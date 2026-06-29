"سامسونغ" و"إس.كيه" تستعدان لضخ 1.3 تريليون دولار في صناعة الرقائق

ذكرت تقارير صحافية أن شركتَي سامسونغ إلكترونيكس وإس.كيه غروب الكوريتَين الجنوبيتَين تستعدان لإعلان خطط استثمار ما يصل إلى 2000 تريليون وون (1.3 تريليون دولار) في كوريا الجنوبية خلال السنوات العشر المقبلة في صناعة الرقائق. وذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أنه سيتم الكشف عن هذه الخطة الطموحة خلال تقديم قادة الشركتَين لاستراتيجياتهم في القصر الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين.

وفي إطار هذه الخطة من المتوقع بناء كل من سامسونغ إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس التابعة لمجموعة إس.كيه غروب ما بين 4 و5 مصانع أشباه موصلات في منطقة غوانغجو، كما ستقيم سامسونغ منشآت لتغليف الرقائق الإلكترونية في إقليم شونغ شيونغ، في حين ستزيد إس.كيه هاينكس طاقتها الإنتاجية من رقائق إن.أيه.إن.دي في إقليم شونغ شيونغ.

وسيجري الإعلان عن هذه الاستثمارات خلال مؤتمر حكومي برئاسة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم الاثنين، والذي من المقرر أن يكشف فيه الرئيس عن خطط استثمارية واسعة النطاق لتعزيز قطاعات أشباه الموصلات و الذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء مجمع جديد للرقائق الإلكترونية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا المشروع يأتي في ظل سعى كوريا الجنوبية لتأمين ما وصفه الرئيس بـ"الميزة التنافسية المطلقة" في التكنولوجيا المتقدمة لكي تصبح كوريا الجنوبية قوة صناعية كبيرة في عصر الذكاء الاصطناعي الناشئ.

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وربما تتضمن الخطط إنشاء مجمع ضخم لإنتاج أشباه الموصلات في منطقة هونام، إذ يتردّد أن الاستثمارات اللازمة لتنفيذه تصل إلى 1 كوادريليون وون (650 مليار دولار) على مدار 10 أعوام. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أمس الأحد، أن سول ستعلن عن مبادرة "المشاريع الضخمة الثلاثة" اليوم الاثنين، خلال اجتماع يعقده الرئيس مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركتَي "سامسونغ إليكترونيكس" و"إس كيه هاينكس" للإعلان عن سياسات جديدة وخطط استثمارية.

وقال المتحدث إن "الرئيس لي سيلقي كلمة خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في الساعة الثانية ظهراً في المكتب الرئاسي، إذ ستكشف وزارات الصناعة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمناخ والأراضي عن السياسات الخاصة بمبادرة المشاريع الضخمة الثلاثة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس.

وأضاف المتحدث أن شركتي سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس ستعرضان خلال الفعالية خططهما الاستثمارية المرتبطة بالمبادرة. وتصل القيمة السوقية للشركتَين إلى نحو 1.36 تريليون دولار لكل منهما على حدى.

وتنتج سامسونغ ومنافستها الكورية الجنوبية إس.كيه هاينكس حوالى ثلثي إنتاج العالم من رقائق الذاكرة، التي يزداد الطلب عليها حالياً نتيجة ازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم. وقالت سامسونغ في إبريل/نيسان الماضي، إن أرباح تشغيلها خلال الربع الأول من العام الحالي زادت بمقدار 8 مرات إلى 57.2 تريليون وون (38 مليار دولار). وفي الربع الأول من عام 2026، بلغت صادرات كوريا الجنوبية نحو 219.9 مليار دولار، مع ارتفاع شحنات أشباه الموصلات بنسبة 139% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 78.5 مليار دولار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)