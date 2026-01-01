زيت زيتون مستورد في أسواق الأردن قريباً

- شهد الأردن انخفاضًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون بنسبة 50% هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تراوح سعر صفيحة الزيت بين 140 و150 دينارًا مقارنة بالعام الماضي. - استجابةً للنقص، بدأت وزارة الزراعة في استيراد زيت الزيتون من تونس وإسبانيا، مع الالتزام بالمعايير الدولية، لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث ستتوفر الكميات المستوردة في الأسواق بعد السابع من الشهر الحالي. - يواجه القطاع الزراعي الأردني تحديات كبيرة، منها شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤثر على تنافسية المنتج المحلي ويزيد من الأعباء على المزارعين.

مع اقتراب موسم الزيتون من نهايته في الأردن هذا العام، تشير التقديرات إلى انخفاض الإنتاج بنسبة لا تقل عن 50%؛ مما أبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل سعر صفيحة الزيت (سعة 16 كغم) إلى ما بين 140 و150 ديناراً، فيما كانت تتراوح العام الماضي بين 80 و90 ديناراً (الدينار الأردني = 1.41 دولار).

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، لـ"العربي الجديد"، إن أولى كميات زيت الزيتون المستورد ستصل إلى الأردن خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لتغطية احتياجات السوق المحلي بسبب نقص الإنتاج؛ حيث جرى منح رخص استيراد لنحو أربعة آلاف طن.

وأضاف المجالي أن زيت الزيتون المستورد سيكون متاحاً في الأسواق المحلية والمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية بعد السابع من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الكميات في العبوة الواحدة تبلغ أربعة لترات، مما يتيح للمستهلك شراء الكميات التي يرغب بها وحسب استطاعته المالية.

وأوضح أن كميات الإنتاج المعتادة من زيت الزيتون في الأردن تصل إلى حوالي 24 ألف طن سنوياً، لكنها انخفضت بشكل حاد هذا العام؛ مما استدعى فتح باب الاستيراد من بعض البلدان، وضمن مواصفات جودة عالية لتغطية النقص. وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن هناك إمكانية للسماح باستيراد كميات إضافية حسب احتياجات السوق، وبناءً على إقبال المواطنين.

وسيجري توريد معظم الكميات للأردن من تونس وإسبانيا، حيث تصل أسعار الكيلو إلى حوالي 7.5 دولارات، وهي أسعار تقل عن أسعار الزيت المنتج محلياً. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن عمليات الاستيراد تجري حصراً من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون، التزاماً بالمعايير الدولية وضماناً لجودة المنتج.

كما وضعت الوزارة عدة اشتراطات لضبط عمليات الاستيراد، من أهمها تقديم تعهّد عدلي بقيمة 35 ألف دينار بعدم بيع الكميات المستوردة خارج الأسواق الأردنية، وضرورة الالتزام بعدم خلط الزيت المستورد أو إعادة تعبئته للتداول في السوق المحلية أو إعادة تصديره.

وقد توقفت معظم معاصر الزيتون في الأردن عن العمل مبكراً هذا العام، نظراً لعدم وفرة الزيتون، وانخفاض كميات الإنتاج بشكل غير مسبوق منذ سنوات طويلة؛ مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين الذين لم يتمكنوا من تغطية تكاليف الإنتاج.

ويواجه قطاع الزراعة الأردني عدة تحديات، منها الشح الشديد في المياه، مما أجبر الدولة على الاتجاه نحو المياه المعالجة لري بعض المحاصيل والري بالتنقيط الذي يغطي أكثر من 90% من المزارع، بالإضافة إلى تذبذب الأمطار، وكلف الإنتاج المرتفعة بسبب زيادة أسعار الطاقة والعمالة والأسمدة ما يقلل من تنافسية المنتج الأردني.

كما عانى القطاع الزراعي الأردني من الأزمات السياسية في الدول المجاورة، سورية والعراق، في أوقات سابقة، ما أثر في طرق التصدير البرية، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين والمصدرين.