زيادة رواتب المتقاعدين بتركيا بانتظار إقرار البرلمان

- قامت تركيا بتعديل نظام المعاشات التقاعدية، حيث رفعت نسبة زيادة الرواتب للمتقاعدين الذين تقل أجورهم عن 20 ألف ليرة تركية، مع مراعاة معدل التضخم، لتصل الزيادة إلى 18.6% لبعض المتقاعدين بحلول عام 2026. - تشمل التعديلات نحو خمسة ملايين متقاعد، مع تحديد الحد الأدنى للمعاش بـ 20 ألف ليرة تركية وزيادة سنوية بنسبة 12.19%، بانتظار إقرار البرلمان ونشرها رسمياً. - يشترط دفع التأمينات الاجتماعية للحصول على الراتب التقاعدي، مع فرض غرامات على أرباب العمل الممتنعين عن الدفع، لضمان عدم تقاضي أي متقاعد راتباً أقل من 20 ألف ليرة.

غيّرت تركيا، مطلع العام الجاري، طريقة احتساب المعاش الأساسي للمتقاعدين، ورفعت نسبة زيادة الرواتب للذين لا تصل أجورهم، بعد الزيادة السنوية، إلى 20 ألف ليرة تركية، مع الأخذ في الاعتبار آخر معدل للتضخم. وينتظر المتقاعدون إقرار الجمعية العامة للبرلمان التركي هذه الآلية الجديدة، ونشرها في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويكشف رئيس مجموعة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عبد الله غولر، أنه جرى رفع معاشات المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص، المعروف تقنياً "ـ 4/a" أي نظام "SSK"، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة ضمن نظام "4/b" أي" Bağ-Kur، بنسبة 12.19% في إطار فرق التضخم، فيما حُددت نسبة الزيادة لبعض المتقاعدين من الموظفين العموميين بـ18.60%. وبموجب هذا التنظيم، لا يقل الراتب التقاعدي عن 20 ألف ليرة تركية، وتُطبق النسبة الجديدة على المعاش الأساسي طوال عام 2026.

وأضاف غولر، في تصريحات صحافية، أن حزب "العدالة والتنمية" تقدّم بمقترح تنظيم قانوني جديد يتعلق بالحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، متوقعاً نشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره في الجمعية العامة ومصادقة الرئيس أردوغان عليه. ويشمل التنظيم الجديد المتقاعدين من أنظمة SSK وBağ-Kur الذين لم تصل معاشاتهم إلى مستوى 20 ألف ليرة بعد الزيادة، لضمان عدم بقاء أي معاش تقاعدي دون هذا الحد خلال عام 2026.

وجاءت نسبة الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين عند 12.19%، اعتباراً من بداية العام، بعد إعلان بيانات التضخم لشهر ديسمبر التي بلغت 30.89%. إلا أن النسبة ترتفع، وفق التنظيم القانوني المقترح، إلى 18.6% في الحالات التي يكون فيها الراتب التقاعدي الأساسي منخفضاً، بما يرفعه إلى مستوى 20 ألف ليرة تركية. وتشمل هذه الإجراءات نحو خمسة ملايين متقاعد.

ويقول صاحب متجر، عثمان أتالاي، الذي كان راتبه التقاعدي يبلغ 16 ألف ليرة، ويدفع تأميناً سنوياً بقيمة 1800 ليرة: "كان التأمين 500 ليرة، ثم مع الرفع المتتالي وصل العام الماضي إلى 1800 ليرة". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن راتبه سيصل إلى 20 ألف ليرة بعد الزيادة الاستثنائية البالغة 18.6%، ولن تُطبق عليه الزيادة السنوية البالغة 12.19%. وفي ما يخص المتقاعدين من القطاع الحكومي، قال العامل السابق في وزارة التربية محمد ترك خان، لـ"العربي الجديد"، إن راتبه التقاعدي زاد هذا العام وفق النسبة الرسمية البالغة 12.19% ليصل إلى نحو 40 ألف ليرة تركية، مؤكداً أن رواتب متقاعدي القطاع الحكومي حكماً أعلى بكثير من 18 ألف ليرة، ولذلك لا تشملهم نسبة الرفع الاستثنائية.

وأوضح ترك خان أن سن التقاعد تبلغ 60 عاماً للرجال، أو وفق عدد سنوات الخدمة، التي كانت سابقاً 25 سنة للرجال و20 سنة للنساء، ثم ارتفعت إلى 30 سنة للرجال و25 سنة للنساء. وتبلغ سن تقاعد النساء حالياً 58 عاماً، مقابل 60 عاماً للرجال. أما من يخدم 25 عاماً في الجيش، فيمكنه التقاعد عند سن 45 عاماً للرجال و41 عاماً للنساء. وكشف أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، أسوة بالدول الأوروبية، لا يزال مطروحاً أمام البرلمان التركي.

من جهته، قال الخبير التركي سعاد غون إنّ أدنى راتب تقاعدي في تركيا، بعد اعتماد النظام الجديد، لن يقل عن 20 ألف ليرة تركية، مشيراً إلى وجود رواتب تقاعدية تتجاوز 40 ألف ليرة، تبعاً لطبيعة العمل السابق للمتقاعد. وأوضح غون، وهو باحث في مركز الفكر للدراسات بإسطنبول، أن دفع التأمينات الاجتماعية خلال فترة العمل يُعد شرطاً أساسياً للحصول على الراتب التقاعدي، سواء من قبل رب العمل في الشركات الخاصة، أو من العامل نفسه في حال كان يمارس عملاً حرّاً، سواء زراعياً أو تجارياً أو حتى نشاطاً صغيراً.

وفي ما يتعلّق برواتب تقاعد العاملين السابقين في القطاع الحكومي، أضاف غون لـ"العربي الجديد" أن الراتب التقاعدي يعادل 55% من آخر أجر كان يتقاضاه الموظف، وتُضاف إليه نسبة الزيادة السنوية. فلو كان راتب الموظف 100 ألف ليرة، يحصل على تقاعد بقيمة 55 ألف ليرة، تضاف إليها الزيادة السنوية المحددة لعام 2026 بنحو 12.19%، وهي عادة ما توازي نسبة التضخم السنوي. وحول امتناع بعض أرباب العمل عن دفع التأمينات الاجتماعية، أكد غون أن القانون يفرض غرامات مالية في حال عدم تسجيل العمال أو الامتناع عن دفع التأمين، وقد تتطور العقوبة في حال التكرار إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتحرص تركيا على ألا يتقاضى أي متقاعد راتباً يقل عن 20 ألف ليرة تركية (نحو 465 دولاراً)، وكانت قد رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مطلع العام الجاري بنسبة 27%، ليصل إلى 28 ألفاً و75 ليرة تركية. كذلك رفعت رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 11% في إطار زيادة الاتفاقية الجماعية، ليتجاوز متوسط الأجور 64 ألف ليرة، إذ يبلغ الحد الأدنى لراتب الموظف الحكومي 64.4 ألف ليرة، وراتب المعلم 81.2 ألف ليرة، والشرطي 81.6 ألف ليرة، فيما يصل راتب المهندس إلى 96.2 ألف ليرة، والأستاذ الجامعي إلى 135 ألف ليرة، والطبيب المختص إلى 150 ألف ليرة.

(الدولار = 43.1368 ليرة تركية)