سامسونغ تفوز بعقد قيمته تفوق 200 مليار دولار لتوريد الرقائق لبرودكوم

فازت شركة سامسونغ إلكترونكس "Samsung Electronics Co" بعقد قيمته أكثر من 200 مليار دولار لصناعة الرقائق لشركة برودكوم "Broadcom Inc"، فيما تتنافس الشركتان للفوز بحصة أكبر في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للرقائق في بيان اليوم السبت، إن الصفقة التي تستمر خمس سنوات حتى 2030 ، سوف تركز على تقنيات التصنيع التي تبلغ دقة 2 نانومتر أو أقل لصالح شركة برودكوم، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتوسع الصفقة التعاون الاستراتيجي بين الشركتين عبر تقنيات الذاكرة وتصنيع الرقائق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التقنيات المحددة التي ستستخدمها سامسونغ لتصنيع الرقائق لبرودكوم؟ كيف يؤثر هذا العقد على المنافسة بين سامسونغ و TSMC في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تعمل سامسونغ ونظيرتها المحلية إس كيه هينيكس "SK Hynix" على تسريع جهودهما العالمية في طلبيات رقائق الذكاء الاصطناعي وسط منافسة شديدة من الخصوم مثل تايوان لتصنيع أشباه الموصلات "TSMC". وترمي كوريا الجنوبية إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية من الذاكرة خلال خمس سنوات وضمان قدرات تصنيع عالمية لتتفوق بكثير على الدول المنافسة.

وتوقعت سامسونغ في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام 1810.3% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي. وأوضحت المجموعة، في بيان إفصاح مالي أولي، أنّ هذه الأرباح التشغيلية للفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران بلغت 89.4 تريليون وون (نحو 58.5 مليار دولار)، متجاوزة تقديرات خدمة سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن عند 87.3 تريليون وون. وكانت الأرباح التشغيلية للشركة قد سجلت 4.7 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

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ويزور الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وادي السيليكون الأميركي حيث يحضر قمة بشأن الذكاء الاصطناعي. وجاري الإعلان عن الكثير من الصفقات التكنولوجية في إطار رحلته بما في ذلك شراكات بين إنفيديا "NVIDIA"ونافير كورب "Naver Corp" الكورية الجنوبية و"إس كيه هينيكس". وزادت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من شهر يوليو/تموز الجاري بنسبة 52.3% سنويا، بفضل نمو صادرات أشباه الموصلات بنحو المثلين وسط طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية الثلاثاء الماضي، القول إن قيمة الصادرات الكورية خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو الحالي بلغت 54.9 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)