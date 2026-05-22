سامسونغ تشعل معركة توزيع أرباح الذكاء الاصطناعي

- أزمة الأجور في سامسونغ إلكترونيكس كشفت عن توتر بين العمال والإدارة، حيث هدد العمال بإضراب بسبب مكافآت غير متناسبة مع أرباح الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي، مما دفع إلى اتفاق مبدئي لتجنب الإضراب. - الاتفاق المبدئي بين الإدارة والنقابة تضمن حزمة مكافآت مرتبطة بالأداء، لكن الأزمة أظهرت انقسامات داخلية بين موظفي سامسونغ، حيث حصل بعضهم على مكافآت أكبر من الآخرين، مما أثار شعوراً بالغبن. - تدخل الحكومة كان حاسماً لمنع الإضراب وحماية الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر كوسبي وأسهم سامسونغ وهاينيكس، مدعوماً بنتائج قوية لشركة إنفيديا.

في لحظة بدت فيها صناعة الرقائق العالمية على وشك الاهتزاز، تحوّلت أزمة الأجور في شركة سامسونغ إلكترونيكس إلى اختبار شامل لحدود العلاقة بين العمال والدولة والسوق في عصر الذكاء الاصطناعي . فقد هدّد عشرات الآلاف من العمال بشن إضراب واسع احتجاجاً على مكافآت اعتبروها غير متناسبة مع القفزة الهائلة في أرباح الشركة، التي استفادت بشكل مباشر من الطفرة العالمية في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ومع أن الإضراب كان يمكن أن يشل إنتاج أحد أهم مراكز تصنيع أشباه الموصلات في العالم، فقد جرى تجنّبه في اللحظة الأخيرة ليل الأربعاء الخميس، بعد اتفاق مبدئي بين الإدارة والنقابة يتضمن حزمة مكافآت كبيرة مرتبطة بالأداء، في محاولة لاحتواء أزمة كانت قابلة للتحول إلى اضطراب اقتصادي أوسع.

لكن خلف هذا الاتفاق، تتكشف إشكالية أعمق تتجاوز سامسونغ نفسها، وتتعلق بكيفية توزيع الثروة الناتجة من ثورة الذكاء الاصطناعي. فالشركة التي سجلت قفزة هائلة في الأرباح خلال الربع الأخير وجدت نفسها أمام مطالب بأن يُترجم هذا النمو إلى حصة أكبر للموظفين، حيث طالب العمال بربط المكافآت بنسبة من الأرباح التشغيلية قد تصل إلى 15%، وهو ما كان سيعني مكافآت فردية ضخمة في بعض الحالات.

في المقابل، رأت الإدارة والدولة أن أي خلل في استمرارية الإنتاج في قطاع استراتيجي كهذا قد يهدد سلاسل التوريد العالمية ويؤثر على الاقتصاد الكوري برمته. وجاء تدخّل الحكومة سريعاً وحاسماً، إذ تحركت لمنع الإضراب عبر وساطة مباشرة ولوّحت بإجراءات طارئة لحماية الإنتاج في أكبر مصنع رقائق في العالم.

الرئيس لي جي ميونغ، الذي بنى جزءاً من خطابه السياسي على دعم العمال والعدالة الاجتماعية، وجد نفسه أمام معادلة معقدة: كيف يمكن دعم حقوق العمال دون الإضرار بشركات تقود مستقبل الاقتصاد الوطني؟ ومع تصاعد الأزمة، أشار مسؤولون إلى أن توقف الإنتاج كان قد يقتطع جزءاً ملحوظاً من النمو الاقتصادي السنوي، ما جعل التدخل السياسي خياراً شبه حتمي.

ورغم النجاح في احتواء الأزمة، إلا أن التوترات الداخلية داخل الشركة لم تختفِ. فقد أظهرت التطورات انقساماً واضحاً بين موظفي قطاعات مختلفة، إذ حصل العاملون في وحدة الذاكرة على مكافآت ضخمة مقارنة بزملائهم في وحدات أخرى مثل تصنيع الشرائح المنطقية، ما خلق شعوراً بالغبن ودفع بعض الموظفين إلى التفكير بالانتقال إلى شركات منافسة مثل هاينيكس (SK Hynix)، التي كانت قد سبقت سامسونغ في تقديم نسب أعلى من الأرباح على هيئة مكافآت. وهذا التفاوت لم يبقَ داخل جدران الشركة، بل انعكس أيضاً على المحيط المحلي، حيث رأى بعض المقاولين والعمال في الخدمات المرتبطة بالمجمع الصناعي أن الثروة الضخمة لا تتسرب إليهم بالقدر الكافي.

في الأثناء، كانت ردة فعل الأسواق المالية أكثر دراماتيكية. فمع إعلان الاتفاق، اندفع مؤشر كوسبي (KOSPI) الكوري إلى ارتفاعات قياسية وصلت إلى 7.5%، وقفزت أسهم سامسونغ وهاينيكس بشكل حاد، في موجة صعود عززتها أيضاً نتائج قوية لشركة إنفيديا (Nvidia) الأميركية، التي أعادت تأكيد قوة الطلب العالمي على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.