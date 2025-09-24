سباق أميركي صيني على معادن الكونغو

- تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تنافسًا بين الولايات المتحدة والصين على ثرواتها المعدنية، حيث تسعى كل منهما لتأمين الموارد الحيوية لصناعات المستقبل مثل البطاريات والسيارات الكهربائية. - ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية قوية مع الكونغو، خاصة في قطاع التعدين، بينما تحاول الولايات المتحدة جذب استثمارات غربية لتقليل اعتمادها على الصين، مما يشكل تحديًا كبيرًا لواشنطن. - يسعى الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي لتوظيف التنافس لصالح بلاده عبر سياسة موازنة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة والبنية التحتية، مما يتطلب استثمارات ضخمة.

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها الاقتصادي الحديث، إذ تحولت ثرواتها المعدنية الهائلة (من الكوبالت والليثيوم إلى التنتالوم والذهب) إلى ساحة تنافس عالمي محتدم بين الولايات المتحدة والصين. ورغم دعم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي للوساطة الأميركية مع رواندا، التي أثمرت توقيع اتفاق سلام (لم يسهم في تهدئة القتال الدائر في شرق البلاد، بحسب تعبير تشيسكيدي)، قال للصحافيين في نيويورك، أول من أمس الاثنين: "هذا لا يعني أننا سنقيم مزاداً على مواردنا المعدنية". وأضاف، بحسب رويترز: "سنعمل على تطوير قطاعات التعدين، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين البنية التحتية مع التركيز بشكل خاص على الطاقة" في إشارة صريحة إلى رفض استغلال الثروات الوطنية عبر عقود غير متكافئة.

وتوصل وسطاء أميركيون في 27 يونيو/ حزيران إلى اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا بهدف إنهاء الدعم الذي تقول واشنطن وخبراء الأمم المتحدة إن كيغالي تقدمه لمتمردي حركة 23 مارس/آذار. وعبّرت إدارة ترامب عن حرصها على إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف هذا العام في وقت تسعى فيه لجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل التنتالوم والذهب، والكوبالت، والنحاس، والليثيوم. ومن المقرر أن يحدد هذا الشهر الموعد النهائي لتنفيذ جزء من الاتفاق الأميركي.

ذهب المستقبل

وتقترن تصريحات تشيسكيدي بسباق محموم بين القوى الكبرى لتأمين معادن تعد اليوم "ذهب المستقبل" لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. فالكوبالت يستخدم في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، والليثيوم يشكل مكوناً رئيسياً للسيارات الكهربائية، فيما يدخل التنتالوم في تصنيع الرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية. وبحسب تقديرات البنك الدولي، تملك الكونغو أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت، ما يجعلها لاعباً لا غنى عنه في أي خريطة لسلاسل التوريد المستقبلية. وهذا الواقع يحوّل الدولة الأفريقية من مجرد مصدر خام إلى محور تنافس استراتيجي بين بكين التي تسيطر عبر شركاتها على جزء كبير من قطاع التعدين، وواشنطن التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين عبر صفقات جديدة.

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة لم تدفع نحو اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا فقط بدافع إنساني، بل لأن الاستقرار في شرق الكونغو يمثل شرطاً ضرورياً لفتح الباب أمام استثمارات غربية بمليارات الدولارات. وأكدت إدارة ترامب مراراً حرصها على إدخال الشركات الأميركية إلى قلب السوق الأفريقية الغنية بالمعادن، في إطار سعيها لإعادة رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية وتقليل نفوذ الصين. لكن على أرض الواقع، ورغم توقيع الاتفاق في 27 يونيو/حزيران، لم يتراجع القتال بشكل ملموس، ما يهدد بإرباك خطط الاستثمار.

الصين ترسّخ نفوذها

وارتبطت الصين بالكونغو الديمقراطية بعلاقات اقتصادية متينة منذ أكثر من عقدين، بخاصة في قطاع التعدين الذي يمثل العصب الاقتصادي للبلاد. فقد أبرمت بكين عقوداً ضخمة مع كينشاسا تقوم على مقايضة الاستثمارات في البنية التحتية مقابل الحصول على حقوق استغلال المناجم، في ما يعرف بـ"الموارد مقابل البنية التحتية". وتشمل هذه الاستثمارات تطوير الطرق، وبناء محطات الطاقة، وتوسيع شبكات النقل، مقابل توريد النحاس والكوبالت إلى الشركات الصينية. وقد أشار الرئيس تشيسكيدي في تصريحاته الأخيرة بنيويورك إلى أن بلاده وقعت شراكة استراتيجية مع الصين، ما يعكس استمرار نفوذ بكين في هذا القطاع الحيوي. ويمثل ذلك تحدياً أمام أي محاولة أميركية لاقتحام السوق الكونغولية، إذ تجد واشنطن نفسها في مواجهة النفوذ الصيني.

وأشارت تقارير غربية إلي أن تشيسكيدي يسعى لتوظيف التنافس الأميركي الصيني لصالح بلاده عبر اتباع سياسة الموازنة الدقيقة. ففي الوقت الذي أكد فيه الشراكة الاستراتيجية مع الصين، كشف أيضاً عن مفاوضات جارية لتوقيع شراكة مماثلة مع الولايات المتحدة. كذلك إن حديث تشيسكيدي عن تطوير سلاسل القيمة وتحسين البنية التحتية، مع التركيز على الطاقة، يشير إلى أن بلاده تسعى للانتقال من مرحلة تصدير المواد الخام إلى مرحلة أوسع تقوم على التصنيع المحلي، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن أن توفرها جهة واحدة فقط. وهكذا تتحول الكونغو إلى ساحة مفتوحة للتنافس بين القوى الكبرى، مع سعيها لفرض شروط أفضل على الطرفين.

واقتصادياً، تشير تصريحات تشيسكيدي بأن القتال في شرق البلاد لم يهدأ، إلى أن بيئة المخاطر لا تزال مرتفعة بالنسبة إلى المستثمرين. وهذه المخاطر عملياً تعني أقساط تأمين أعلى على المشاريع، وجداول زمنية أطول للتنفيذ، وشروط تمويل أكثر تحفظاً من المصارف وشركات الضمان، بحسب مراقبين. وسيطر متمردو "23 مارس" على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومناطق تعدين مربحة في هجوم مباغت هذا العام. ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي غربي، الأسبوع الماضي، قوله إن "إحدى العقبات الرئيسية أمام الانتهاء من الاتفاق الأخير وتوقيعه، تعثر الترتيبات الأخرى لعملية السلام"، مضيفاً أن رواندا لم تسحب قواتها، وأن العمليات ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا لم تبدأ بعد.

وأشار الدبلوماسي إلى أنّ جهوداً منفصلة للوساطة بين حكومة الكونغو ومتمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا، وتعرف بعملية الدوحة، تواجه صعوبات في المضي قدماً. وترى كينشاسا أنّ نهب ثرواتها المعدنية هو السبب الرئيسي وراء الصراع بين قواتها ومتمردي حركة 23 مارس في شرق الكونغو. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "دون تحقيق تقدم في مجال الأمن، فإنّ الشركاء... وحتى الجهات الفاعلة نفسها ستجد صعوبة في التزام التعاون الاقتصادي".