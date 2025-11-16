زيلينسكي: أوكرانيا ستستورد الغاز عبر اليونان

- أعلنت أوكرانيا عن اتفاق مع اليونان لتوريد الغاز لتلبية احتياجاتها الشتوية، مع تخصيص نحو ملياري يورو لتعويض تأثير الهجمات الروسية على الإنتاج المحلي. - الولايات المتحدة واليونان تخططان لتوسيع خطوط أنابيب الغاز لربط الموانئ اليونانية بأوكرانيا ودول أخرى، لتحل شحنات الغاز الطبيعي الأميركي محل الغاز الروسي في المستقبل. - أوكرانيا تعمل على تأمين واردات الغاز من أوروبا والولايات المتحدة وأذربيجان، مع تخصيص أموال من الشركاء الأوروبيين والبنوك لضمان التمويل الكامل.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن كييف ستحصل على واردات غاز من اليونان للمساعدة في تغطية احتياجاتها الشتوية، متعهداً بتوفير نحو ملياري يورو لتعويض تأثير الهجمات الروسية على الإنتاج المحلي. وأوضح، في بيان على تطبيق تليغرام: "أعددنا بالفعل اتفاقاً مع اليونان بشأن توريد الغاز لأوكرانيا، الذي سيكون طريقاً آخر لإمدادات الغاز لضمان الحصول على الواردات لفصل الشتاء قدر الإمكان".

وأعلنت الولايات المتحدة واليونان الأسبوع الماضي اعتزامهما التوسع في مدّ خطوط أنابيب الغاز التي تربط الموانئ اليونانية بكل من بلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، لنقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال الواردة من الولايات المتحدة بعد إعادة تغييزها في منشآت باليونان. ووفقاً للإعلان، من المقرر أن تحل شحنات الغاز الطبيعي الأميركي عبر هذه الشبكة محل الغاز الروسي بالكامل في السنوات القادمة. وحتى الآن، يصل الغاز الطبيعي المسال، القادم بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، إلى الموانئ اليونانية مثل ألكسندروبوليس بكميات كبيرة، ثم يوزع إلى دول أخرى.

وتابع زيلينسكي، وفقاً لوكالة رويترز: "لدينا بالفعل اتفاقات قائمة لتمويل واردات الغاز، وسنغطي نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) اللازمة لواردات الغاز لتعويض الخسائر في الإنتاج الأوكراني الناجمة عن الهجمات الروسية". وجاء تصريح زيلينسكي قبل زيارته المتوقعة لليونان اليوم الأحد، التي سيسافر منها إلى فرنسا وإسبانيا. وكثفت روسيا هجماتها على محطات توليد الطاقة وأنظمة نقل الكهرباء ومنشآت إنتاج الغاز في العام الرابع من حربها على أوكرانيا، بينما صعّدت أوكرانيا من هجماتها على مصافي تصدير النفط الروسي وموانئه.

وقال زيلينسكي إن كييف خصصت أموالاً لواردات الغاز من الشركاء الأوروبيين والبنوك الأوروبية بموجب ضمانات من المفوضية الأوروبية، وكذلك من البنوك الأوكرانية، بينما تعمل أيضاً مع شركاء أميركيين لضمان التمويل الكامل. وأضاف أن أوكرانيا تعمل أيضاً على توسيع خيارات إمداداتها الشتوية من خلال شركاء بولنديين، وتتعاون مع أذربيجان، وتأمل إبرام عقود طويلة الأجل.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى توقف نحو 60% من إنتاج الغاز الأوكراني بسبب الضربات الروسية الأخيرة، كذلك أدت الهجمات على محطات طاقة إلى قطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وأكد زيلينسكي، الشهر الماضي، أن بلاده قد تستورد غازاً بقيمة تصل إلى ملياري دولار هذا الشتاء من أوروبا والولايات المتحدة وأذربيجان، بعد أن تضررت بنيتها التحتية للغاز بشدة بسبب الضربات الروسية. وذكر زيلينسكي في تصريحات الشهر الماضي: "نتوقع أنه في مثل هذا الموقف الصعب، يجب أن تستعد أوكرانيا للعثور على واردات غاز بقيمة ملياري دولار" (الدولار = 0.86 يورو).

واعتباراً من الأول من يناير 2025، انتهي اتفاق مرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المار بأوكرانيا، الذي كان ينقل حوالى 45 مليار متر مكعب من الغاز، كانت تُنقَل سنوياً عبر أوكرانيا من روسيا إلى أوروبا قبل توقف الإمدادات.

(رويترز، العربي الجديد)