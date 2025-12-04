- شهدت أسواق العملات المشفرة تقلبات حادة بعد انهيار شركة أميركان بيتكوين كورب، التي شارك في تأسيسها إريك ترامب، مما يعكس أزمة عميقة في مشروعات ترامب المشفرة. - تراجعت "علاوة ترامب المشفرة" وتحولت إلى عبء، حيث فقدت مشروعات ترامب أكثر من مليار دولار منذ أكتوبر، مما يعكس تقلبات السوق وثقة المستثمرين. - تواجه شركات ترامب المشفرة تحديات قانونية وتحقيقات، بينما ارتفعت بيتكوين بنسبة 6%، مما يشير إلى فصل المستثمرين بين السوق العام والمشاريع المرتبطة بعائلة ترامب.

شهدت أسواق العملات المشفرة في الولايات المتحدة تقلبات حادة، أول أمس الثلاثاء، بعدما تعرضت شركة أميركان بيتكوين كورب (التي شارك في تأسيسها إريك ترامب) لانهيار مفاجئ في قيمتها السوقية خلال دقائق، في واحدة من أسرع موجات الهبوط التي شهدها القطاع المشفر خلال 2025. فبعد دقيقة واحدة فقط من بدء التداول في وول ستريت عند الساعة 9:31 صباحا، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 33%، قبل أن تتسع الخسائر إلى 42% بعد خمس دقائق، ولتصل بحلول الساعة 9:56 إلى أكثر من 50%، في انهيار جعل الشركة رمزا لهبوط مشاريع العائلة الرئاسية في عالم العملات المشفرة.

وتحول هذا التراجع السريع إلى مؤشر على عمق الأزمة التي تضرب مشروعات ترامب المشفرة، إذ انخفضت قيم الأصول المرتبطة بالعائلة بصورة أشد من تراجع السوق الأوسع، رغم أن عملة "بيتكوين" نفسها تراجعت نحو 25% خلال الشهرين الماضيين فقط. غير أن مشروعات ترامب، سواء الرموز الرقمية أو شركات التعدين، فقدت نسبا أكبر بكثير من قيمتها القياسية المسجلة في وقت سابق من العام. وتراجع رمز WLFI التابع لمنصة "وورلد ليبرتي فايننشال" (التي أسسها دونالد ترامب ونجلاه) بنسبة 51% مقارنة بذروته في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو انخفاض يفوق خسائر بيتكوين والمؤشر العام للأصول الرقمية الصغيرة.

كما هوت قيمة شركة Alt5 Sigma، التي يروج لها أبناء ترامب، بنحو 75% نتيجة مشكلات قانونية تواجهها إحدى شركاتها التابعة. وتجاوزت الخسائر الرموز المرتبطة بصورة غير رسمية بالرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا، حيث فقدت عملة ترامب نحو 90% من قيمتها، في حين هبطت العملة التي تحمل اسم ميلانيا بنسبة بلغت 99% منذ أعلى مستوى لها في يناير/كانون الثاني الماضي. أما أسهم أميركان بيتكوين (التي قفزت في أشهر سابقة بعد اندماجها مع شركة غريفون ديجيتال) فقد تراجعت الآن 75% عقب هبوط أول أمس الحاد.

علاوة ترامب

وتشير هذه التطورات إلى ضغوط واسعة على الثروة الرقمية التي راكمها أفراد أسرة ترامب خلال النصف الأول من العام، حيث فقدت المشروعات المشفرة المرتبطة بهم أكثر من مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول، ما يمثل انعكاسا لتقلبات السوق وثقة المستثمرين في المشاريع التي تعتمد على شعبية سياسية، بحسب "بلومبيرغ". وتزامنت هذه الخسائر مع تراجع تأثير ما كان يعرف بـ"علاوة ترامب المشفرة"، وهي الزيادة التي كانت تحصل عليها بعض الأصول المشفرة إثر إقبال المستثمرين الذين يربطون صعود العملات المشفرة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض. إلا أن هذه العلاوة تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى عبء، وفق محللين، بعد الهبوط القاسي الذي تعرضت له رموز وشركات مرتبطة مباشرة بالعائلة.

وقالت هيلاري ألين، أستاذة القانون في الجامعة الأميركية، إن رئاسة ترامب كانت سيفا ذا حدين لشرعية سوق العملات المشفرة، مشيرة إلى أن المشاريع التي أطلقها الرئيس وأبناؤه هبطت بسرعة تفوق تراجع السوق نفسها، وفق "بلومبيرغ". ولم تصدر ردود رسمية من الشركات المعنية، بما فيها منصة "وورلد ليبرتي فايننشال" أو الجهة التي تدير العملة المسماة على ترامب، رغم طلبات التعليق.

هزة داخلية

ورغم أن الرئيس الأميركي خفف في الأسابيع الأخيرة من ظهوره في الفعاليات الترويجية للعملات المشفرة، فإن إريك ترامب لجأ أمس إلى منصة إكس للدفاع عن أداء شركته، مؤكدا أن الهبوط مرتبط بانتهاء فترة حظر البيع على الأسهم، وليس بضعف في الشركة. وأضاف: "نتمتع بأساسيات قوية للغاية، وأنا ملتزم بقيادة هذه الصناعة". لكن التحديات التي تواجه شركات ترامب المشفرة لا تتعلق بتحركات السوق وحدها، فقد كشفت تقارير عن بدء تحقيق أميركي حول معدات التعدين الصينية المستخدمة في منشآت أميركان بيتكوين، بدعوى احتمال تسببها في مخاطر تتعلق بالأمن القومي. كما تواجه شركة Alt5 Sigma هزة داخلية بعد انسحاب عدد من كبار مسؤوليها، بالتزامن مع تحقيق جنائي في رواندا يتعلق بإحدى شركاتها التابعة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسببت هذه التطورات في خسائر قاسية لدى المستثمرين الأفراد الذين اشتروا عند الذرى السابقة. وقال كيفن هو، وهو طالب من فانكوفر يبلغ 22 عاما، إنه خسر ما يصل إلى 40% من قيمة محفظته خلال أسابيع، مضيفا: "اعتقدت أن وجود رئيس مؤيد للعملات المشفرة سيمنح السوق دعما قويا، لكن ما حدث كان العكس". ورغم صدمة انهيار أمس، فقد شهدت بيتكوين نفسها ارتفاعا بنحو 6% بالتزامن مع انهيار أسهم أميركان بيتكوين، في إشارة إلى أن السوق لم تتفاعل جماعيا مع أزمة مشروعات ترامب، ما يعكس أن المستثمرين باتوا يفصلون بين المسار العام للسوق وبين المشاريع المرتبطة بعائلة الرئيس.