"سبايس إكس" تختار بورصة ناسداك منصةً لطرحها العام التاريخي في يونيو

أفادت مصادر مالية في نيويورك، اليوم الجمعة، بأن شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك قد اختارت بورصة ناسداك لتكون منصة الإدراج لطرحها العام الأولي المرتقب منذ مدة طويلة.

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم إن شركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي تعتزم تسعير الطرح في أقرب وقت يوم 11 يونيو/حزيران، على أن يبدأ التداول في 12 يونيو تحت رمز "SPCX". وأضافت أن الشركة قد تتقدم بطلب الطرح للاكتتاب العام بشكل علني اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. ولم يصدر تعليق فوري عن سبايس إكس على هذه الأنباء.

لكن وكالة بلومبيرغ أفادت بأن "سبايس إكس" قدمت طلباً سرياً للإدراج العام وتسعى لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، عند تقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما سيجعلها أكبر عملية طرح عام أولي في التاريخ.

واختارت "سبايس إكس" كلاً من "بنك أوف أمريكا" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشايس" و"مورغان ستانلي" لأدوار رئيسية في عملية الطرح، كما أضافت بنوكاً أخرى إلى قائمة المشاركين.

وتحولت "سبايس إكس" من شركة كانت تُعتبر منافساً صغيراً نسبياً في قطاع الفضاء إلى عملاق في الصناعات الجوية والفضائية، مع مليارات الدولارات من العقود الحكومية، وأصبحت تشكل ركناً أساسياً في برنامج الفضاء الأميركي.

وبالإضافة إلى نشاطها في إطلاق الصواريخ، تدير خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التابعة لـ"سبايس إكس" أكبر شبكة أقمار اصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، وتشكل مصدراً رئيسياً للإيرادات. كما تمتلك "سبايس إكس" مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك"، بعد استحواذها بالكامل على شركة "إكس إيه آي" في فبراير/شباط عبر صفقة أسهم.

أعمال وشركات أمازون تنافس ستارلينك بشراء غلوبال ستار مقابل 11.6 مليار دولار

ووفقاً لـ"بلومبيرغ إنتليجنس"، فإن برنامجي إطلاق الصواريخ وأقمار "ستارلينك" يحققان الجزء الأكبر من الإيرادات التي تقترب من 20 مليار دولار في 2026، بينما يُتوقع أن تحقق "إكس إيه آي" أقل من مليار دولار.

ويُنتظر أن يشكل طرح "سبايس إكس" حدثاً ضخماً في الأسواق، مع حصول المستثمرين على فرصة للمشاركة في رؤية ماسك المتسارعة لبناء قوة تجمع بين الفضاء والذكاء الاصطناعي، سعياً لتحقيق هدفه القديم المتمثل في "جعل الحياة متعددة الكواكب".