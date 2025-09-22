ساويرس يسعى لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع بالولايات المتحدة

- ناصف ساويرس يخطط لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية بالولايات المتحدة، ودمج شركاته القابضة في أبوظبي ضمن خطة لإعادة هيكلة أعماله. - ساويرس، الذي تقدر ثروته بـ9 مليارات دولار، يقود شركة "OCI NV" المتخصصة في الأسمدة، ويمتلك استثمارات متنوعة تشمل نادي أستون فيلا وأديداس. - يحمل ساويرس الجنسيات البلجيكية والمصرية والإماراتية، ويستثمر في بريطانيا منذ 2018، حيث أنشأ مؤسسة خيرية وتبرع بأكثر من 45 مليون جنيه إسترليني لدعم الأنشطة الخيرية.

قال الملياردير المصري ناصف ساويرس، اليوم الاثنين، إنه يسعى لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية بالولايات المتحدة، وإنه بصدد دمج شركاته القابضة المدرجة في أبوظبي. ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز التي نشرت تصريحاته اليوم، فإن ذلك القرار يأتي في إطار خطة ساويرس لإعادة هيكلة أعماله وتوحيد شركاته القابضة تحت مظلة واحدة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأضاف ساويرس للصحيفة ذاتها، وفقا لوكالة رويترز، أننا "نريد أن نركز المرحلة المقبلة من أعمالنا على القطاع الذي نراه الأضخم فرصة، وهو البنية التحتية".

ونفذت أوراسكوم التابعة لساويرس عدداً من مشروعات البنية التحتية والإسكان في الولايات المتحدة منذ عام 2012، عندما استحوذت في 2012 على شركة ويتز "Weitz". وتقدر فوربس ثروة ساويرس بنحو 9 مليارات دولار، وهو الابن الأصغر لرجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، الذي أسس مجموعة أوراسكوم في خمسينيات القرن الماضي. وانضم ناصف إلى أعمال العائلة منذ أكثر من أربعة عقود ويترأس الآن شركة "OCI NV"، وهي شركة عملاقة متخصصة في الأسمدة، ويقع مقرها الرئيسي في أمستردام، وانفصلت عن قطاع البناء في مجموعة أوراسكوم عام 2015.

ويحمل ساويرس الجنسيات البلچيكية والمصرية والإماراتية، لكنه استقر في المملكة المتحدة منذ أكثر من عقد، قبل أن يغادرها بسبب السياسات الضريبية، وزادت استثماراته في بريطانيا منذ عام 2018، حين استحوذ على نادي أستون فيلا لكرة القدم بالتعاون مع الملياردير ويس إدنز من مجموعة فورترس للاستثمارات بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني. وأنشأ ساويرس مؤسسته الخيرية في المملكة المتحدة أواخر عام 2018، وتبرع بأكثر من 45 مليون جنيه إسترليني لدعم أنشطتها، بما في ذلك منح للكنائس في لندن، وأبحاث طبية بريطانية، ومؤسسة أسستها المغنية البريطانية جوس ستون، وفقًا لملفات السجلات المحلية.

وتشمل استثماراته أيضًا حصصًا في مجموعة الملابس الرياضية الألمانية أديداس وشركة "Madison Square Garden Sports Corp"، الشركة القابضة لفرق نيويورك نيكس ورينچرز، وتم تعيينه الشهر الماضي، إلى جانب جون غراي من شركة بلاكستون، في مجلس إدارة شركة "XRG"، وهي شركة جديدة أنشأتها شركة أدنوك الوطنية للنفط في أبوظبي للاستثمار في الأصول العالمية في مجال الطاقة.