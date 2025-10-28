زلزال في آخر الموانئ الحكومية الإسرائيلية: تقسيم ميناء أسدود

- تدرس هيئة الشركات الإسرائيلية خطة لتقسيم ميناء أسدود إلى مجموعات أرصفة تُشغّل بامتيازات منفصلة، بهدف تقليص حجمه الحكومي وبيعه بالكامل، رغم المعارضة السياسية المتوقعة. - بدأت عملية إصلاح الموانئ البحرية الإسرائيلية عام 2005، وتم بيع ميناء حيفا لشركة Adani Group الهندية وشركة Gadot الإسرائيلية، لكن ميناء أسدود يواجه معارضة قوية من لجنة العمال والهستدروت. - يُعتبر ميناء أسدود رصيدًا استراتيجيًا، وتدرس هيئة الشركات تقسيمه بحيث يبقى الجزء الجنوبي حكوميًا، مع خصخصة الجزء الشمالي لتعزيز المنافسة.

بعد فشل محاولات خصخصة ميناء أسدود بسبب معارضة وزارة النقل، تدرس هيئة الشركات الإسرائيلية خطة بديلة، عبر تقسيم الميناء إلى مجموعات من الأرصفة التي ستُشغّل بموجب امتيازات منفصلة. وتُروّج هيئة الشركات لتقسيم ميناء أسدود وطرح مناقصات لتشغيل مجموعات من الأرصفة. وفي حال تنفيذ هذه المبادرة، سيتقلص حجم الميناء الحكومي، وربما يُباع بالكامل. ومن المرجح أن تواجه هذه المبادرة صراعًا سياسيًا من جانب الميناء ووزيرة النقل ميري ريغيف، على الرغم من أن وزارة النقل ردّت بشكل مفاجئ بأنها ستدرس المبادرة.

وهذا ليس أقل من زلزال يضرب آخر الموانئ الحكومية في إسرائيل، وفق صحيفة غلوبس، إذ إن هيئة الشركات الحكومية، برئاسة روي كحلون، تُجري مراجعة مهنية لتقسيم الميناء. ويتولى نائبه، معن هاريل، مسؤولية المراجعة. وبحسب التفاصيل التي وصلت غلوبس، يبدو أن مراجعة اقتصادية وتنافسية وتشغيلية جارية لتقسيم الميناء إلى عدد من الأرصفة تُدار بموجب امتيازات منفصلة، ​​كبديل عن خصخصة موحدة لعمليات الميناء بأكملها أو استمرار العمليات في وضعها الحالي.

حتى الآن، شجعت هيئة الشركات ووزارة المالية خصخصة الميناء رغم معارضة وزيرة النقل ميري ريغيف. وطُرحت هذه المسألة في مسودة قانون الترتيبات لميزانية 2024، إلا أنها سرعان ما أُسقطت بسبب المعارضة السياسية.

وانطلقت عملية إصلاح الموانئ البحرية الإسرائيلية عام 2005، وفي إطارها تقررت خصخصة ميناءي حيفا وأسدود القديمين، وإنشاء ميناءين بحريين تديرهما شركات خاصة بالقرب من كل منهما. وهكذا، على مر السنين، أُنشئ الميناء الجنوبي بالقرب من ميناء أسدود، وتديره شركة TIL السويسرية وشركة SIPG الصينية. وبِيعَ ميناء حيفا قبل نحو عامين لشركة Adani Group الهندية وشركة Gadot الإسرائيلية.

قضية ميناء أسدود

تُدار الموانئ في إسرائيل بنظام "المالك"، أي أن الحكومة تملك البنية التحتية للموانئ وتطرح مناقصات تنافسية لمنح امتياز تشغيل لمدة 25 عامًا، ويتحمل أصحاب الامتياز تكاليفه. نفّذ كحلون بنفسه خصخصة ميناء حيفا عندما كان نائبًا لمدير هيئة الشركات، وأثارت خصخصة الميناء صدمةً في القطاع عندما أبدى الهنود استعدادهم لدفع 3.9 مليارات شيكل، أي أكثر بمليار شيكل من ثاني أعلى عرض، وأعلى بكثير من توقعات السوق.

منذ ذلك الحين، تسعى هيئة الشركات إلى تحقيق نجاح مماثل في ميناء أسدود، إلا أن لجنة العمال هناك تُعتبر قوية بشكل خاص لدى ناخبي الليكود، وخاصة في أسدود، حيث كانت ريغيف ضعيفة سياسيًا في الانتخابات التمهيدية الأخيرة لليكود. من ناحية أخرى، حاول مجلس إدارة الميناء، برئاسة شاؤول شنايدر، الترويج لإصدار أسهم أقلية في الميناء كبديل للخصخصة. إلا أن الهستدروت (الاتحاد العمالي) طالبت بـ"حصانة" من الخصخصة لعقد من الزمن، وهو مطلب لا يستطيع مجلس إدارة الميناء، ولا حتى الوزراء المعينون، ضمانه. في رسالة أرسلها شنايدر إلى الهستدروت في يوليو الماضي، حذّر من أن معارضة الهستدروت قد تؤدي على المدى الطويل إلى الخصخصة التي يخشاها العمال.

وعلى أية حال، فمن الممكن أن ينضج العمل المهني الذي يتم الآن تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى بعد الانتخابات العادية العام المقبل، وفق غلوبس.

وأشار ميناء أسدود في السنوات الأخيرة إلى أن الحرب أثبتت أنه يشكل رصيدًا استراتيجيًا للميزانية، نظرًا ببوجود النشط للبحرية بالقرب من الميناء وداخله، وبالتالي يجب أن يظل ميناء حكوميًا. ويتضمن العمل الذي تدرسه هيئة الشركات تقسيم الميناء، بحيث يبقى الجزء الجنوبي منه ملكًا للحكومة لفترة زمنية معينة، بينما يُخصخص الجزء الشمالي. ومن المتوقع أن تؤدي الخصخصة المشتركة للميناء إلى إيرادات تبلغ حوالي 3 مليارات شيكل، وفقًا لتقديرات الحكومة.

تُشكّل المنافسة الشديدة في حيفا، مقارنةً بالركود في الجنوب، ضغطًا على الحكومة، لأن معظم البضائع المستوردة إلى إسرائيل مُوجّهة إلى المناطق الوسطى والجنوبية، حيث لا تزال المنافسة ضعيفة. لذلك، فإن إضافة ميناء آخر في المنطقة التي يقع فيها الرصيفان 24 و25 حاليًا قد يُسهم في زيادة المنافسة.

أهمية ميناء أسدود

تبلغ مساحة ميناء أسدود حوالي 1600 دونم، بينما تبلغ مساحة الميناء السويسري المجاور له حوالي 750 دونمًا فقط، وتعتقد الهيئة أن هناك مساحة شاسعة قابلة للتقسيم. سيتطلب ذلك استثمارات لبناء أحواض عميقة. ومع ذلك، تحتاج الموانئ أيضًا إلى مساحات تشغيلية ولوجستية، وليس فقط أحواضًا بحرية. تتضمن الخطة قيد الإعداد منطقة خلفية مشتركة لكلا الميناءين، وستكون إدارتا الميناء في مبنى واحد.

وفي إطار العمل، يجري إجراء توصيف للرصيف، بما في ذلك أنواع البضائع الرئيسية، والقدرة، والقيود المختلفة، من أجل إنشاء مجموعات من الأرصفة التي يمكن أن توجد كميناء بحد ذاتها مع جدوى اقتصادية للشركات الخاصة. ومع ذلك، تشير مصادر في القطاع إلى السياق الأوسع الذي تبرز فيه المبادرة كجزء من النزاعات بين هيئة الشركات وميناء أسدود. في أغسطس/ آب الماضي، كتب الرئيس التنفيذي لميناء أسدود، نيسان ليفي، إلى وزيرة النقل ميري ريغيف أن هيئة الشركات تعمل على إضعاف الميناء اقتصاديًا بهدف خصخصته، وهي "خطوات تفتقر إلى المنطق التجاري وتؤدي إلى انهيار الميناء".