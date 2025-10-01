سباق عالمي لإبرام اتفاقات تجارة حرة منذ بداية ولاية ترامب الثانية

- أطلقت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب موجة من اتفاقات التجارة الحرة لتعويض الصادرات المحتملة المتوقفة إلى الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقات مع ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا، وأحرز تقدماً مع الهند والفلبين وتايلاند، وأعاد إحياء المفاوضات مع أستراليا وماليزيا. - الهند أبرمت اتفاقية مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية وأعادت إحياء المحادثات مع نيوزيلندا، وأجرت مفاوضات مع تشيلي وعمان وبيرو والاتحاد الأوروبي. - الإمارات أطلقت اتفاقيات لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، ووقعت اتفاقيات مع كينيا وماليزيا ونيوزيلندا، وأجرت محادثات مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا وأستراليا.

أطلقت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العنان لموجة لم يسبق لها مثيل من اتفاقات التجارة الحرة وتفاوض شركاء عليها، سعياً لتعويض صادرات لهم إلى الولايات المتحدة يُحتمل أن تتوقف.

وفي ما يلي ملخص لبعض الإجراءات الرئيسية منذ انتخاب ترامب لفترة جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

الاتحاد الأوروبي

ميركوسور: اقترحت المفوضية الأوروبية إبرام اتفاق مع السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) على أن يكون توقيعه بحلول نهاية العام، ويقدم الاتفاق إعفاء قياسيا محتملا من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي حجمه أربعة مليارات يورو (4.7 مليارات دولار). ويضم التكتل التجاري الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي والبرازيل.

المكسيك: حدثت اتفاقية التجارة الحرة القائمة منذ عام 2000، لزيادة الانفتاح على أسواق الأغذية الزراعية والعقود الحكومية.

إندونيسيا: أُبرمت اتفاقية التجارة الحرة في 23 سبتمبر/ أيلول، وقال الاتحاد الأوروبي إنها ستؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على صادراته بواقع 600 مليون يورو.

الهند: تسارعت وتيرة المفاوضات، التي استؤنفت في عام 2022، ويتطلع الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام.

أحرز الاتحاد الأوروبي تقدما في المحادثات مع الفيليبين وتايلاند، وأعاد إحياء المفاوضات مع أستراليا وماليزيا وأطلق كذلك مفاوضات مع الإمارات هذا العام.

رابطة التجارة الحرة الأوروبية: تم إبرام اتفاق مع سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج في يوليو/ تموز.

كندا: استئناف المفاوضات التي توقفت في عام 2021.

الهند

دخلت اتفاقية تجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

أحيت نيوزيلندا المحادثات مع الهند بعد توقف استمر عقدا، وقالت إنهما تتطلعان لإبرام اتفاق في غضون شهرين.

أجرت الهند مفاوضات مع تشيلي وعمان وبيرو والاتحاد الأوروبي، وأطلقت محادثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.

الإمارات

أطلقت الإمارات مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية والتعاونية الثنائية لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري وتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.

وقعت ثلاث اتفاقيات في يوم واحد في يناير/ كانون الثاني مع كينيا وماليزيا ونيوزيلندا.

أجرت محادثات أخرى مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا وأستراليا وباكستان والهند وتركيا وتكتل ميركوسور.

شرق آسيا

كانت الصين واليابان وكوريا الجنوبية أقل نشاطا في ما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة، وركزت جهودها أكثر على الصفقات مع واشنطن لتقليل تداعيات الرسوم الجمركية. وأجرت الدول الثلاث بالفعل أول حوار اقتصادي مشترك بينها منذ خمس سنوات في مارس/ آذار، واتفقت على التعاون الوثيق بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية المقترحة التي لم تشهد إحراز تقدم يذكر بشأنها منذ بدء المحادثات في عام 2012.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر قادة الدول الثلاث أول قمة منذ عام 2020 لتكتل (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة)، وهو تكتل تجاري آسيوي فضفاض، وذلك في ماليزيا في أكتوبر/ تشرين الأول.

(رويترز)