سباق عالمي على وظائف التكنولوجيا... قائمة الـ20 الأعلى أجراً في 2025

في زمن تتسارع فيه الابتكارات الرقمية، ويزداد اعتماد الاقتصادات العالمية على التكنولوجيا، شهدت سوق العمل التقنية في 2025 قفزة نوعية في مستويات الأجور. فالطلب المتزايد على خبرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، جعل بعض وظائف التكنولوجيا تتجاوز رواتبها 300 ألف دولار سنوياً. وهذه القفزة لم تأتِ من فراغ، بل تعكس النقص العالمي في المهارات المتخصّصة، والسباق المحموم بين الشركات لتوظيف أفضل الكفاءات القادرة على قيادة التحول الرقمي وضمان الأمن المعلوماتي.

في ما يلي، قائمة بأعلى 20 وظيفة تقنية أجراً لعام 2025، مع تفاصيل الرواتب وأهمية كل دور في المشهد التكنولوجي الحالي. وهي قائمة وظائف تكشف عن حقيقة أساسية مفادها أن العالم يتجه بثبات نحو اقتصاد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والأمان السيبراني. ومع تزايد الطلب وتراجع المعروض من الكفاءات المتخصّصة، تبدو الرواتب مرشحة لمزيد من الارتفاع، ما يجعل هذه الوظائف العشرين الوجهة الأبرز للباحثين عن مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

فما هي وظائف هذا القطاع وطبيعتها ومداخيلها، وفقاً لبيانات مجمعة عن السوق الأميركية هذا العام، من مواقع "نيتيزنز تشويس" (netizen schoice) و"لينكد إن" (linkedin) و"نايجا نيوز توداي" (naija news today) و"إيه إن فور تي" (an4t) و"تكلومز" (techloomz) و"يور كارير دي إن إيه" (your career dna).

1 - مهندس الذكاء الاصطناعي (AI Engineer)

الراتب بين 150 و250 ألف دولار سنوياً. وهي الأكثر طلباً بفضل التوسع في تقنيات التعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة، مع تركيز على بناء حلول عملية قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.

2 - مهندس تعلم آلي (Machine Learning Engineer)

الراتب بين 150 و240 ألف دولار. مسؤول عن تطوير النماذج التنبؤية وتحسينها، ويُعتبر المحرك الأساسي للتطبيقات الذكية.

3 - رئيس أمن المعلومات (Chief Information Security Officer)

الراتب بين 200 و350 ألف دولار. موقع تنفيذي حساس، يضع الاستراتيجيات الدفاعية لحماية بيانات الشركات من الاختراقات المتزايدة.

4 - مهندس أمن سيبراني (Cybersecurity Engineer)

الراتب بين 110 و250 ألف دولار. يحمي الأنظمة الرقمية ويطور آليات الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية المعقدة.

5 - محلل أمن المعلومات (Information Security Analyst)

الراتب بين 105 و160 ألف دولار. يراقب التهديدات ويطبق سياسات الأمان، ما يجعله خط الدفاع الأول ضد المخاطر الرقمية.

6 - مهندس حلول سحابية (Cloud Solutions Architect)

الراتب بين 140 و250 ألف دولار. يشرف على بناء أنظمة سحابية آمنة ومرنة، أساس التحول الرقمي للشركات الكبرى.

7 - مهندس موثوقية الموقع (DevOps Engineer / SRE)

الراتب بين 120 و200 ألف دولار. يوحّد بين التطوير والتشغيل عبر الأتمتة والمراقبة الذكية للأنظمة.

8 - مدير هندسة البرمجيات (Software Engineering Manager)

الراتب بين 140 و220 ألف دولار. يقود فرقاً تقنية كبرى ويوازن بين الأداء البرمجي والأهداف الاستراتيجية للشركة.

9 - مهندس برمجيات معماري (Software Architect)

الراتب بين 200 و244 ألف دولار. يضع التصاميم الأساسية للأنظمة الرقمية، ويحدّد بنيتها المستقبلية لضمان الاستدامة.

10 - مهندس برمجيات (Software Engineer)

الراتب بين 100 و160 ألف دولار. أحد الأعمدة التقليدية للتقنية، مع طلب واسع في تطوير الأنظمة والتطبيقات.

11 - مطور متكامل الواجهة (Full-Stack Developer)

الراتب بين 100 و160 ألف دولار. يجمع بين تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، ويُعد مرناً خصوصاً في الشركات الناشئة.

12 - مهندس خلفية (Backend Engineer)

الراتب بين 100 و180 ألف دولار. يتخصّص في قواعد البيانات والخوادم، وهو الضامن لأداء الأنظمة واستقرارها.

13 - وظائف عالم بيانات (Data Scientist)

الراتب بين 120 و200 ألف دولار. يستخلص الرؤى الاستراتيجية من البيانات الضخمة باستخدام خوارزميات متقدمة.

14 - مهندس بيانات (Data Engineer)

الراتب بين 120 و185 ألف دولار. يبني أنظمة معالجة البيانات الضخمة ويجعلها متاحة لتحليلات الأعمال.

15 - مطور بلوكتشين (Blockchain Developer)

الراتب بين 130 و220 ألف دولار. يعمل على العقود الذكية والحلول اللامركزية، مع تزايد الطلب في التمويل وسلاسل الإمداد.

16 - مهندس إنترنت الأشياء (IoT Solutions Architect)

الراتب أكثر من 150 ألف دولار. يربط الأجهزة الذكية بالشبكات لخلق أنظمة متكاملة في المنازل والمدن والصناعات.

17 - مدير المنتج التقني (Technical / Product Manager)

الراتب بين 130 و200 ألف دولار. يمزج بين الخبرة التقنية وفهم السوق لتطوير منتجات رقمية تنافسية.

18 - مصمم تجربة المستخدم (UX/UI Designer)

الراتب بين 90 و130 ألف دولار. يُعنى بجعل التطبيقات أكثر سهولة وجاذبية للمستخدم، وهو دور يزداد أهمية في عالم مزدحم بالمنصات الرقمية.

19 - مهندس شبكات (Network Engineer)

الراتب بين 90 و140 ألف دولار. يركز على إدارة البنى التحتية للشبكات وضمان كفاءة الاتصال وأمن البيانات.

20 - مطور تطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Application Developer)

الراتب بين 90 و140 ألف دولار. يصمم تطبيقات iOS وAndroid، ويواكب التطوير المستمر للهواتف الذكية.