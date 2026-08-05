- أنهت "سبايس إكس" الربع المالي بخسارة 541 مليون دولار رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 92% لتصل إلى 7.8 مليارات دولار، مع توقع إيلون ماسك تحقيق إيرادات سنوية تريليون دولار بحلول 2030 بفضل الذكاء الاصطناعي. - "ستارلينك" تظل المحرك الرئيسي لإيرادات "سبايس إكس"، حيث نمت إيراداتها بنسبة الثلثين لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، مع خطط لربط الهواتف الذكية مباشرة بشبكتها. - طرحت "سبايس إكس" أسهمها في البورصة، وجمعت 75 مليار دولار، مع تقلبات في سعر السهم، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق نمو مالي مستدام.

أنهت شركة "سبايس إكس" الأميركية، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، الربع الذي شهد طرحها العام الأولي القياسي بخسارة أخرى، حيث سجلت صافي عجز قدره 541 مليون دولار، أمس الثلاثاء، بانخفاض من خسارة بلغت نحو مليار دولار قبل عام. في الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات بنسبة 92% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تستقر عند متوسط 6.9 مليارات دولار.

وقال إيلون ماسك، خلال اتصال هاتفي مع المحللين، إن الشركة تتوقع الآن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار بحلول عام 2030، أي قبل عام من الموعد الذي كانت تتوقعه سابقاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع إيرادات "ستارلينك" بنحو الثلثين على أساس سنوي؟ كيف تخطط "سبايس إكس" للاستفادة من أقمارها الصناعية الجديدة في منافستها مع شركات الاتصالات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا تزال الشركة بعيدة جداً عن بلوغ هذا الرقم في الوقت الحالي، لكن ماسك أوضح أن النمو السريع المتوقع سيأتي في المقام الأول من أنشطة الذكاء الاصطناعي. وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي في "سبايس إكس" إيرادات بلغت 2.65 مليار دولار خلال الربع الماضي، فيما استثمرت الشركة 15.8 مليار دولار، معظمها في توسيع مراكز البيانات. وتُعد شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة والحوسبة السحابية، أقرب شركة حالياً إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار، بعدما سجلت إيرادات تقارب 717 مليار دولار العام الماضي.

ولا تزال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" المحرك الرئيسي لإيرادات "سبايس إكس"، ففي الربع الماضي، نمت إيرادات "ستارلينك" بنحو الثلثين على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.3 مليارات دولار، مع انضمام عدد متزايد من شركات الطيران إلى قائمة عملائها. كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 80% لتصل إلى نحو 1.66 مليار دولار. وارتفع عدد عملاء "ستارلينك" من 10.3 ملايين إلى 12 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر. وتخطط "سبايس إكس" لاستخدام أقمار صناعية جديدة لربط الهواتف الذكية مباشرة بشبكة "ستارلينك"، ما قد يضعها في منافسة مباشرة مع شركات الاتصالات.

وقالت مديرة العمليات جوين شوتويل إنها واثقة من قدرة "ستارلينك" على استقطاب عملاء من شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة الكبرى، بفضل أقمارها الصناعية الجديدة الأكثر تطوراً. وأضافت أن الخدمة ستكون أفضل، وستتمكن من توفير التغطية في المناطق التي تفتقر حالياً إلى خدمات الإنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة.

وكانت "سبايس إكس" قد أُدرجت في البورصة منتصف يونيو/ حزيران بطرح عام أولي قياسي جمع 75 مليار دولار. وسجلت شركة ماسك ظهورها الأول بسعر طرح بلغ 135 دولاراً للسهم، وبتقييم شارف على 1.8 تريليون دولار، وهو تباين صارخ مع أدائها المالي الحالي، وإن كانت الشركة قد بررت هذا التقييم بخطط طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسابيع التي تلت الطرح الأولي، ارتفع سعر السهم، مدفوعاً في جزء منه بإقبال المستثمرين الأفراد، ليغلق عند أكثر من 225 دولاراً بقليل. ومنذ ذلك الحين، هبط السهم إلى ما دون سعر الطرح، لينهي تداولات أمس الثلاثاء في السوق الأميركية عند نحو 125 دولاراً. وفي رد فعل أولي، تراجع السهم بنسبة تجاوزت 7% في التعاملات الممتدة بعد ساعات التداول الرسمية.

إيرادات سبايس إكس حسب القطاع أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التقرير المالي بوصفه أول إفصاح ربعي كامل تقدّمه "سبايس إكس" منذ تحولها إلى شركة مساهمة عامة، بعدما أنهت طرحها العام الأولي في منتصف يونيو بجمع 75 مليار دولار، في واحدة من أضخم عمليات الطرح في تاريخ الأسواق الأميركية. ورغم أن السهم افتتح تداولاته بسعر 135 دولاراً وبتقييم اقترب من 1.8 تريليون دولار، مدفوعاً بتوقعات مرتفعة حيال دور الشركة المتنامي في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فإن أداءه شهد تقلبات لافتة خلال الأسابيع اللاحقة، إذ قفز إلى أكثر من 225 دولاراً قبل أن يتراجع إلى ما دون سعر الطرح.

وفي ظل هذه الخلفية، جاءت النتائج المالية الأخيرة لتمنح المستثمرين أول صورة حقيقية عن مدى قدرة الشركة على ترجمة رهاناتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي وخدمة "ستارلينك" إلى نمو مالي مستدام، بعدما ظل ماسك يراهن علناً على وصول إيرادات الشركة إلى تريليون دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)