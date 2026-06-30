زين الكويتية للاتصالات تستثمر 1.5 مليار دولار في سورية

- تستعد شركة زين الكويتية لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في سورية بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة الهاتف المحمول، حيث ستدفع 747 مليون دولار للترخيص وتستثمر 800 مليون دولار لتحديث البنية التحتية وإضافة خدمات الجيل الخامس (5G). - بموجب الترخيص الذي يمتد لعشرين عامًا، ستمتلك زين 75% من العمليات المحلية، بينما يمتلك الصندوق السيادي السوري 25%، وستستحوذ زين على البنية التحتية لشركة إم تي إن سورية. - تأتي هذه الاستثمارات ضمن جهود السلطات السورية الجديدة لجذب الاستثمارات الخليجية بعد سنوات من الحرب والعزلة، مع دخول زين السوق بعد توقيع إس تي سي مذكرة تفاهم لاستثمار 800 مليون دولار في مشروع شبكة الألياف الضوئية.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، إن شركة زين الكويتية للاتصالات "Zain Group" تستعد لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في سورية بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في البلاد. وأضاف المصدر، أنه بموجب الاتفاقية، ستدفع زين 747 مليون دولار مقابل الترخيص، بينما ستنفق الشركة الجديدة نحو 800 مليون دولار لتوسيع البنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول في سورية وتحديثها، بما في ذلك إضافة خدمات الجيل الخامس (5G).

وتمتلك سورية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 26 مليون نسمة، رخصتين لتشغيل شبكات الهاتف المحمول: إحداهما مملوكة لشركة سيرياتل، وهي شركة مملوكة بالكامل تقريبًا للحكومة، والأخرى كانت مملوكة سابقًا لشركة إم تي إن "MTN" أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أفريقيا. في السياق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الترخيص الذي حصلت عليه شركة زين، ومدته 20 عاما، ستمتلك زين حصة 75% من العمليات المحلية، بينما سيمتلك الصندوق السيادي السوري النسبة المتبقية وهي 25%. وقال مصدران إن زين ستستحوذ على البنية التحتية والمباني والمعدات التابعة لشركة (إم.تي.إن) سورية العاملة في البلاد منذ أكثر من عقدين. وذكرت (إم.تي.إن) في مارس/ آذار الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية لإنهاء عملياتها في البلاد بشكل رسمي بعد أن تخلت الشركة عن العمليات في 2021، عازية ذلك إلى إجراءات تنظيمية ومطالب حكومية جعلت استمرار وجودها غير ممكن.

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وقال مصدر مطلع إن المهندسين من زين أنهوا في الآونة الأخيرة مسحا ميدانيا لشبكة (إم.تي.إن) سورية، شمل فحص أبراج الاتصالات ومولدات الطاقة الاحتياطية ومحطات الطاقة الشمسية ومعدات الاتصالات في أنحاء البلاد. ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السورية وشركة زين على طلبات للتعليق حتى الآن. ودخلت (إم.تي.إن) السوق السورية في عام 2002 بموجب ترخيص منح لرجل الأعمال رامي مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد وأسس امبراطورية تجارية واسعة النطاق عملت في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري.

وبعد خلاف علني بين مخلوف والأسد في عام 2019، نقلت إدارة (إم.تي.إن) سورية إلى تكتل شركات يسيطر عليه القصر الرئاسي. وبعد الإطاحة بالأسد العام الماضي، نُقلت ملكية الشركة إلى صندوق الثروة السيادي السوري الذي أنشأته السلطات الجديدة. ودخلت زين إلى السوق بعد أشهر من توقيع شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي STC) مذكرة تفاهم مع سورية لاستثمار نحو 800 مليون دولار في مشروع شبكة الألياف الضوئية "سيلك لينك". وتؤكد هذه الصفقات جهودا أوسع تبذلها السلطات السورية الجديدة لجذب استثمارات خليجية إلى القطاعات الحيوية في البلاد بعد حرب وعزلة على مدى سنوات.

(رويترز، العربي الجديد)