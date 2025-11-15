ساويرس يخفض سعر بيع شقته في لندن إلى 4.3 مليارات جنيه مصري

- شقة نجيب ساويرس الفاخرة في نايتسبريدج، لندن، تُعرض للبيع بسعر 70 مليون جنيه إسترليني، وتتميز بمساحة 9500 قدم مربعة، تراس خاص، ومسبح مع إطلالات بانورامية. - ساويرس، الذي اشترى الشقة في 2011 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، خفض السعر بسبب تراجع الطلب على العقارات الفاخرة في لندن، وهو مستعد لدراسة عروض أقل. - سوق العقارات الفاخرة في لندن يشهد تدهوراً مع انخفاض أسعار المنازل الفاخرة بنسبة 27% بسبب الضرائب المرتفعة، رغم احتفاظ نايتسبريدج بقيم عقارية مرتفعة.

تضم شقة الملياردير المصري نجيب ساويرس التي عرضها مؤخراَ للبيع في حي نايتسبريدج الراقي في العاصمة البريطانية لندن بنتهاوس وتراساً خاصاً مع مسبح يطل على مناظر بانورامية لمدينة لندن. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن الشقة المعروضة بنحو 70 مليون جنيه إسترليني (نحو 92.5 مليون دولار أو 4.34 مليارات جنيه مصري) تعد من أغلى الشقق في لندن، ومن المرجح أن تكون أغلى صفقة شقق لهذا العام إذا بيعت قبل نهاية عام 2025.

تُعد نايتسبريدج موطناً للعديد من أغنى أغنياء العالم، وتتميز ببعض من أعلى أسعار العقارات في العالم. ويعرض موقع أون ذا ماركيت "on themarket" شقة بالمواصفات نفسها تقريباً في العقار رقم 199 بطريق نايتسبريدج "شقة بنتهاوس بمساحة 9500 قدم مربعة تقريباً (نحو 882 متراً مربعاً)، بإطلالات بانورامية خلابة على لندن. تتميز بتراس خاص ومسبح خاص. تقع هذه الشقة ضمن شقق نايتسبريدج، المشروع الأكثر تميزاً في لندن، حيث توفر عيشاً فاخراً مع أمن ومرافق ترفيهية من الدرجة الأولى".

وأشار الموقع إلى أن "الشقة البنتهاوس تضم خمس غرف نوم وخمسة حمامات وتراساً خاصاً ومسبح وإطلالات بانورامية على المدينة وموقف سيارات تحت الأرض. و تبلغ مساحة الشقة نحو 646.5 متراً مربعاً والتراس بما في ذلك المسبح 230.2 متراً بإجمالي مساحة نحو 876.7 متراً مربعاً".

وأشارت الوكالة في تقرير منشور لها الجمعة أن ساويرس اشترى الشقة عام 2011 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، وعرضها للبيع بنحو 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 105.6 ملايين دولار) قبل أن يخفض السعر المطلوب إلى 70 مليون جنيه إسترليني، بعد فشله في إيجاد مشترٍ في سوق العقارات الفاخرة، حيث أدت ضرائب الثروة إلى انخفاض الطلب بشدة، ما أدى لتراجع سعر الشقة خلال شهرين بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني تقريباً.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الشقة كانت معروضة للبيع خارج السوق - على الأرجح بسعر أعلى من 80 مليون جنيه إسترليني - عدة أشهر قبل طرحها للبيع قبل عام تقريباً. وكان ساويرس، أغنى رجل في مصر، قد جمع ثروة طائلة من قطاعي الاتصالات والذهب. وأضافت المصادر أن رجل الأعمال سيدرس عروضاً أقل من السعر المطلوب نظراً لضعف الطلب وعزمه على البيع.

وساويرس، رجل الأعمال المخضرم، هو الأكبر بين ثلاثة أشقاء مليارديرات، تعود ثروتهم إلى والدهم الراحل أنسي، قطب البناء المصري. تُقدر ثروته بحوالي 10 مليارات دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. ويمتلك ساويرس حصصاً في مناجم الذهب من خلال شركته الخاصة "لا مانشا ريسورسز La Mancha Resources". وقد جمع أكثر من 4 مليارات دولار عندما باع حصته في شركة الاتصالات "فيمبلكوم VimpelCom " قبل حوالي 15 عاماً.

أفادت بلومبيرغ نيوز، في إبريل/نيسان، أن شقيقه ناصف ساويرس انتقل إلى أبوظبي وإيطاليا من لندن قبل حوالي عام. ووفقاً لقائمة فوربس لأثرياء العالم 2025 بحساب صافي الثروات في مارس/آذار 2025، فإن عائلة ساويرس هي الأغنى عربياً بصافي ثروة 14.6 مليار دولار، منها 9.6 مليارات دولار لناصف و5 مليارات دولار لنجيب إضافة إلى سميح ساويرس الذي خرج من القائمة.

ويعد خفض ساويرس للسعر أحدث دليل على تدهور متفاقم في سوق العقارات الفاخرة في لندن، والذي شهد تخفيضات كبيرة هذا العام بعد زيادات في رسوم الدمغة وإلغاء الإعفاءات الضريبية التفضيلية التي كان يتمتع بها المقيمون الأجانب فاحشو الثراء، ما أدى إلى انخفاض الطلب بشدة.

وشهدت أسعار المنازل التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني انخفاضاً بنسبة 27% بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي أكثر من ضعف متوسط الفترة بين عامي 2017 و2019، وفقاً لبيانات شركة "LonRes" للأبحاث. وفي يونيو/حزيران الماضي، خفضت شركة الوساطة العقارية الفاخرة في المملكة المتحدة سوثبيز إنترناشونال ريالتي "Sotheby's International Realty" سعر شقة بنتهاوس في مايفير من 85 مليون جنيه إسترليني إلى 68 مليون جنيه إسترليني. وكان سعرها الأصلي قد بلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

وأدت التكهنات حول فرض المزيد من الضرائب في الفترة التي سبقت ميزانية المملكة المتحدة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك تغييرات على إعفاءات ضريبة أرباح رأس المال وما يسمى "ضريبة القصور"، إلى إضعاف الطلب على المنازل الفاخرة. وفي أكتوبر، انخفض عدد المعاملات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 65% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، وفقًا لبيانات "LonRes". وعانى الأثرياء في بريطانيا هذا العام من مجموعة من التغييرات التي أثرت على مواردهم المالية، بدءاً من ارتفاع الضرائب على الثروات الخارجية وصولاً إلى فرض رسوم على رسوم المدارس الخاصة.

ومع ذلك، كانت قيم المنازل في نايتسبريدج - الشهيرة بمتجر هارودز الفاخر - أعلى بنسبة 24% من متوسط أسعار المنازل في وسط لندن الرئيسي خلال العام حتى سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض عن أكثر من 50% في عام 2012، وفقاً لشركة "LonRes" للأبحاث. وشهدت منطقة مايفير المنافسة ارتفاعاً في هذه النسبة إلى 50% من 27% في الفترة نفسها، بينما شهدت أحياء فاخرة أخرى، بما في ذلك بيلغرافيا وماريليبون، زيادات أيضاً.

(الجنيه الإسترليني = 62 جنيهاً مصرياً تقريباً)