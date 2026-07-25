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سامسونغ وإس كيه هاينكس تزودان شركات أميركية برقائق قيمتها 950 ملياراً
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- أعلنت كوريا الجنوبية عن اتفاقيات ضخمة بين سامسونغ وإس كيه هاينكس مع شركات تكنولوجيا أميركية مثل إنفيديا، لتزويدها برقائق الذاكرة بقيمة 950 مليار دولار، خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى سان فرانسيسكو.
- تشمل الاتفاقيات خطة إس كيه هاينكس لتزويد إنفيديا برقائق ذاكرة بقيمة 750 مليار دولار ومذكرة تفاهم بين سامسونغ وبرودكوم بقيمة 200 مليار دولار، لتعزيز مكانة كوريا الجنوبية في صناعة الرقائق العالمية.
- شهدت كوريا الجنوبية زيادة في صادراتها وأرباح سامسونغ التشغيلية، وتسعى لمضاعفة قدرتها الإنتاجية من الذاكرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
- تشمل الاتفاقيات خطة إس كيه هاينكس لتزويد إنفيديا برقائق ذاكرة بقيمة 750 مليار دولار ومذكرة تفاهم بين سامسونغ وبرودكوم بقيمة 200 مليار دولار، لتعزيز مكانة كوريا الجنوبية في صناعة الرقائق العالمية.
- شهدت كوريا الجنوبية زيادة في صادراتها وأرباح سامسونغ التشغيلية، وتسعى لمضاعفة قدرتها الإنتاجية من الذاكرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
أعلن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية لشؤون السياسات كيم يونغ بوم، اليوم السبت، أن شركتا سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، عملاقتا صناعة رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، ستزودا شركات تكنولوجيا أميركية، بينها إنفيديا برقائق الذاكرة بموجب اتفاقيات تبلغ قيمتها 950 مليار دولار.
وجاء الإعلان عن ذلك وفقاً لوكالة فرانس برس، خلال زيارة الرئيس لي جاي ميونغ إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة بشان الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، وإجراء محادثات مع قادة قطاع التكنولوجيا الأميركي، بينهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وجينسن هوانغ رئيس إنفيديا "NVIDIA"، وداريو أمودي رئيس أنثروبيك، وهوك تان رئيس برودكوم.
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وأوضح كيم يونغ بوم للصحافيين في سان فرانسيسكو أثناء مرافقته للرئيس، أن عملاقَي صناعة الرقائق الكوريين الجنوبيين وشركات التكنولوجيا الأميركية اتفقوا على "مواصلة التعاون" في هذا القطاع. وتضم كوريا الجنوبية أكبر شركتين في العالم لتصنيع رقائق الذاكرة، وهما سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، إذ تُعدّ الرقائق المتطورة التي تنتجانها أساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي سريعة التطور، كما عززت مكانة الشركتَين التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الكوري.
ويتضمن الإعلان خطة إس كيه هاينكس لإبرام اتفاق تعاون مدته خمس سنوات، تزوّد بموجبه شركات من بينها إنفيديا برقائق ذاكرة تبلغ قيمتها 750 مليار دولار، وفق كيم. ويتضمن كذلك مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليار دولار بين سامسونغ إلكترونيكس وبرودكوم، تتعلق بتوريد رقائق الذاكرة المتطورة وخدمات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعمل سامسونغ ونظيرتها المحلية إس كيه هينيكس "SK Hynix" على تسريع جهودهما العالمية في طلبيات رقائق الذكاء الاصطناعي وسط منافسة شديدة من الخصوم مثل تايوان لتصنيع أشباه الموصلات "TSMC". وترمي كوريا الجنوبية إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية من الذاكرة خلال خمس سنوات وضمان قدرات تصنيع عالمية لتتفوق بكثير على الدول المنافسة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة سامسونغ إلكترونكس "Samsung Electronics Co" فوزها بعقد قيمته أكثر من 200 مليار دولار لصناعة الرقائق لشركة برودكوم "Broadcom Inc"، فيما تتنافس الشركتان للفوز بحصة أكبر في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للرقائق في بيان اليوم السبت، إن الصفقة التي تستمر خمس سنوات حتى 2030 ، سوف تركز على تقنيات التصنيع التي تبلغ دقة 2 نانومتر أو أقل لصالح شركة برودكوم، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتوسع الصفقة التعاون الاستراتيجي بين الشركتين عبر تقنيات الذاكرة وتصنيع الرقائق.
وتوقعت سامسونغ في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام 1810.3% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي. وأوضحت المجموعة، في بيان إفصاح مالي أولي، أنّ هذه الأرباح التشغيلية للفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران بلغت 89.4 تريليون وون (نحو 58.5 مليار دولار)، متجاوزة تقديرات خدمة سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن عند 87.3 تريليون وون. وكانت الأرباح التشغيلية للشركة قد سجلت 4.7 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من شهر يوليو/تموز الجاري بنسبة 52.3% سنويا، بفضل نمو صادرات أشباه الموصلات بنحو المثلين وسط طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية الثلاثاء الماضي، القول إن قيمة الصادرات الكورية خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو الحالي بلغت 54.9 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)