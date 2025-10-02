سباق الذكاء الاصطناعي يعزز أسهم شركات الرقائق عالمياً

- يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي اهتماماً متزايداً من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة أسهم الشركات المرتبطة به، خاصة شركات تصنيع الرقائق، حيث ارتفعت القيمة السوقية لمؤشرات شركات أشباه الموصلات بأكثر من 200 مليار دولار في جلسة واحدة. - الأخبار الإيجابية من شركات الذكاء الاصطناعي، مثل تقييم "أوبن إيه آي" عند 500 مليار دولار، والصفقات مع شركات الرقائق الكورية، ساهمت في تعزيز الثقة في السوق، مع دعم حكومي في الصين. - رغم المخاوف من فقاعة محتملة، يظل المستثمرون متفائلين، لكن بعض الخبراء يحذرون من موجة بيع مفاجئة في حال حدوث انتكاسة في أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.

تتزايد شهية المستثمرين في ضخ أموالهم في قطاع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ينعكس على النشاط الذي تشهده الأسواق المالية في أسهم جميع الشركات المرتبطة به وتجعله يقود حراك الأسهم في البورصات العالمية. وقد شهدت شركات تصنيع الرقائق العالمية، متأثرة بهذا الإقبال، ارتفاعاً هائلاً في قيمتها السوقية مع اندفاع المستثمرين للحصول على حصة في قطاع الذكاء الاصطناعي وخوفاً من تفويت الفرصة، وهو ما يعزز موجة صعود قوية تدفع أسهم التكنولوجيا إلى مستويات قياسية جديدة.

ويستفيد القطاع من سيل من الأخبار الإيجابية القادمة من شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقييم شركة "أوبن ايه آي"، المالكة تطبيقَ تشات جي بي تي، والذي يضعها عند مستوى قياسي بلغ 500 مليار دولار بعد بيع أسهم من موظفيها، إلى جانب اتفاقاتها مع مجموعة من شركات الرقائق الكورية الجنوبية، فضلاً عن تقرير يفيد بأن شركة إنتل تجري محادثات لإضافة AMD واحداً من عملائها.

هذا التفاؤل دفع القيمة السوقية المجمعة لمؤشر فيلادلفيا لشركات أشباه الموصلات ومؤشر يقيس أسهم الرقائق الآسيوية إلى الارتفاع بأكثر من 200 مليار دولار في جلسة واحدة، وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ اليوم الخميس.

وكانت أسهم الرقائق الكورية بين أكبر الرابحين في تعاملات الخميس، حيث قفزت مدعومة بالصفقة التي أبرمتها" أوبن إيه آي" ، ما دفع مؤشر كوسبي لبورصة سيول إلى مستوى قياسي. وارتفعت أسهم إس كي هاينكس بنسبة 10%، بينما صعدت أسهم سامسونغ إلكترونكس بنسبة 3.5%. وفي أوروبا، ارتفعت أسهم ASML لصناعة معدات الرقائق بما يصل إلى 4.9% ما رفع مكاسبها منذ أغسطس/آب إلى نحو 50%.

ويرى محللون أن موجة الصعود مدفوعة أساساً بما يُعرف بعرض "الخوف من تفويت الفرصة"، حيث يتجاهل المستثمرون إلى حد كبير المخاوف من حدوث فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقالت المحللة هيبي تشين من شركة فينتج ماركيتس في ملبورن إن "زخم قطاع التكنولوجيا لا يظهر أي علامات على التراجع، مع تجاهل التحديات حيث تتسبب الأخبار المتواترة عن صفقات الذكاء الاصطناعي في موجات من النشوة. الحديث عن الفقاعة مستمر، لكن الخوف من تفويت الفرصة هو المسيطر. الزخم يبدو مستداماً حتى تظهر نتائج الربع الرابع لتفرض اختباراً للواقع".

وقد أدى الارتفاع الأخير إلى تضخم تقييمات شركات الرقائق، حيث ارتفع مؤشر آسيا للرقائق عند حوالي 19 ضعفاً من تقديرات الأرباح المستقبلية، بينما يتداول مؤشر فيلادلفيا لشركات أشباه الموصلات عند 27 مرة من الأرباح، مقترباً من مستويات قياسية شوهدت في 2024.

منذ إطلاق تشات جي بي تي وبداية عصر الذكاء الاصطناعي الحديث، يسابق المستثمرون الزمن للاستثمار في هذه التكنولوجيا التي قد تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد ضخّوا أموالاً في شركات البنية التحتية الكبرى، مثل إنفيديا وهينيكس إس كي، ورفعوا تقييمات شركات ناشئة مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، وضخوا رؤوس أموال في جميع موردي المعدات المرتبطين بطفرة الذكاء الاصطناعي.

أما في الصين، فقد ارتفعت أسهم التكنولوجيا أيضاً بدعم من الحماس الاستثماري للتطورات المحلية في الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم للقطاع، إضافة إلى خطط مجموعة "علي بابا" لتعزيز إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، وكذلك إعلان هواوي عن رؤيتها لثلاث سنوات تهدف لتقليص هيمنة إنفيديا في الأسواق، هذه التطورات أمنت مكاسب سنوية بلغت نحو 50% لمؤشر هانغ سنغ لشركات التكنولوجيا.

لكن موجة الارتفاع العالمية أثارت قلق بعض المراقبين الذين يرون أنه رغم تسارع الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية، فإن خدمات الذكاء الاصطناعي لم تصبح بعد سائدة بما يكفي لتوليد الإيرادات التي تبرر هذا الصعود غير المسبوق. ويحذر خبراء من أن أي انتكاسة في أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى قد تؤدي إلى موجة بيع مفاجئة بالنظر إلى التقييمات المرتفعة، كما حدث في انهيار إبريل/نيسان الماضي، بحسب تقييم لمجموعة جي بي مورغان لإدارة الأصول.

ومع ذلك، يعتقد المستثمرون حالياً أن هناك مزيداً من المكاسب في الطريق لأسهم التكنولوجيا، رغم التقييمات الباهظة. وقال بيتر كيم، المدير التنفيذي في شركة كي بي سيكورتيز، في مقابلة مع بلومبيرغ: "أسهم التكنولوجيا لا تزال تتحدى الجاذبية. لا أرى عوائق كبيرة أمام قطاع التكنولوجيا الآسيوي، وربما يمتد هذا الزخم حتى العام المقبل".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أبرمت أوبن إيه آي صفقتين كبيرتين مع كل من أواركل للمعلومات وإنفيديا للرقائق. وتبلغ قيمة الصفقة مع أوراكل 300 مليار دولار وتتضمن عقود حوسبة سحابية يبدأ في تنفيذها عام 2027 وعلى مدى خمس سنوات. أما الصفقة الثانية مع "إنفيديا"، فقد تمثلت بقيامها بضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، وهو ما اعتُبر تصويتاً بالثقة على طموح سام إلتمان، رئيس الشركة.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)