سبايس إكس... أضخم اكتتاب تاريخي لتمويل اقتصاد الفضاء

- تستعد "سبايس إكس" لطرح عام أولي مثير، مستهدفة جمع 75 مليار دولار، مما قد يجعلها أكبر اكتتاب عالمي، مع تقييم محتمل يصل إلى تريليوني دولار، مما يضعها بين الشركات الأعلى قيمة عالميًا. - تعتمد "سبايس إكس" بشكل كبير على خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، التي شكلت ثلثي الإيرادات في 2026، رغم الخسائر الكبيرة بسبب الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفضائية. - تخطط الشركة لتنفيذ 10,000 عملية إطلاق سنويًا خلال خمس سنوات، مع التركيز على مشروع "ستارشيب" لنقل البشر إلى القمر والمريخ، وسط جدل حول هيكل السيطرة حيث يحتفظ ماسك بأكثر من 85% من حقوق التصويت.

تستعد شركة "سبايس إكس" لواحد من أكثر الاكتتابات العامة إثارة في تاريخ الأسواق المالية، بعدما كشفت في ملف طرحها العام الأولي عن طموحات تتجاوز صناعة الصواريخ إلى بناء اقتصاد فضائي قائم على الذكاء الاصطناعي و مراكز البيانات المدارية، في صفقة قد ترفع قيمة الشركة لاحقاً إلى نحو تريليوني دولار، حسب ما أوردت بلومبيرغ الخيمس.

ووفق الوثائق التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية الأربعاء، فإن "سبايس إكس" تستهدف جمع أكثر من 75 مليار دولار من الطرح، ما قد يجعله الأكبر عالمياً، متجاوزاً اكتتاب أرامكو السعودية عام 2019. وإذا تحقق التقييم المستهدف بين 1.75 تريليون دولار وتريليونين، فستصبح الشركة واحدة من الأعلى قيمة في العالم، بينما يقترب مؤسسها إيلون ماسك من أن يصبح أول تريليونير في التاريخ.

لكن اللافت في الملف ليس حجم الطرح فقط، بل طبيعة التحول داخل الشركة نفسها، إذ إن "سبايس إكس"، التي تأسست عام 2002 بوصفها شركة صواريخ، باتت تعتمد أساساً على خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التي شكلت نحو ثلثي الإيرادات خلال الربع الأول من 2026، علماً أن رويترز أشارت إلى أن من المتوقع أن يصبح الإدراج أول طرح أميركي في السوق بقيمة تريليون دولار

وأظهرت البيانات أن إيرادات الشركة ارتفعت إلى 18.7 مليار دولار في 2025، مقابل 14 ملياراً في العام السابق، لكن الشركة تكبدت في المقابل خسائر صافية بلغت 4.94 مليارات دولار، بعدما كانت قد حققت أرباحاً بنحو 791 مليون دولار في 2024. وفي الربع الأول وحده من العام الجاري، بلغت الخسائر 4.28 مليارات دولار مقابل إيرادات وصلت إلى 4.69 مليارات، حسب بلومبيرغ الخميس.

وحسب الوكالة، يعود الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفضائية. فقد كشفت الشركة أن أكثر من نصف إنفاقها الرأسمالي البالغ 20.74 مليار دولار العام الماضي خُصص لأنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد دمج شركة "إكس إيه آي" المطورة لروبوت "غروك". كما ارتفعت خسائر هذا القطاع وحده إلى 6.36 مليارات دولار خلال عام واحد. ورغم ذلك، تراهن الشركة على سوق مستقبلية تقدر بنحو 28.5 تريليون دولار، معظمها مرتبط بخطط تشغيل مراكز بيانات في الفضاء عبر أقمار اصطناعية تعمل بالطاقة الشمسية، بطاقة حوسبة تعادل 100 جيغاواط سنوياً.

وكشفت الشركة أيضاً عن خطط توسعية غير مسبوقة، إذ قال رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأميركية بريان بيدفورد، الأربعاء، إن سبايس إكس تستهدف تنفيذ 10 آلاف عملية إطلاق سنوياً خلال خمس سنوات فقط، وهو رقم يعكس الرهان على تحويل الفضاء إلى بنية تشغيلية يومية للاقتصاد العالمي.

ويبقى مشروع "ستارشيب" حجر الأساس في هذه الرؤية. فالصاروخ العملاق، الذي لا يزال في مرحلة الاختبارات بعد سلسلة إخفاقات وانفجارات خلال 2025، يُعوّل عليه ماسك لنقل البشر إلى القمر والمريخ، إضافة إلى إطلاق الجيل المقبل من أقمار "ستارلينك" ومراكز الحوسبة المدارية. وفي المقابل، يثير هيكل السيطرة داخل الشركة جدلاً واسعاً، إذ يحتفظ ماسك بأكثر من 85% من حقوق التصويت.