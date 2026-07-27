- تركيا تعزز التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول الجوار، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10.7% في النصف الأول من العام، مع استمرار الاعتماد على الدولار في السلع الاستراتيجية. - رغم زيادة التبادل التجاري بالليرة، يعاني الميزان التجاري من العجز بسبب ارتفاع الواردات، لكن هناك أمل في تقليص العجز بزيادة الصادرات وتراجع أسعار الطاقة. - تعتمد تركيا على "الدبلوماسية التجارية" لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، مع التركيز على دعم الصادرات لتحقيق مكاسب مستدامة رغم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

بدأت تركيا التوجه نحو التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول الجوار وبعض شركائها التجاريين، وهذا التوجه بدأ يعطي نتائج ملموسة. ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفع حجم هذا التبادل بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتدخل الليرة كعملة تبادل رئيسية على السلع والمنتجات الصناعية التحويلية، الغذائية منها والنسيجية.

في المقابل، لا يزال الدولار هو عملة التبادل المعتمدة للسلع الاستراتيجية الكبرى كالنفط والغاز، وهو ما يُرهق الميزان التجاري التركي بطبيعة الحال، بعدما تجاوزت الفاتورة السنوية لهاتَين السلعتَين 70 مليار دولار. وسجلت التجارة الخارجية بالعملة المحلية أرقاماً وصفتها وزارة التجارة التركية بالقياسية، إذ ارتفعت من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران لتبلغ 773 مليار ليرة، وذلك وفق البيانات الإحصائية للنصف الأول من العام الجاري الصادرة عن وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الإحصاء التركية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الدول التي تتعامل معها تركيا بالليرة التركية في التبادل التجاري؟ كيف يساهم التبادل التجاري بالعملات المحلية في تقليل تقلبات سعر صرف الليرة التركية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتوزعت أرقام التجارة الخارجية بالليرة التركية بين صادرات ارتفعت من 162 إلى 181 مليار ليرة (بزيادة 12.1%)، وواردات ارتفعت من 535 إلى 591 مليار ليرة (بزيادة 10.3%)، ليسجل شهر يونيو/حزيران الماضي رقماً قياسياً في الصادرات بلغ 25 مليار دولار بنمو 21.9%، بعد تذبذب شهد تراجعاً في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، تلته قفزة كبيرة في إبريل/نيسان بنسبة 57.3%.

ورغم هذا الارتفاع في التبادل، لا يزال الميزان التجاري يعاني من العجز بالعملة المحلية كما بالعملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، إذ سجل عجزاً خلال النصف الأول من العام الجاري رغم ارتفاع الصادرات إلى 136.06 مليار دولار بزيادة 3.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع الواردات إلى 189.15 مليار دولار بزيادة نحو 4.6% عن النصف الأول من العام الماضي، ليبلغ العجز التجاري نحو 53.09 مليار دولار. وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات نحو 71.9% خلال النصف الأول، مقارنة بـ75% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

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لكن الأمل، بحسب مختصين، معقود على استمرار زيادة التبادل التجاري بالليرة التركية التي بلغت نحو 773 مليار ليرة بنمو قدره 10.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025 الذي سجل نحو 698.068 مليار ليرة، وهو ما قد يخفف الضغط والتراجع عن العملة التركية التي تعاني من خلل وزيادة في المعروض بالسوق المحلية، ما أدى إلى تراجعها إلى نحو 47.5 ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين، بعدما كانت قد دخلت العام الجاري بسعر 43 ليرة للدولار. ويعوّل أيضاً على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات في النصف الثاني من العام، وتراجع أسعار الطاقة عقب توقف القصف وملامح الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

بدوره، يرى المحلل التركي باكير أتاجان أن بلاده تسعى منذ سنوات إلى التبادل التجاري مع بعض شركائها بالعملات المحلية، كاشفاً أن تركيا وقّعت منذ أعوام مع عدد من الدول اتفاقيات لتبادل العملات "سواب"، وأبدت استعدادها لاستخدام العملات المحلية في تجارتها مع دول كالصين وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تكريس التعامل بالعملات المحلية مع بعض دول الجوار كالعراق ودول عربية وإقليمية أخرى.

وحول تداعيات هذا التوجه على الاقتصاد التركي والتبادل التجاري وسعر الليرة، أوضح أتاجان في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التبادل بالعملات المحلية يقلل الضغط على الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي، الذي بلغ أعلى مستوياته مطلع هذا العام عند نحو 200 مليار دولار، قبل أن يتراجع إلى نحو 160 مليار دولار (ذهباً وعملات) في الشهر الجاري.

كما أن التبادل والتسوية بالليرة يقللان من تقلبات سعر الصرف، ويُبعدان التجار عن مخاطر تغيّر أسعار الليرة بعد إبرام عقود التصدير. والأهم، بحسب المحلل التركي، أن زيادة التبادل بالليرة، خصوصاً مع دول كبرى كروسيا والصين، من شأنها أن تعزّز الثقة بالليرة كمستودع للقيمة وعملة قليلة المخاطر، باعتبار أن الثقة من أهم عوامل استقرار سعر الصرف وتحسّنه.

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وفيما يتعلق بأبرز شركاء تركيا في التبادل بالعملات المحلية، قال مدير مركز الفكر للدراسات في إسطنبول، باكير أتاجان، إن العراق يُعد من أهم وأكبر مستقبلي الصادرات التركية بالليرة، فيما تحتل روسيا مركزاً متقدما في التبادل التجاري ببعض المنتجات مع تركيا بالليرة والروبل، إلى جانب دول أخرى كالإمارات ومصر ودول آسيا الوسطى كأذربيجان، "فالمهم أن يكون هناك اتفاق مع تلك الدول للتبادل بالعملات المحلية".

وأعلنت تركيا عن اعتماد ما يمكن تسميته بـ"الدبلوماسية التجارية"، بعد أن أصدر المصرف المركزي مؤخراً بيانات ميزان المدفوعات التي تركز على تنويع وزيادة الصادرات على حساب الواردات، في وقت لا يزال فيه الميزان التجاري يسجل عجزاً مستمراً، بلغ في النصف الأول من هذا العام نحو 53 مليار دولار، بعد أن سجل العام الماضي عجزاً بنسبة 11.9% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 92.009 مليار دولار، رغم بلوغ الصادرات في العام الماضي 273.3 مليار دولار.

وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، في بيان مكتوب عقب إعلان المصرف المركزي البيانات ولقائه بمحافظ المصرف فاتح كارهان، إنه من المتوقع أن يبقى عجز الحساب الجاري كنسبة من الدخل القومي دون متوسطه التاريخي، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في الأشهر السبعة الماضية خلال مايو/أيار، مسجلاً 1.5 مليار دولار.

حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية (يناير-يونيو) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

غير أنّ ارتفاع أسعار الطاقة أثّر في زيادة هذا العجز، بحسب الوزير، إذ تسبب في ارتفاع صافي عجز الطاقة بنسبة 53.3% ليصل إلى 4.5 مليارات دولار في مايو، وهو ما كان له أثر فعّال في زيادة عجز الحساب الجاري، رغم ارتفاع صادرات الخدمات إلى 122.2 مليار دولار في مايو/أيار بزيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي.

ورأى وزير التجارة أنّ حل معالجة العجز يكمن في زيادة الصادرات ودعمها، قائلاً: "نحن في الوزارة نواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز الصادرات من خلال دعم الصادرات، والدبلوماسية التجارية، وتنويع الأسواق والمنتجات. وسيظل تحقيق مكاسب مستدامة في صادرات السلع والخدمات، وضمان مساهمة الميزان التجاري الخارجي على نحوٍ مستدام في ميزان الحساب الجاري، أولويتنا القصوى".