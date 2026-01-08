"سابك" تبيع أصولًا أوروبية بـ950 مليون دولار

- أعلنت سابك عن بيع حصتها في سابك أوروبا ووحدة اللدائن الحرارية الهندسية لشركتي إيكويتا وموتاريس، بقيمة إجمالية تبلغ 3.5625 مليار ريال سعودي، بهدف تحسين عائد الإنفاق الرأسمالي والتركيز على القطاعات ذات النمو الأعلى. - تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية سابك لإعادة الهيكلة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الكيميائية عالميًا، مثل تباطؤ الطلب في أوروبا وارتفاع تكاليف الطاقة. - تعكس الصفقة اتجاهًا عالميًا نحو تبسيط الهياكل التشغيلية، مع تركيز الاستثمارات في مجالات النمو مثل الكيماويات المتقدمة والمواد عالية الأداء.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الرائدة في مجال الصناعات الكيميائية، في بيان لبورصة فرانكفورت، موافقتها على بيع كامل حصتها في سابك أوروبا، إضافة إلى وحدة أعمالها في مجال اللدائن الحرارية الهندسية في كل من أوروبا والأميركتين. وأوضحت الشركة أنها وافقت على بيع سابك أوروبا إلى شركة إدارة الأصول إيكويتا، ومقرها ميونخ، بقيمة مؤسسية تبلغ 1.875 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار).

كذلك ستبيع سابك وحدة أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأميركتين وأوروبا لشركة موتاريس، ومقرها ميونخ، مقابل قيمة مؤسسية تبلغ 1.6875 مليار ريال سعودي (450 مليون دولار). وأشارت سابك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها لتحسين عائد الإنفاق الرأسمالي للمجموعة، من خلال التخارج من العمليات ذات العائد المنخفض، وإعادة توجيه رأس المال نحو أسواق وقطاعات أعمال ذات معدلات نمو أعلى. وأضافت الشركة أن بيع قسم معالجة مياه الصرف الصحي سيسمح لها بالتركيز أكثر على عملياتها الكيميائية الأساسية.

تأتي هذه الصفقة في سياق إعادة هيكلة استراتيجية أوسع تنفذها سابك خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع العائد على رأس المال المستثمر، في ظل التغيرات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصناعات الكيميائية عالميًا. فقد واجهت الشركات الكيميائية الكبرى ضغوطًا متزايدة ناتجة من تباطؤ الطلب في أوروبا، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتشديد القوانين البيئية، إضافة إلى احتدام المنافسة من منتجين في آسيا يتمتعون بتكاليف إنتاج أقل.

ويُنظر إلى أعمال سابك في أوروبا، ولا سيما في قطاعات اللدائن المتخصصة، على أنها أقل ربحية مقارنة بالأنشطة الأساسية للمجموعة في البتروكيماويات والمواد الكيميائية الأساسية، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم جدوى الاحتفاظ بهذه الأصول على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، يمثل بيع سابك أوروبا ووحدة اللدائن الحرارية الهندسية خطوة عملية لتقليص التعرض للأسواق ذات النمو المحدود، مقابل تعزيز التركيز على القطاعات الأعلى قيمة مضافة.

وتعكس الصفقة اتجاهًا أوسع بين الشركات الصناعية العالمية نحو تبسيط الهياكل التشغيلية والتخارج من الأنشطة غير الأساسية، مع توجيه السيولة المتحصلة إلى الاستثمار في مجالات النمو، مثل الكيماويات المتقدمة، والمواد عالية الأداء، والحلول المرتبطة بالاقتصاد الدائري والاستدامة. وبالنسبة إلى سابك، فإن هذه التحركات تتماشى مع أهدافها المعلنة لتعزيز الانضباط الرأسمالي وتحقيق توازن أفضل بين التوسع والنمو من جهة، والمحافظة على الربحية من جهة أخرى.

من زاوية أخرى، يبرز اهتمام صناديق الاستثمار الخاصة الأوروبية، مثل إيكويتا وموتاريس، بهذه الأصول، باعتباره رهانًا على إمكانية إعادة هيكلتها وتحسين أدائها التشغيلي، مستفيدة من خبراتها في إدارة الأصول الصناعية المتعثرة أو منخفضة الربحية، وهو ما يعكس اختلافًا في شهية المخاطر بين المستثمرين الصناعيين الاستراتيجيين من جهة، والمستثمرين الماليين من جهة أخرى. بصورة عامة، يمكن قراءة هذه الصفقة باعتبارها مؤشرًا على تحول تدريجي في استراتيجية سابك نحو نموذج أعمال أكثر تركيزًا وانتقائية، يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وضغوط الأسواق، ويهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز موقعها التنافسي على المدى المتوسط والطويل.

(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)

(رويترز، العربي الجديد)