زيادات مفاجئة في أسعار الوقود بالجزائر بداية 2026

- أقرت الحكومة الجزائرية زيادات مفاجئة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 47 ديناراً، والمازوت إلى 31 ديناراً، وغاز السيارات إلى 12 ديناراً، مع رفع هوامش ربح محطات الوقود إلى 3.5 دنانير. - تأتي هذه الزيادات ضمن قانون الموازنة لعام 2026، الذي فرض رسماً إضافياً على الوقود، مما أثار انتقادات من منظمة الدفاع عن المستهلك لتجاوز الزيادات المتوقعة. - تسعى الجزائر لتصدير الوقود بعد تحقيق فائض في الإنتاج المحلي، مع خطط لإنشاء مصافٍ جديدة، أبرزها مصفاة حاسي مسعود بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين طن سنوياً.

أقرت الحكومة الجزائرية، منذ منتصف ليل أمس الأربعاء، زيادات طفيفة ومفاجئة في أسعار الوقود من دون إعلان مسبق، بالتوازي مع قرار برفع هوامش ربح محطات الوقود، وذلك وفقًا لما ورد في قانون الموازنة الجديد. وأعادت سلطة ضبط المحروقات، ضبط الأسعار بزيادات طفيفة، حيث بات سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص، 47 ديناراً مقابل 45.6 ديناراً السعر السابق (1 دولار يعادل 140 ديناراً) بزيادة قدرت بـ3.2 في المائة. وارتفع سعر المازوت إلى 31 ديناراً بعدما كان 29.1 ديناراً، بزيادة قدرت بسبعة في المائة، وارتفع غاز السيارات إلى 12 ديناراً بعدما كان في حدود تسعة دنانير، وزيادة بلغت 33%.

وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليل أمس، مع دخول العام الجديد 2026. وجاءت هذه الزيادات في أعقاب ما تضمنه قانون الموازنة لعام 2026، الذي نص على فرض رسم إضافي بأقل من 1% على أسعار الوقود. غير أن منظمة الدفاع عن المستهلك اعتبرت أن الزيادات الجديدة، المقدرة بثلاثة دنانير، تجاوزت قيمة هذا الرسم، الذي يفترض ألّا يتعدى دينارًا واحدًا.

كذلك تضمن القرار الجديد رفع هامش ربح محطات الوقود إلى حدود 3.5 دنانير. وأعلن اتحاد محطات الوقود ارتياحه لقرار زيادة هوامش الربح، معتبرًا أن سعر الوقود في الجزائر مطعّم ومسقّف. وجاء في بيان للاتحاد أن الحصول على الزيادة في هامش ربح محطات الخدمات والوقود إنجاز تحقق بعدالة المطالب، والعمل الدؤوب، والدفاع المستمر عن حقوق المهنيين بروح وطنية مسؤولة، تضع مصلحة القطاع واستقراره في صلب الأولويات.

وتغطي الجزائر حاجياتها المحلية من الوقود بعد تطوير الإنتاج المحلي للبنزين ومشتقاته ضمن خطة بدأ تنفيذها منذ عام 2021، ما سمح لها بالتحول من استيراد البنزين إلى تصديره، عقب قرارها إنتاج نوع واحد من الوقود (بنزين من دون رصاص)، ووقف توريد مدخلات إنتاج باقي الأنواع. وتنتج الجزائر أكثر من أربعة ملايين طن من البنزين سنويًا، مقابل استهلاك يبلغ نحو 3.5 ملايين طن، ما يوفر فائضًا يسمح بالتصدير إلى الأسواق الدولية، كذلك تنتج أكثر من عشرة ملايين طن من الديزل، بما يكفي لتلبية الطلب المحلي.

وتفكر الجزائر في بدء تصدير كميات من الوقود إلى دول الجوار، خصوصًا بعد قرارها رفع نسبة التكرير وتحويل الإنتاج الأولي من المحروقات إلى وقود بنسبة 50% على المدى المتوسط، عبر إنجاز مشاريع مصافٍ جديدة بكلفة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار. ويعد مشروع مصفاة حاسي مسعود، جنوبي الجزائر، أبرز هذه المشاريع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ خمسة ملايين طن، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2027.