زيادة رواتب العسكريين في ليبيا 150%: تساؤلات حول التمويل

- وافق مجلس النواب الليبي على زيادة رواتب الجيش بنسبة 150%، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة وسط تحديات اقتصادية مثل التضخم وانخفاض الإيرادات. - أشار المحللون إلى أن الزيادات تثير تساؤلات حول مصادر التمويل وقد تؤدي إلى فوارق غير عادلة بين القطاعات، في ظل غياب خطة استدامة وشفافية في الموازنات. - تعاني ليبيا من أزمة في إدارة المالية العامة، مع عجز ميزان المدفوعات وغياب موازنة موحدة، مما يزيد الضغوط على مصرف ليبيا المركزي.

صوّت مجلس النواب الليبي في بنغازي خلال جلسته الأخيرة بالموافقة على مشروع قانون لتعديل جدول مرتبات منتسبي الجيش، بزيادة بلغت نحو 150%، في الوقت الذي أثار فيه إقرار الزيادات تساؤلات حول تمويلها. وتشير التقديرات إلى أن الزيادات الأخيرة في رواتب العسكريين تقدر بنحو 4 مليارات دينار (نحو 889 مليون دولار)، ما يضاعف حجم الالتزامات المالية للقطاع العسكري على الدولة وفقاً لخمسة مصادر من مجلس النواب الليبي تحدثت لـ "العربي الجديد".

من جانبه، قال المحلل المالي صبري ضوء لـ "العربي الجديد"، إن الزيادات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مصدر التغطية المالية، خاصة بعد أن رفع مجلس النواب رواتب المتقاعدين وتعديل الفروقات بقيمة 6 مليارات دينار لم يتم تفعيلها، كما تم رفع رواتب الهيئات القضائية. وأوضح ضوء أن سقف الرواتب وصل إلى 61.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تساؤلات حول الجهة التي ستتولى تمويل هذه الالتزامات المالية الضخمة.

ويرى المحلل الاقتصادي بشير مصلح أن هذه الزيادة الكبيرة في رواتب العسكريين تأتي في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات اقتصادية حادة، بما في ذلك التضخم المرتفع وانخفاض الإيرادات العامة. وأشار خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن الضخ الكبير للرواتب قد يؤدي إلى "فوارق غير عادلة" بين القطاعات المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود خطة واضحة لضمان استدامة هذه النفقات. كما أشار إلى أن غياب الشفافية في بيانات الرواتب والموازنات يضعف قدرة الدولة على محاسبة الجهات المسؤولة ويزيد من مخاطر الفساد المالي.

وأقر مجلس النواب في جلسة بمقره في مدينة بنغازي أول من أمس الاثنين، زيادة مرتبات الجيش المنقسم بما يشمل الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية. ولا تتوفر أرقام رسمية وموحدة لعدد العاملين في الجيش الليبي بسبب الانقسام العسكري المستمر في البلاد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق يراوح قوامها بين 30 و45 ألف مقاتل. ويبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية غرب البلاد حوالي 205 آلاف.

وبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2025 نحو 1000 دينار (حوالي 222 دولار)، وهو ما ينعكس قاعدةً أدنى على كل القطاعات بما فيها العسكرية. وأظهرت إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2025 ترتيب الدول العربية في مجالي الإنفاق العسكري وعدد القوات المسلحة. ووفقاً للبيانات المنشورة، تحتل ليبيا المرتبة التاسعة عربياً والستين عالمياً من حيث حجم الإنفاق العسكري بميزانية تقدّر بـ3.06 مليارات دولار، إلا أن جيشها جاء في المرتبة 76 عالمياً، ما يسلّط الضوء على التفاوت بين حجم الإنفاق وفاعلية القوات أو جاهزيتها التقنية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بلغت المصروفات حتى نوفمبر الماضي، نحو 3.88 مليارات دينار، منها 3.6 مليارات دينار للرواتب فقط، ما يعكس حجم الإنفاق الكبير على التعويضات الشخصية مقارنة بالموازنة التشغيلية الأخرى. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو/ حزيران 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان وتشكل الرواتب نحو 56% من حجم الإنفاق العام خلال عام 2025 .

ودخلت ليبيا نهاية العام 2025 من دون إقرار موازنة موحّدة للدولة، في ظل استمرار الخلاف بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وهو ما يعكس أزمة هيكلية في إدارة المالية العامة. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن غياب موازنة عامة، يفتح الباب أمام صيغ إنفاق غير خاضعة للرقابة، ويزيد من الضغوط على مصرف ليبيا المركزي، الذي يجد نفسه مضطراً إلى إدارة التمويل في بيئة من عدم اليقين والانقسام المؤسسي. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عجز ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر نوفمبر حوالي 7.8 مليارات دولار، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في ظل عدم التوصل إلى توافق بشأن إدارة الإنفاق العام، وتأمين الإيرادات الكافية لتغطية الالتزامات المالية، بما فيها الرواتب والمعاشات.

(الدولار= 5.4 دنانير ليبية)