرين والمستشارين دفعت إلى خفض السقف إلى نحو 1.8 تريليون دولار على الأقل، مع بقاء الباب مفتوحاً لرفعه مجدداً تبعاً لردات فعل المستثمرين خلال جولة التسويق. لكن اللافت، حسب بلومبيرغ، أن سبايس إكس المعروفة تاريخياً بصناعة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، تعيد تقديم نفسها اليوم باعتبارها عملاقاً في خدمات وبنية الذكاء الاصطناعي، مع خطط طموحة تشمل مراكز بيانات مدارية في الفضاء، واستهداف سوق إجمالية تقدر بنحو 28.5 تريليون دولار.

وتكشف وثائق الطرح التي قُدمت للمستثمرين في 20 مايو/أيار الحالي، أن إيرادات الشركة بلغت 18.7 مليار دولار في 2025، ارتفاعاً من 14 مليار دولار في العام السابق. غير أن الشركة انتقلت خلال الفترة نفسها من تحقيق أرباح بلغت 791 مليون دولار في 2024، إلى تسجيل خسائر كبيرة وصلت إلى 4.94 مليارات دولار العام الماضي.

وفي فبراير/شباط المنصرم، أعلنت "سبايس إكس" استحواذها على شركة إكس إيه آي (xAI) التابعة لماسك، والتي تضم روبوت المحادثة غروك ومنصة التواصل الاجتماعي إكس (X). وبحسب بلومبيرغ، منح الاستحواذ سبايس إكس تقييماً بلغ تريليون دولار آنذاك، بينما قُدّرت قيمة إكس إيه آي بنحو 250 مليار دولار.

ويقود عملية الاكتتاب تحالف مصرفي ضخم يضم غولدمان ساكس (Goldman Sachs) ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) وبنك أوف أميركا (Bank of America) وسيتي غروب (Citigroup) وجيه بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase)، إلى جانب 18 مصرفاً آخر. ومن المنتظر، بحسب "بلومبيرغ"، أن تُدرج الشركة، المعروفة رسمياً باسم سبايس إكسبلورايشن تكنولوجيز، أسهمها في بورصة ناسداك (Nasdaq) وناسداك تكساس تحت الرمز إس بي سي إكس (SPCX)، في خطوة قد تعيد رسم خريطة شركات التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي عالمياً.